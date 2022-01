Per il mese di febbraio 2022, l’Oroscopo della fortuna presenterà come segno favorito quello dei Pesci, perché ospiterà il pianeta Giove. Per esteso anche gli altri segni di acqua avranno tanta fortuna e opportunità di evolversi. A questa situazione si aggiungerà anche Marte, favorevole anche ai segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di febbraio 2022.

L’oroscopo di febbraio: Pesci in testa

1° Pesci: Giove nella vostra costellazione sarà eccellente per espandere i vostri orizzonti lavorativi, darvi l’opportunità di crescere sotto molti aspetti e anche di fare nuove amicizie che potrebbero essere molto più fedeli e sincere di quelle precedenti.

La concentrazione e la voglia di fare del vostro meglio saranno delle chiavi essenziali per collezionare successi.

2° Scorpione: sicuramente la creatività sarà un punto cardine fondamentale per poter fare del vostro progetto in essere la fonte della vostra fortuna, ma la buona sorte proviene anche dall’influenza di Giove nella costellazione dei Pesci. Ci saranno tanti problemi che nel corso del mese potrebbero essere risolti, specialmente quelli che vi hanno tenuti spesso sotto scacco.

3° Toro: avrete tante energie a vostra disposizione nel corso del mese di febbraio grazie a Marte, ma l’influenza di Giove nella costellazione dei Pesci potrebbe essere di vitale importanza per superare determinate situazioni che finora hanno fatto da barriera alla vostra professione.

Riuscirete a rafforzare anche la vostra situazione complessiva sia per il corpo che per la mente.

4° Ariete: la fortuna di Giove riserverà tante sorprese per il vostro segno. Ci sarà supporto per le sfide che vi si presenteranno davanti e un Venere favorevole per poter risolvere alcune questioni legate sia al settore amoroso che quello di stampo burocratico.

Secondo l’oroscopo avrete tutte le carte in regola per poter anche fare un investimento importante.

Opportunità per Capricorno

5° Capricorno: questo periodo di febbraio sarà ricco di opportunità, ma d’altro canto voi sicuramente non vi lascerete scappare determinate occasioni che potrebbero farvi guadagnare, anche se queste presenteranno delle difficoltà e dunque dei piccoli sacrifici che comunque voi accettate sempre volentieri.

6° Acquario: avrete l’opportunità di fortificare la vostra energia e di utilizzarla nel migliore dei modi. Venere e la sua piccola fortuna vi daranno quello slancio che vi servirà per concludere affari e rendere la vostra carriera più stabile e proficua anche per le settimane successive. L’organizzazione potrebbe darvi quella marcia in più di cui avete bisogno.

7° Sagittario: la quadratura di Giove presenterà delle divergenze sul piano professionale, tanto che starà a voi e alle vostre energie recuperare qualche piccolo progetto che potrebbe farvi guadagnare. Venere però sarà dalla vostra parte per poter cogliere delle opportunità che saranno di notevole ausilio alla vostra carriera.

8° Cancro: avrete del nervosismo e della stanchezza che potrebbe avere comunque un impatto poco considerevole per il vostro segno.

La motivazione sarà da ricercare nella costellazione dei Pesci che ‘ospiterà’ il pianeta Giove, dunque sarà favorita una spinta fortunata che vi aiuterà nelle situazioni più spinose con cui verrete in contatto.

Poche energie per Gemelli

9° Gemelli: il pianeta della grande fortuna Giove nel mese di febbraio 2022 si troverà in quadratura dai Pesci, quindi non ci saranno cambiamenti fortunati che potrebbero fare la differenza sul settore lavorativo e su quello burocratico. Marte nella costellazione del Capricorno potrebbe essere deleterio per le energie, tanto che potreste sentirvi stanchi entro poco tempo dall’inizio delle giornate lavorative. Prendetevi più cura di voi stessi.

10° Leone: se si parla di fortuna, bisognerà tenere presente che per adesso il pianeta Giove non vi considererà fra i favoriti, ma nel complesso il periodo non è del tutto negativo se si considera la forza di volontà che ci metterete nelle vostre scelte in ambito professionale.

Venere potrebbe darvi qualche piccola occasione, secondo l’oroscopo.

11° Vergine: sarete alle ultime posizioni solo per questo Giove in opposizione che non vi permetterà di godere appieno della sua fortuna, ma avrete tante energie che vi permetteranno di concludere progetti promettenti, anche se dovrete attendere molte settimane per vederne i primi frutti. Probabilmente ci sarà una bella sorpresa che vi cambierà un periodo abbastanza turbolento.

12° Bilancia: avrete molti pianeti che purtroppo non saranno un supporto nei momenti più difficili, senza contare che la quadratura di Marte potrebbe farvi sentire piuttosto fiacchi dal punto di vista energetico. Prendetevi più cura di voi stessi e del vostro fisico, perché ci saranno delle sfide molto faticose da affrontare.