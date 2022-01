L'oroscopo di lunedì 24 gennaio preannuncia un inizio settimana davvero interessante. Alcuni segni zodiacali avranno le idee ben precise, mentre altri faticheranno a trovare la loro fonte di ispirazione. Gli astri, grazie ai loro transiti, influenzeranno in modo più o meno marcato la vita amorosa, lavorativa e sociale.

Osservando il cielo di domani è possibile individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in congiunzione a Mercurio;

Luna in quadratura a Venere e in trigono a Saturno:

Mercurio in congiunzione a Plutone;

Venere in trigono a Urano.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 24 gennaio.

Previsioni zodiacali di lunedì 24 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il vostro impegno sul lavoro verrà molto apprezzato. Sarete determinati e farete di tutto per farvi notare. Darete valore anche alla vostra vita sentimentale, ma i continui litigi con il partner potrebbero farvi sentire a disagio. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a risolvere il prima possibile.

Toro: sarà una giornata ricca di sorprese. Potreste imbattervi in un'occasione lavorativa importante, ma non dovrete attendere troppo per prendere la decisione definitiva. L'oroscopo di domani vi consiglia di fare affidamento soprattutto sul vostro istinto. Anche i consigli di amici e parenti potrebbero aiutare.

Gemelli: la giornata non inizierà nel migliore dei modi.

Vi sentirete molto stanchi e farete fatica ad attenervi alla tabella di marcia. Avrete bisogno di prendere le distanze dallo stress eccessivo e di ritagliarvi un piccolo spazio da dedicare solo a voi stessi. Il partner vi donerà tutto l'affetto e l'amore possibile.

Cancro: vi sentirete a vostro agio con il partner. Gli aprirete il vostro cuore, cercando di essere completamente sinceri.

Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da una forte complicità, ma ci saranno ancora dei passi da compiere. L'importante sarà non avere fretta ed evitare di bruciare le tappe.

Oroscopo di domani 24 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete essere molto abili nel gestire gli impegni della giornata. Non avrete molto tempo da dedicare ai vostri hobby, ma se vi organizzerete al meglio potrete sfruttare ogni momento disponibile.

Cupido sarà dalla vostra parte, anche se ancora non vi sentirete pronti a dichiararvi.

Vergine: avrete le idee chiare sul vostro futuro. Saprete perfettamente quali saranno i traguardi da raggiungere e cosa dovrete fare per riuscirci. Purtroppo qualche piccolo imprevisto potrebbe sabotare i vostri piani. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a mantenere il controllo e di mettervi alla ricerca di soluzioni alternative.

Bilancia: avrete un ottimo gusto per l'arredamento. Adorerete apportare dei cambiamenti nella vostra abitazione, perché questo vi farà sentire a vostro agio. Dedicherete alcune ore della giornata allo shopping e alle chiacchiere tra amici. Vi sentirete compresi e supportati dalla vostra famiglia.

Scorpione: il partner non sarà molto contento di alcune decisioni. Sentirà il bisogno di dire la sua e di intromettersi in alcune questioni importanti. Voi tenderete ad andare dritti per la vostra strada, ma cercherete di non essere troppo bruschi. L'obiettivo principale sarà quello di evitare liti e di mantenere la serenità nella vita di coppia.

Astrologia del 24 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di essere rassicurati. La presenza degli amici sarà fondamentale per il vostro benessere, ma anche il partner vi fornirà tutto il supporto possibile. Farete fatica a fidarvi delle persone, perché temerete che non siano sincere nei vostri confronti. Per fortuna avrete modo di ricredervi.

Capricorno: questa giornata sarà molto importante dal punto di vista lavorativo. Avrete modo di sfruttare il vostro talento e di dimostrare a tutti di essere in grado di superare tutto. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Per ora preferirete concentrarvi su altri aspetti della vostra vita.

Acquario: le discussioni in famiglia non gioveranno al vostro umore. Farete fatica a trovare un punto di incontro, perché non vi sentirete ascoltati. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non insistere troppo. La cosa migliore sarà riprendere l'argomento in un momento successivo.

Pesci: vi approccerete con originalità alle difficoltà. Non vi lascerete abbattere dagli imprevisti e proverete a dare il meglio di voi stessi in ogni situazione. Riporrete molta speranza per il futuro però, al momento, preferirete concentrarvi sul presente e sugli obiettivi che vorrete realizzare a breve.