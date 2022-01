Anche gennaio volge a conclusione e, secondo l'Oroscopo dal 24 al 30, sarà una settimana determinante. Molti nodi verranno al pettine e delle situazioni generali incominceranno a delinearsi. Prima di passare in rassegna amore, lavoro, salute, interazioni sociali, interessi personali e molto altro ancora, vediamo come saranno allineati gli astri. Lunedì si parte con la Luna in Bilancia. Martedì l'astro argentato sosterà nella casa dello scorpione fino al mattino di giovedì, quando si sposterà nel Sagittario. Il weekend si prevede incasinato con la Luna in Capricorno che metterà un po' tutti a dura prova.

Il Sole in Acquario rivela una settimana in cui si avrà voglia di libertà e di differenziarsi rispetto alla massa. Quindi in questa fase non saranno da escludersi incomprensioni, dovute al bisogno di un maggiore spazio personale e dalla voglia di far valere il proprio pensiero. In seguito le previsioni della settimana segno per segno.

Previsioni e oroscopo settimanale dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'intera settimana sarà costellata di alti e bassi. Il vostro umore sarà piuttosto oscillante e questo perché da tempo coltivate dei ripensamenti. Magari avete constatato che delle abitudini o un certo modo di fare e pensare non stanno dando i frutti sperati. Cambiare fa bene, perciò non temete e buttatevi sulle sperimentazioni.

Le nuove conoscenze risultano favorite, c'è voglia di confrontarsi con gli altri e di dire la propria. Un po' spinose, invece, le relazioni che durano da molti anni. Magari vi sentite trascurati dal partner oppure non fate altro che bisticciare, detestandovi a vicenda. Non disperate, però, perché questo significa che dovete provare a cambiare qualcosa e dovete farlo in due.

Toro - La voglia di emergere sarà elevata in questa settimana in cui avrete molta voglia di rimettervi in discussione. Gennaio è iniziato in maniera particolare e dei progetti hanno subito uno stop. Scavate a fondo e riscoprite il vostro potenziale. Ogni età ha le sue peculiarità, tutto quello che bisogna fare è migliorare l'autostima e credere nelle proprie capacità.

Mettetevi in gioco, sarà la settimana della svolta. Soltanto mettendosi in moto sarà possibile arrivare alla vetta dei propri sogni, oppure uscire dal tenebroso tunnel in cui vi ritrovate attualmente. Giungerà una notizia che vi lascerà a bocca aperta, state in campana. Attenzione, copritevi meglio e mettete la salute prima di tutto.

Gemelli - Dopo un periodo di tristezza, le stelle annunciano l'avvicinarsi di venti di cambiamenti positivi. Coloro che hanno subito una perdita o si sono ritrovati nel bel mezzo di una posizione scomoda, ecco che giungerà il momento della rivincita. L'atmosfera famiglia si acclimaterà e non ci saranno più discussioni. Con il partner di sempre sarà possibile dialogare in toni pacati e maturi, finalmente.

Anche la passione potrà tornare a fare fuoco e fiamme, specie se farete il primo passo. Per quanto riguarda la salute, sarà bene andarci cauti con l'alimentazione ed evitare di stare troppo tempo inattivi. Una partita a carte o un cruciverba manterrà la mente in super forma.

Cancro - La prima parte della settimana sarà importantissima in quanto riacquisirete quelle certezze perdute. Sarete al centro dell'attenzione e in famiglia risulterà favorito il dialogo. Spazio al piano personale e sentimentale. Chi è in coppia, entro l'estate potrà smettere di soffrire per la distanza con il partner. Intanto sarà bene sfruttare la settimana per focalizzarsi sugli obiettivi che sembrano variati rispetto all'anno precedente.

Possibili dolori articolari, vertigini e sonnolenza. Odiate il freddo e al mattino faticate a mettere piede fuori dal letto. Sogni premonitori e ricchi di significato. Avrete modo di rivedere o ripensare a una certa persona facente parte del vostro passato. Necessitate di denaro, ci sono delle spese esose da affrontare e non ne potete più.

La settimana dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In settimana sarà forte l'esigenza di fare dei cambiamenti e di correggere il tiro. C'è del pentimento in merito a una decisione presa in passato, ma anziché continuare a piangersi addosso sarà bene fare tesoro degli errori e perfezionarsi. Dovrete mettercela tutta pur di arrivare al traguardo, anche se potrebbe apparirvi così distante.

Magari non siete più convinti di un certo obiettivo prefissato oppure con una persona manca l'affiatamento di un tempo, in ogni caso a tutto c'è rimedio! Libri, conoscenze giuste, video online, la motivazione sarà attorno a voi. Tutto quello che dovrete fare in settimana sarà smettere di attaccare gli altri e aprire la mente. Un aiuto provvidenziale in dirittura d'arrivo! Occhio alla salute, possibili starnuti.

Vergine - Settimana nostalgica, ripenserete a qualcosa avvenuto nel passato o ad una persona cara che non c'è più. Non potrete fare a meno di sospirare e sentirvi tristi, ma va bene così perché nella vita ci sono anche dei momenti "down". A un certo punto, però, sarà bene smettere di guardarsi indietro e cominciare a puntate il piede sull'acceleratore.

