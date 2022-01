L'oroscopo di giovedì 6 gennaio sarà caratterizzato da tante sorprese. I segni zodiacali si prepareranno a dire addio alle feste e a tornare alla loro vecchia routine. Alcuni saranno totalmente presi dai loro sentimenti, mentre altri temeranno di lasciarsi andare. I pianeti, grazie ai loro transiti, incideranno in modo significativo sull'amore e sulla socialità di ciascuno di noi.

In particolare, i Gemelli, lo Scorpione e l'Acquario non riusciranno a separarsi dalla persona amata, mentre il Cancro e il Leone dovranno provare a risolvere vecchie questioni lasciate in sospeso.

Il Sagittario e la Vergine saranno molto intraprendenti, al contrario del Capricorno che preferirà rimanere in attesa. Infine, il Toro e la Bilancia apprezzeranno molto i complimenti.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 gennaio.

Previsioni zodiacali di giovedì 6 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete ancora pronti a farvi carico di certe responsabilità. Preferirete iniziare gradualmente, per non essere costretti a sopportare una pressione intollerabile. Gli amici si interesseranno molto alla vostra vita e cercheranno di condividere con voi le loro esperienze.

Toro: ricevere complimenti farà bene al vostro cuore. Vi aiuterà con l'autostima e vi consentirà di affrontare la giornata con più serenità.

Cercherete di allontanare lo stress e di non dare peso a situazioni che non vi riguarderanno direttamente. Il rapporto con il partner sarà positivo.

Gemelli: voi e il vostro partner sarete legati da un amore sconfinato. Adorerete condividere le esperienze quotidiane e neanche gli eventi più complessi saranno in grado di separarvi.

Il futuro vi apparirà roseo e ricco di possibilità. Dal punto di vista lavorativo, però, sarete un po' incerti.

Cancro: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Ci saranno momenti di indecisione e altri più sereni. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di affrontare subito le questioni che vi stanno a cuore.

Rimandare, infatti, non farà altro che aggravare i problemi.

Oroscopo di domani 6 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete molto contenti della vostra vita di coppia. Nonostante il profondo amore che proverete per il partner, sentirete il bisogno di tornare su alcune questioni. Sarà importante parlare tranquillamente, senza lasciarvi sopraffare dalla rabbia e dall'impazienza.

Vergine: il vostro istinto si rivelerà un'arma molto importante. Riuscirete a cogliere immediatamente le intenzioni altrui e ad agire di conseguenza. Non sopporterete le persone troppo invadenti o con la mia del controllo. Amerete la vostra libertà e farete di tutto affinché venga rispettata.

Bilancia: non avrete molta fiducia in voi stessi.

Il lavoro e alcuni rapporti interpersonali vi costringeranno a riconsiderare alcuni aspetti del vostro carattere. Per fortuna, gli amici saranno pronti a sottolineare le vostre principali doti e a lodarvi per i successi raggiunti fino ad ora.

Scorpione: la giornata di domani sarà molto fortunata dal punto di vista sentimentale. Cupido scoccherà la freccia del vero amore e avvertirete un coinvolgimento irresistibile nei confronti del partner. Sarete fieri del vostro rapporto, ma darete molte attenzioni anche agli amici e alla famiglia.

Astrologia del 6 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: prenderete in mano la vostra vita, senza alcuna indecisione. Sceglierete di consolidare alcuni rapporti di amicizia e di lasciarne andare altri.

Il vostro obiettivo sarà quello di essere circondati da persone positive e ricche di interessi. Non darete spazio alle lamentele.

Capricorno: dedicherete la giornata di domani all'osservazione. Resterete in disparte, desiderosi di farvi un'idea riguardo al contesto circostante. Per il momento, non vi sentirete ancora pronti ad agire, perché temerete di cadere in possibili errori. Il partner vi offrirà tutto il suo supporto.

Acquario: avrete massima fiducia nel partner. Prenderete in grande considerazione le sue parole e cercherete di rispettare tutte le sue esigenze. Vi sentirete capiti e ascoltati, anche se ci saranno delle difficoltà lavorative a cui dovrete far fronte. Anche la famiglia sarà pronta ad aiutarvi.

Pesci: la giornata di domani sarà piuttosto tranquilla. Lascerete che siano gli altri a prendere le decisioni più importanti perché, almeno per ora, sarete intenzionati a prendere le distanze da stress e preoccupazioni. Il partner vi terrà compagnia e gli amici condivideranno con voi segreti importanti.