L'Oroscopo dal 17 al 23 gennaio è pronto a svelare il probabile andamento della settimana che si svilupperà sotto la Luna piena in Cancro. Si tratta di un aspetto astrale di gran rilevanza. Gli animi di ciascun segno zodiacale si infiammeranno. C'è chi sarà al centro di cambiamenti importanti e chi dovrà percorrere un tortuoso sentiero. Amore, lavoro, amicizia, famiglia, benessere, soldi, tutto ciò finirà nel calderone degli astri. Potrebbero nascere nuovi amori o collaborazioni professionali. Scopriamo, nelle seguenti previsioni astrali, che cosa aspettarsi in questa settimana.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Perturbazioni in arrivo sul vostro fronte lavorativo o finanziario, ma non scoraggiatevi perché è proprio la pressione a forgiare i diamanti. Imparate a fare tesoro dei momenti "no" e delle perdite subite, perché tutto è una lezione da apprendere. Entro il weekend dovrebbe arrivare una notizia generale, destinata a incidere sul prossimo futuro. Cercate di prendervi cura di voi stessi attraverso una sana ed equilibrata alimentazione, l'attività fisica, l'idratazione e il sonno. Ultimamente, forse soffrite di insonnia oppure fate troppi incubi. Qualcosa non vi turba, ma saprete rafforzarvi e ribaltare l'intera situazione a vostro favore: dovete solamente continuare a lottare.

Tenete duro perché le prossime tre stagioni dell'anno saranno strepitose!

Toro - Novità in arrivo. Le vostre attese finiranno e potrete cominciare a mettere la testa fuori dalla finestra. Dopo un periodo a fiamma bassa, ecco che l'amore e i sentimenti torneranno a brillare. Ma quello che vi preoccupa maggiormente, in questo momento, è la situazione economica instabile e l'atmosfera familiare incerta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Forse qualche vostro caro non sta bene oppure avete dei grossi debiti da saldare. In ogni caso sarà bene continuare a prendersi cura del proprio corpo perché aiuta a vederci chiaro nelle situazioni che appaiono buie. Chiedete aiuto e procedete per gradi. Esiste una soluzione a tutto, ma se non la cercate non la trovate! Test, esami, eccetera.

Si prospetta una settimana in cui sarete messi alla prova. Non eccedete con la caffeina o altre sostanze, anzi incrementate il consumo di acqua e riposate di più. Chiedete una mano, vi aiuteranno volentieri.

Gemelli - Settimana in grande spolvero, sarete un uragano inarrestabile. Dopo un inizio gennaio rallentato, ecco che comincerete ad andare a tutto gas. Il vostro sprint sarà contagioso e finalmente la situazione famigliare, lavorativa o personale inizierà a smuoversi. Significa che uscirete dalla fase di stallo e incertezze! Via libera agli incontri o alle nuove conoscenze online, ma si raccomanda prudenza perché nei primi tempi tutti si sforzano di essere perfetti e simpatici, magari apparendo come non sono.

Chi è sposato o convive da anni, avrà modo di scoprire un altro aspetto del proprio partner. Voglia di allargare la famiglia, ma qualcuno sta rinviando perché mancano i soldi o una certa stabilità generale. Un nuovo corso o percorso vi illuminerà la settimana: apprenderete nuove nozioni. Non sottovalutate il lavoro artigianale, se possibile imparate. A livello economico si consiglia prudenza soprattutto perché ci sono stati dei rincari e le vostre bollette saranno da capogiro. Yoga, meditazione e passeggiate all'aria aperta vi sapranno mantenere in salute.

Cancro - Sarà la vostra settimana, parola d'oroscopo! Il buongiorno si vede al mattino e infatti la Luna piena di lunedì vi gioverà, spazzando via tutte quelle interferenze che ci sono state finora.