Cercate di portare a conclusione anche una sola attività. In casa, in ufficio, con la società, dovrete investire tutte le vostre energie per ottenere soddisfazioni. Le conoscenze online saranno di grande aiuto, ma non fate troppi viaggi con la fantasia perché non si può mai sapere chi c'è dietro lo schermo. Qualcosa potrebbe turbarvi, forse una notizia o un commento sui social.

Bilancia - Nel corso della vostra esistenza ne avete passate delle belle, ma è proprio grazie a certe esperienze che adesso siete così come siete. Le cose è meglio farle bene anziché male, perciò puntate sempre alla perfezione. L'età è soltanto un numero e sbaglia chi se ne lascia condizionare. Ultimamente vi siete lasciati andare, esagerando con il cibo e cedendo al richiamo della pigrizia.

Già a partire da lunedì cominciate a rimboccarvi le maniche e a lavorare su un progetto. Date spazio ai vostri hobby e alla creatività. Reinventatevi! In amore, chi è single, separato/a o vedovo/a, potrà conoscere gente nuova. Chi ha qualcuno accanto, invece, sarà pronto a fare il passo successivo e a dare una bella svolta alla propria esistenza. Più verdura e acqua nell'alimentazione.

Scorpione - I genitori di questo segno sono tra i più apprensivi ma anche folli (in senso buono si intende). Sarà la settimana degli incontri, delle verifiche e delle spese. Siccome la situazione generale ha assunto una piega inaspettata, in queste giornate si avrà modo di avere una tregua. Yoga, pilates, ma anche delle passeggiate all'aria aperta, sapranno rinvigorire mente e corpo, ma dovrete sforzarvi perché ultimamente siete diventati troppo pigri.

Dolori articolari o problemi digestivi: attenzione. Non saranno da escludersi degli scambi di opinione tra colleghi, in famiglia oppure all'interno dei social. Le stelle, in quest'ultimo caso, suggeriscono di non perdere la calma: alla fine, ogni persona ha diritto al proprio parere. Qualcosa o qualcuno potrebbe lasciarvi sorpresi.

L'Oroscopo della settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Si può dire che è stato un gennaio pesante da digerire. Avete vissuto alcune giornate molto tristi, vuote e a tratti sfortunate. Attenzione però, perché il mese non è ancora terminato! Dovrete tenere gli occhi ben aperti e prevenire possibili disastri. La distrazione vi sarà nemica e anche il malcontento che si respirerà in giro.

Chi lavora alle dipendenze vorrebbe far sparire il proprio superiore o un collega maligno, insomma c'è dell'insoddisfazione. Dovrete centellinare le spese e le uscite: non cedete alle finte offerte e comprate solo il necessario. Portate pazienza che a febbraio la musica cambierà letteralmente e ritroverete la voglia di darvi da fare e, perché no, di innamorarvi.

Capricorno - Siete un segno introverso e diffidenze. Le delusioni passate vi hanno scottato e segnato profondamente. In settimana potreste rivedere qualcuno che magari vi ha fatto un torto. Le stelle parlano di rivincite e di voglia di riemergere. Siete rimasti fin troppo tempo reclusi nei vostri pensieri, quindi farete più che bene a mettere il becco fuori.

Si prevedono giornate movimentate e piene di notizie importanti. Sarete pronti a partire all'attacco, anche perché avrete riflettuto abbastanza. In amore, chi è in coppia da anni, vivrà una specie di luna di miele a breve. Sarà possibile organizzare qualcosa di speciale per il weekend oppure per San Valentino, non è mai troppo presto! Sarete meno ansiosi del solito e questo costituirà un punto a vostro favore. Via libera alle nuove conoscenze. Problemi di poco conto per i pendolari. Salute in ripresa per coloro che sono stati poco bene.

Acquario - Dopo un inizio gennaio sottotono, ecco che troverete dello sprint in più. Avrete modo e tempo di recuperare terreno. All'interno della sfera lavorativa e amorosa vi mostrerete più impavidi e intraprendenti.

Nuove serie tv da ammirare, qualcosa vi appassionerà profondamente. Qualcuno sparla di voi, ma fregatevene perché non si può piacere a tutti. Lasciatevi scorrere di dosso i commenti frustrati che circolano sui social. Sarà il caso di ridefinire alcune abitudini e fare i dovuti miglioramenti: se non l'avete, adottate un'agenda! Anche ascoltare i consigli e le idee altrui aiuta a superare i momenti difficili e a trovare delle soluzioni creative. Chi ha dei figli piccoli, vivrà dei momenti estremamente emozionanti. Chiamate o visite in arrivo. Sentimenti non ricambiati.

Pesci - Settimana indaffarata. Non avrete un attimo di pace. A lavoro il vostro capo o un certo cliente vi starà addosso, ma sarà bene non perdere la calma. Le difficoltà potranno risolversi, tuttavia dovrete imparare a non tenere tutto dentro. Una persona a voi cara vorrebbe vedervi felici e in salute, perciò non allontanatela dalla vostra vita. La salute passa attraverso una sana alimentazione, il movimento e anche le passioni. Non sottovalutate gli hobby manuali e la lettura, hanno entrambi dei poteri curativi. Avrete modo di sfogarvi. Febbraio incomincerà con delle novità e avrete più spazio per voi. Amore così così, i single hanno nel cuore qualcuno di irraggiungibile.