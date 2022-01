Febbraio 2022 entra ufficialmente in scena e l'Oroscopo è pronto a rivelare come sarà la sua prima settimana. Martedì 1 febbraio è attesa la Luna Nuova in Acquario. L'astro argentato, da mercoledì e per tutta la mattina di venerdì sarà in Pesci per poi transitare nella casa dell'Ariete e permanervi per tutto il weekend. Dopo un gennaio incerto, sottotono e grigio, ecco che questo secondo mese dell'anno porterà con sé una ventata di novità e voglia di qualcosa di nuovo.

Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio a sorridere saranno i segni d'acqua, ma questo non significa che gli altri mangeranno la polvere o che trascorreranno delle giornate tremende, anzi.

Passiamo in rassegna le previsioni astrali della settimana, scoprendo qualcosa di più su amore, benessere, amicizia, lavoro e soldi.

Oroscopo, previsioni astrali settimanali dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lunedì parte con qualche problematica, ma la situazione tenderà a migliorare già in serata. Si prospetta una settimana in cui apprezzerete maggiormente la musica, i fiori e tutto ciò che vi ritroverete ad avere attorno. Farete le ore piccole e questo rischierà di stressare il vostro corpo. Coloro che lavorano dovranno fare attenzione a non trascurarsi troppo, anzi, se possibile, sarà bene cercare di sradicare quella pessima e nociva abitudine. La tensione sarà stellare specie per chi ha in programma un'operazione, un test, un esame.

Ci saranno delle spese da sostenere e riguardanti per lo più l'auto, la casa o la famiglia. A proposito di famiglia, chi ha dei figli piccoli o dei genitori anziani, dovrà prestare molta attenzione a loro perché qualcosa potrebbe verificarsi. In coda all'ufficio postale o in banca, soldi in dirittura d'arrivo.

Toro - Aspettatevi delle giornate intense e condite di alti e bassi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non sempre i programmi vanno a buon fine, perciò dovrete imparare ad essere più resilienti. Lavorate sulla vostra concentrazione perché ultimamente fa cilecca. Anche l'amore andrà curato, forse ci sono state discussioni, incomprensioni se non addirittura tradimenti. In famiglia sarete troppo musoni e questo rischierà di sfociare in recriminazioni: attenzione.

Verso il weekend la situazione si normalizzerà. A livello generale potrebbero giungere delle notizie inaspettate. Evitate di entrare in argomenti spinosi come la politica. Voglia di cambiamenti e di nuovi inizi: che cosa aspettate? Qualcuno incomincerà a seguire una dieta o un programma di fitness.

Gemelli - In questa settimana finalmente le cose incominceranno a farsi interessanti per voi che detestate il piattume. Non vi annoierete di certo e ne avrete di argomenti di cui parlare. Musica, politica, salute, ma anche soldi e lavoro finiranno al centro dell'attenzione. Al bar o in un ufficio pubblico potreste incontrare una persona che conoscente e che magari non vedete da molto tempo. Chi è in pensione vorrebbe sentirsi utile: in questo caso incominciare una nuova semina porterà a un grande raccolto in futuro.

Lavorate sulla vostra pazienza perché non sembrate averne molta, magari incominciate delle cose e poi le mollate a metà. Con il partner non mancheranno progetti e risate. Occhio alle bollette e alla guida: la prudenza non è mai abbastanza.

Cancro - Dei cambiamenti si paleseranno e questo febbraio potrebbe iniziare come avete sempre sognato. "Chi la dura la vince" e questo lo sapete bene perché siete un segno inarrestabile. Le emozioni vi travolgeranno e la passione tornerà ad arricchire le giornate delle coppie innamorate. Nonostante manchi ancora un po' di tempo a San Valentino, voi sarete già alla ricerca del regalo giusto perché siete dei perfezionisti nati. Le distanze d'amore saranno destinate ad annullarsi, così come la diffidenza e i timori presenti nelle prime giornate di frequentazione.

Qualche nativo, però, continua ad avere un problema con il passato e in questa settimana dovrà impegnarsi a lasciarlo andare. Bollette da pagare, busta paga o pensioni in arrivo. Riconoscimenti. Famiglia più unita che mai.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana ruggente per voi che appartenete al segno del Leone. Avrete modo di tirare fuori le unghie e lottare per ciò che vi sta a cuore. L'amore sarà nell'aria per i single che sono pronti a voltare pagina e a lasciarsi andare. Innamorarsi rende tutto magico e speciale, ma non correte troppo velocemente. Si segnalano dei movimenti economici inattesi. Denaro in entrata ma anche in uscita. Potreste ritrovarvi in coda in posta o in banca.

State maturando un trasloco o un certo investimento immobiliare ma l'incertezza finanziaria vi blocca. Per quanto riguardano gli studenti, sarà un febbraio intenso tra prove, esami, verifiche: impegnatevi. Non tirate troppo tardi la sera. Una certa musica vi martellerà in testa.

Vergine - Entro la primavera sarete al centro dei cambiamenti, ma dipenderà tutto da voi. Magari avete incominciato ad allenarvi oppure vi siete messi a dieta, ma avete quasi gettato la spugna e ceduto al dolcino di turno. Cercate di non strafare e di intraprendere le migliori abitudini in assoluto. Dite basta alla pigrizia e al pessimismo. Tra colleghi non tutti vanno d'accordo, anzi qualcuno sembra nutrire invidia o rancore.