Aspettatevi delle giornate piene, in cui non vi annoierete di certo. Arriverà quella notizia o quell'ordine che da tempo stavate aspettando. Il vostro cuore vivrà nuove emozioni e sussulti. La fiamma dell'amore di coppia potrà tornare ad ardere e risulteranno favoriti i progetti sul lungo termine. I nati del Cancro tendono ad odiare il freddo, soprattutto se c'è qualche problema alle ossa. Ed ecco che questa settimana vi sentirete meglio, arriverà una bella tregua e dovrete approfittarne a tutti i costi. Nel lavoro saprete macinare grandi risultati. Sarete pronti per un colloquio, un aumento o una promozione, ma non accollatevi ulteriori responsabilità perché siete soggetti inclini allo stress.

Chi fa da sé fa per tre, quindi prendete in considerazione l'idea di mettervi in proprio. Salute stabilissima.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Reduci da un periodo di instabilità e tensioni, questo 2022 non è certamente iniziato come auspicato. Anziché continuare a riporre speranze su ogni anno nuovo anno, l'oroscopo invita a darsi da fare e a rimboccarsi le maniche. Nessun ostacolo è insormontabile. Imparate a muovervi per conto vostro, smettetela di fare continuo affidamento sugli altri: non siete dei bambini! All'interno del lavoro o di qualsiasi progetto si voglia realizzare occorre essere lungimiranti. Non fate i passi più lunghi della gamba e siate disposti a correre qualche rischio: chi non risica non rosica.

In amore non vi sentite amati abbastanza, anzi il partner vi sembra diverso dai primi tempi. All'interno di una relazione è importante che entrambe le parti facciano uno sforzo in più e che non vengano a mancare determinate cose. Basta parlare di salute e politica, perché vi fa solo ribollire il sangue ed è tempo sprecato. Un bel pediluvio o un massaggio fatto da mani capaci, vi saprà rinvigorire: pensate a voi stessi!

Vergine - Giovedì e venerdì saranno due giornate piene di pensieri utili, ma l'intera settimana risulterà valida ai fini professionali, sentimentali e interpersonali. Forse in questo periodo non state uscendo assiduamente, alcuni, invece, si ritrovano bloccati in casa contro la loro volontà per una questione di salute.

Ebbene, in queste giornate finalmente i vostri patimenti volgeranno a conclusione e potrete sbocciare come un fiore a primavera. L'oroscopo dice che in amore, gli innamorati non dovrebbero bruciare le tappe e attendere il momento migliore prima di farsi avanti. In famiglia non si segnalano nervosismi, anzi ci sarà cooperazione e voglia di stare insieme. Si intravede una ripresa professionale, quindi gioiranno tutti coloro che hanno tenuto duro o che dovranno prendere delle decisioni importanti. Vi toglierete una soddisfazione personale.

Bilancia - Vi aspettano delle tiepide giornate. Nel vostro passato avete subito un'importante lutto o separazione, in cui ancora oggi ne portate addosso i segni.

Le stelle ammiccano ad una rivoluzione interiore: è tempo di fare il grande passo. Non siete più bambini, perciò cominciate ad assumervi le vostre responsabilità. In amore sembra che prendete in giro il partner, perciò non illudetelo se le vostre intenzioni non sono serie. In ambito professionale ci sarà da faticare. Avrete molte cose di cui occuparvi e questo ridurrà al lumicino il tempo disponibile per il partner, la famiglia, gli amici o per le vostre passioni. Cercate, però, di non trascurare la salute! Possibili raffreddori o mal di schiena. In casa fatevi dare una mano perché non potete sobbarcarvi tutte le faccende. Relax nel fine settimana.

Scorpione - Secondo l'oroscopo, in settimana sarete alle prese con il lavoro/studio e con delle vicende riguardanti la famiglia.

