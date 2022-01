L'oroscopo di domenica 23 gennaio preannuncia una giornata ricca di sorprese. Alcuni segni zodiacali decideranno di prendersi una pausa, mentre altri non saranno disposti a rallentare. I pianeti, grazie alle diverse posizioni, influenzeranno gli aspetti più importanti della quotidianità, come l'amore e l'amicizia.

Nel dettaglio Toro, Scorpione e Sagittario potranno contare su una grande autostima, mentre Bilancia e Acquario saranno più incerti. Gemelli e Vergine faranno di tutto per il partner, al contrario Ariete e Capricorno si godranno la vita da single.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 gennaio.

Previsioni zodiacali di domenica 23 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi sentirete affatto soli. La vita da single vi offrirà numerose occasioni per essere felici. Vi sentirete liberi e soddisfatti di voi stessi. Amerete uscire con gli amici e scoprire la presenza di nuovi luoghi. Potrebbe essere il momento giusto per cercare di rimettervi in forma con lo sport.

Toro: avrete molta fiducia in voi stessi. Tenderete a concentrarvi sugli elementi positivi, senza enfatizzare gli errori commessi in passato. Questo vi aiuterà a mantenere il sangue freddo e a non arrendervi davanti alle difficoltà quotidiane. Apprezzerete molto il supporto degli amici e della persona amata.

Gemelli: sarete molto legati al partner. Vi concentrerete sul futuro e cercherete di ridurre al minimo eventuali problemi. Non sopporterete che gli altri giudichino la vostra vita, né che facciano critiche inopportune sul vostro rapporto di coppia. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a tenere la rabbia sotto controllo.

Cancro: non sarete ancora pronti a separarvi dal partner. Nonostante le difficoltà deciderete di andare avanti e di provare a osservare le cose da un altro punto di vista. Le vostre azioni saranno attente e calcolate. Cercherete di non imbattervi in situazioni ambigue e prive di qualsiasi certezza.

Oroscopo di domani 23 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di tanto coraggio per riuscire a dimenticarvi dei torti subiti. In alcune occasioni ripenserete con rammarico al vostro passato, cercando un modo per porre rimedio a determinate situazioni. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare ad andare avanti, senza voltarvi indietro.

Vergine: sarete molto coinvolti dal rapporto di coppia. Nonostante le recenti discussioni, proverete a portare avanti il legame e a rafforzare la complicità. Sarà fondamentale che anche il partner si sforzi a sistemare le cose. Senza la sua collaborazione, infatti, sarà impossibile andare avanti.

Bilancia: avrete molti progetti a cui dedicarvi.

Riempirete la giornata con piccole e grandi imprese che, purtroppo, non vi aiuteranno a compiere dei passi in avanti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di riflettere attentamente sulla strada scelta: potrebbe esserci un'alternativa decisamente più adatta.

Scorpione: sarete certi di poter raggiungere i risultati desiderati. Saprete di dovervi impegnare molto, ma l'idea non vi spaventerà. Avrete fiducia negli amici e nel partner, ma soprattutto crederete in voi stessi. Potrebbe essere il momento giusto per separarvi da ciò che non vi fa stare più bene.

Astrologia del 23 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a essere molto empatici nei confronti del prossimo. Non avrete paura a comprendere gli stati d'animo altrui, ma la stessa cosa accadrà anche con voi stessi.

Vi prenderete tutto il tempo necessario per guarire e per lasciarvi alle spalle le brutte esperienze del passato. I giudici esterni non vi scalfiranno.

Capricorno: non avrete voglia di rimanere intrappolati in una relazione sentimentale. Avrete paura di non riuscire a essere veramente voi stessi e di dover sottostare a compromessi poco graditi. Vi concentrerete sui vostri hobby e sui sogni per il futuro. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fare dei bilanci.

Acquario: farete fatica ad arrivare alla fine della giornata. Vi sentirete spaventati e dubbiosi. Non saprete come comportarvi davanti alle difficoltà e cercherete conforto nelle persone care. Questo atteggiamento vi sarà utile sul momento, però a lungo andare non farà altro che peggiorare la situazione.

Pesci: non tutto il male viene per nuocere. Ci saranno situazioni che, nonostante la difficoltà del momento, volgeranno a vostro favore. Dovrete essere bravi a cogliere le sfumature e a non lasciarvi sfuggire le piccole opportunità quotidiane. Il partner e la famiglia adoreranno stare in vostra compagnia.