Cercate di risolvere la situazione e di non seminare sempre zizzania. In settimana sarete occupatissimi in famiglia, in casa e fuori. Qualcuno partirà con le ristrutturazioni, i traslochi. Attenzione a non perdere le chiavi o il portafogli. Prendetevi cura della vostra salute e non esponetevi alle correnti. Un amore passato potrebbe mettersi in contatto con voi, ma valutate con attenzione se riaprire quella vecchia porta.

Bilancia - In amore sarà meglio non essere troppo capricciosi e pretenziosi. Il partner potrebbe stare vivendo delle difficoltà, quindi cercate di essere indulgenti nei suoi confronti e di aiutarlo/a. Sembrano esserci difficoltà personali in atto. Forse non siete più convinti della strada che avete intrapreso tempo fa o forse siete bloccati.

La fase di impasse potrà sbloccarsi soltanto rivedendo ogni cosa. Coloro che sono in attesa di un risultato o una risposta, dovranno cercare di non fissarsi troppo. Svagate la mente attraverso attività anti-stress. Uscite sconsigliate, potrebbero nascere problemi. Soldi in entrata, ma occhio alle spese da dover sostenere perché potrebbe esserci una perdita o un guasto in casa o nel proprio mezzo di trasporto. State facendo enormi sacrifici, forse per via di un investimento? I single rimarranno ancora single.

Scorpione - Buona settimana, ma un vostro familiare o qualcuno che vi sta a cuore potrebbe ritrovarsi in un mare di pasticci. Sarà bene, a livello professionale, cercare di assumere delle buone abitudini e affidarsi agli esperti.

Anche seguire l'istinto sarà provvidenziale. Gennaio non è stato certamente un mese facile, il problema è che spesso tendente ad affidarvi al caso: i problemi non si risolvono magicamente. Lavorate su voi stessi e cercate di non cedere alla pigrizia. Ultimamente state faticando a mettere il piede fuori dal letto, inoltre avete più freddo che mai. Possibili rotture, state in guardia. Detestate il traffico, gli imprevisti e i rallentamenti, perciò tenetevi alla larga dai mezzi di trasporto pubblici e dagli uffici pubblici.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Qualsiasi progetto abbiate in cantiere, sarà meglio metterlo da parte e rimandarlo ad un altro momento. Si prospettano delle giornate particolari.

Un certo ritornello vi ronzerà in testa e farete le ore piccole. Tutto ciò avrà conseguenze al mattino, quando dovrete alzarvi per lavorare o studiare. Si avvicina a grandi passi il giorno del test, esame, verifica: cercate di mantenere la calma e di non cedere alla tensione. Fidatevi dell'intuito e dei consigli di un segno d'acqua. Per quanto riguarda l'amore di coppia, non mancheranno alti e bassi, ma se il sentimento è forte, ogni tempesta potrà essere superata a testa alta. Certi single sono innamorati ma in molti sembrano aver perso fiducia nell'amore.

Capricorno - State andando troppo di corsa e quini in settimana sarà meglio rallentare. Che sia in casa o a lavoro, cercate di delegare delle mansioni perché non potete continuare a sobbarcarvi ogni responsabilità sulle vostre fragili spalle.

Qualcosa potrebbe turbarvi, ma avrete delle serate molto serene. Un fatto generale condirà le vostre conversazioni. Nel weekend qualcuno potrà accettare un appuntamento oppure partire per un viaggio fuori porta. Necessitate di un bel massaggio o di un giorno alle terme perché avete molto stress da scaricare. Chi ha dei figli piccoli avrà modo di meravigliarsi di loro. Amore di coppia così così, ma niente di insuperabile.

Acquario - Magari le prime giornate della settimana non partiranno con il turbo, ma da mercoledì comincerete ad andare a tutto gas e nessuno vi fermerà. Si raccoglie ciò che si semina, ma capita di sbagliare. L'anno è iniziato con mille buoni propositi, ma poi qualcosa ha preso una piega inaspettata e avete gettato la spugna.

Febbraio sarà l'occasione giusta per ricominciare, ma non fate voli pindarici. L'amore per le coppie farà scintille, soprattutto sotto le lenzuola. Risultano favoriti i nuovi tagli di capelli e lo shopping, ma se avete in serbo un grande viaggio o l'acquisto di una macchina/abitazione, allora cercate di non spendere più di tanto. Qualcuno vi chiederà un consiglio o un favore, non tiratevi indietro e tirate fuori tutto il vostro buon senso.

Pesci - Febbraio comincerà con il piglio giusto e voi spaccherete alla grande. L'amore, l'amicizia e la famiglia risulteranno sotto controllo, finalmente. Eventuali dubbi sentimentali potranno essere dipanati e voi non mancherete di offrire tutto il vostro appoggio al partner. Chi è single ha in mente qualcuno/a, ma per una certa ragione non intende farsi avanti. Assicuratevi di avere degli obiettivi realistici, tendete a fare voli pindarici. Una persona del Cancro vi saprà supportare mentre un Gemelli vi chiederà un consiglio. Lavoro a gogò, cercate di non strafare e di muovervi di più: siete troppo sedentari. Molti pesciolini si metteranno a dieta, l'importante è non improvvisare e affidarsi a degli esperti.