A quanto pare prossimamente ci dovrebbe essere un po' di scombussolamento generale, quindi sarà bene procedere con la massima cautela possibile. Sarete molto incasinati ed anche preoccupati. Un collega o un compagno di studi potrebbe chiedervi una mano, approfittatene per ottenere qualcosa in cambio. Occhio alle finanze, le stelle parlano di un certo affare destinato ad andare in fumo. Chi sta cercando una casa, non sembra tanto sicuro di voler fare questo grande passo. Sono tempi incerti a livello economico, ma non va bene risparmiare a discapito della salute. L'abitazione necessiterà di riparazioni, non rinviate!

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana così così, la vostra vita è in balia del caos più assoluto.

L'anno è incominciato in modo particolare e questo vi ha spinto a pensare al vostro futuro. Forse non siete più convinti delle scelte che avete fatto, ma è inutile piangere sul latte versato. Andate incontro alla fortuna e fate piazza pulita di quelle amicizie false, perché qualcuno trama alle vostre spalle. Dal punto di vista professionale, i più giovani devono cercare di intraprendere le loro passioni e non di inseguire il sogno di qualcun altro. Coloro che hanno una famiglia alle spalle, si ritroveranno a dover prendere una decisione importante. Entro la fine del mese ci saranno dei cambiamenti generali determinanti e che incideranno sull'andazzo della prossima estate. Riguardatevi, non sottoponete il vostro corpo ad uno sforzo eccessivo.

Capricorno - L'oroscopo sostiene che il vostro è un segno che sa quello che vuole, ma che tende a sottovalutarsi. Vi aspettano delle giornate mansuete, perfette per ripristinare il solito trantran oppure per effettuare dei cambiamenti. Dovete fare attenzione alle prime due giornate della settimana. La situazione sentimentale risulterà traballante, specie se siete single da poco oppure avete nel cuore una certa persona ma non vi sentite ricambiati. Pensate prima a voi stessi, mettervi in primo piano vi renderà più interessanti agli occhi altrui. In tali casi, la lettura aiuta! Nel lavoro o nello studio, qualcuno vi sta dando del filo da torcere e siete insicuri e stressati. Vorreste fuggire il più lontano possibile. La collaborazione sarà cruciale in queste settimane, soprattutto per chi sogna un aumento della paga o una certa promozione: cercate di fare più lavoro di squadra. Bene la salute. Coloro che non sono stati granché bene, finalmente si riprenderanno.

Acquario - L'amore avrà i suoi alti e bassi anche in questa settimana. Non vi sentite capiti o desiderati dal partner, anzi ritenete che il romanticismo dei primi tempi si è perso. Male il reparto finanziario, ormai da tempo vi sentite bloccati in un qualcosa che non vi appaga come sperato. Da una parte vorreste mandare tutto all'aria, ma dall'altra parte avete paura di ripartire da zero. A volte, nella vita, è necessario correre dei rischi. In famiglia la comunicazione scarseggia e vi sembra sempre di battagliare con i vostri cari: non ne potete più. A ogni modo, in settimana si respirerà un clima sereno. Un po' di musica o un nuovo romanzo avvincente vi saprà immettere nel "mood" giusto. Rafforzate il fisico attraverso passeggiate all'aria aperta: un po' di movimento non guasta.

Pesci - L'oroscopo dice che questo mese è iniziato con il piede sul freno, forse perché c'era ancora da smaltire le abbuffate delle feste. A ogni modo le stelle annunciano a gran voce che questa sarà la settimana della ripresa. Imparate a coniugare lavoro e vita privata, prima che sia troppo tardi. Vi state facendo il mazzo per tirare avanti la famiglia e, nonostante l'impegno profuso, sbarcare il lunario rimane un'impresa ardua. Nei prossimi giorni sarà possibile tornare in carreggiata ed uscire dal tunnel, ma dovrete mettercela tutta. Curate la vostra mente attraverso i cruciverba, le letture e, perché no, la meditazione. Chi cerca l'amore non deve accontentarsi, anche se a volte i pesciolini tendono a pretendere l'impossibile. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare. Non giudicate le persone perché le cose, il più delle volte, non stanno mai come vengono raccontate dai pettegoli.