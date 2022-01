L'oroscopo di venerdì 21 gennaio sarà caratterizzato da tante sorprese e imprevisti. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali subirà l'influenza dei transiti astrali. Osservando il cielo di domani, sarà possibile individuare i principali aspetti planetari tra cui:

Sole in congiunzione a Mercurio

Sole in congiunzione a Plutone

Luna in opposizione a Giove

Venere in trigono a Urano

Nel dettaglio, i Gemelli, lo Scorpione e il Capricorno dovranno chiarire alcune questioni con il partner, mentre l'Ariete, il Leone e l'Acquario non avranno alcun problema relazionale.

Il Cancro e la Vergine avranno ottime capacità di adattamento, al contrario del Sagittario che preferirà non allontanarsi dalla sua routine.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 gennaio.

Previsioni zodiacali di venerdì 21 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questa giornata sarà molto fortunata per il vostro segno. Affronterete tutto con estrema tranquillità e interagirete senza problemi con amici e colleghi di lavoro. Anche il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non sovraccaricarvi troppo.

Toro: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Non sarete disposti a raggiungere un compromesso e proverete a farvi valere con tutti i mezzi a vostra disposizione.

L'oroscopo di domani vi consiglia di non esagerare e di pretendere che gli altri la pensino come voi. Un amico potrebbe prendere le distanze.

Gemelli: il rapporto con il partner sarà messo a dura prova da diverse situazioni particolari. Farete fatica a mantenere la vostra fiducia ma, su consiglio di un amico, cercherete di non prendere decisioni azzardate.

Il lavoro vi offrirà numerose occasioni per crescere e raggiungere risultati migliori.

Cancro: non vi farete spaventare dalle difficoltà. Anche se la giornata sarà caratterizzata da tanti imprevisti, continuerete a impegnarvi per realizzare i vostri sogni. Per fortuna, vi adatterete facilmente alle diverse situazioni e riuscirete anche a trovare il modo per sfruttarle a vostro vantaggio.

Oroscopo di domani 21 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete travolti da sentimenti molto positivi. Finalmente, vi sentirete pronti ad affrontare a testa alta le difficoltà quotidiane. Adorerete il vostro lavoro e non avrete alcun dubbio sulla strada intrapresa. L'oroscopo di domani vi suggerisce di non sottovalutare l'importanza di un buon sonno ristoratore.

Vergine: dovrete sapervi adattare agli eventi che vi capiteranno. Un'eccessiva resistenza, infatti, non farà altro che peggiorare le cose. Per fortuna, dimostrerete di saperlo fare senza alcun problema. Il partner sarà molto fiero di voi e anche la famiglia non potrà fare a meno di lodarvi.

Bilancia: sarà una giornata un po' particolare.

Dovrete far fronti a diversi problemi, ma questo vi aiuterà anche a modificare alcuni aspetti del vostro carattere. Forse, non sarete del tutto soddisfatti della situazione ma, nel corso del tempo, imparerete ad apprezzare anche le più piccole sorprese.

Scorpione: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Sentirete il bisogno di parlare di alcune questioni rimaste in sospeso, ma la persona amata potrebbe non condividere il vostro stesso punto di vista. Per fortuna, non vi farete abbattere facilmente e sarete pronti a trovare nuove alternative.

Astrologia del 21 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto legati alla vostra routine quotidiana. Rispetterete tutti i vostri impegni e cercherete di evitare qualsiasi cambiamento.

Questo vi aiuterà a gestire l'ansia e lo stress in eccesso. Dal punto di vista sentimentale, ci saranno delle importanti novità: potreste conoscere una persona speciale.

Capricorno: sarete molto affezionati al vostro partner, ma vi renderete conto di dover chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto. Sarà una conversazione stimolante e ricca di spunti di riflessione, ma dovrete fare molta attenzione alle parole usate. Infatti, basterà poco per dare vita a un acceso litigio.

Acquario: i vostri colleghi di lavoro vi adoreranno. Diventerete un punto di riferimento essenziale perché sarete sempre pronti a offrire una parola di conforto. Anche gli amici e la famiglia vi apprezzeranno molto per questo.

Il partner, al contrario, esprimerà il bisogno di trascorrere più tempo con voi.

Pesci: sarete molto preoccupati per il vostro futuro. Non riuscirete a trovare una strada alternativa a quella scelta. Temerete di fallire e di deludere le persone che vi staranno accanto. L'oroscopo vi consiglia di concentrarvi sul presente e di non farvi travolgere da tutti questi pensieri negativi.