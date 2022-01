Un nuovo fine settimana sta per prendere il via, si tratta dell'ultimo del mese di gennaio. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del 29 gennaio 2022 per tutti i segni zodiacali con le previsioni in amore e nel lavoro per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore inizia un fine settimana che potrebbe portare delle polemiche, in particolare se ci sono state delle difficoltà con la persona amata. Nel lavoro dovrete affrontare con cura tutto quello che arriva.

Toro: per i sentimenti ci sono diversi pianeti favorevoli, sarà un fine settimana che vi aiuterà e porterà maggiore vitalità.

Nel lavoro non manca qualche notizia interessante, in particolare se avete un'attività in proprio.

Gemelli: a livello amoroso mattinata non esaltante, recupererete solo nel pomeriggio. Se qualcuno è contro di voi cercate di non farvi condizionare. Nel lavoro arrivano delle buone idee e potrete risolvere un problema.

Cancro: in amore situazione astrologica non esaltante, ci potrebbero essere delle problematiche di coppia. A livello lavorativo alcune cose partiranno con il nuovo mese, per questo motivo portate ancora un po' di pazienza.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento di cambiamenti. Gestite al meglio le relazioni con la persona amata. Nel lavoro gli incontri saranno interessanti, riscontri positivi.

Vergine: a livello sentimentale torna una buona vitalità, avrete la possibilità di recuperare dopo alcune giornate in difficoltà. Nel lavoro, se c'è stato un problema potrebbe ora arrivare una soluzione.

La seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso fine settimana non esaltante, ci sono state delle polemiche che continuano a portare dietro degli strascichi.

Meglio mantenere un certo controllo. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, per questo motivo attenzione.

Scorpione: in amore, se siete soli da tempo è meglio farsi avanti se una persona vi interessa. Rapporti favoriti per chi è alla ricerca di una nuova storia. A livello lavorativo le nuove collaborazioni non partiranno in modo sereno, un progetto potrebbe non andare come vorreste: ogni situazione professionale va gestita al meglio.

Sagittario: per i sentimenti è un fine settimana interessante, riuscirete ad ottenere molto di più del recente passato. Nel lavoro iniziate già da ora a programmare qualcosa di importante per il nuovo mese.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la fine del mese porterà a dei cambiamenti importanti, otterrete qualche soddisfazione in più. Nel lavoro giornata interessante, non manca qualche novità e occasione.

Acquario: per i sentimenti arrivano nuovi vantaggi e gli incontri sono interessanti. Vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro attenzione ad alcuni accordi, non pensate troppo per non rischiare di non concludere nulla.

Pesci: in amore situazione migliore se avete avuto delle difficoltà nelle ultime giornate. Avrete la possibilità di rimettervi in gioco. Nel lavoro ci sono nuove opportunità, le stelle sono dalla vostra parte.