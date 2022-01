L'oroscopo di sabato 22 gennaio sarà ricco di eventi sorprendenti. La giornata, stando ai transiti dei pianeti, sarà caratterizzata da momenti emozionanti e da altri più deludenti. Gli astri avranno una grande influenza su alcuni aspetti quotidiani della vita di alcuni segni zodiacali, in particolare sull'amore, sul lavoro e sull'amicizia.

Nel dettaglio, il Cancro, la Bilancia e l'Acquario nutriranno una grande stima verso il prossimo, mentre la Vergine e il Capricorno saranno più diffidenti. I Gemelli non concederanno seconde opportunità e il Leone, a differenza dei Pesci, si dimostrerà molto intraprendente.

L'Ariete avrà molte idee per la testa e il Sagittario cercherà di far emergere il suo lato più romantico.

Oroscopo di sabato 22 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete un vulcano di idee. Lavorerete a molti progetti diversi perché farete fatica a tenere a freno i vostri interessi. Questo vi consentirà di migliorare le vostre abilità e di ottenere maggiori opportunità sul lavoro. In amore, al contrario, non ci saranno sorprese degne di nota.

Toro: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Il partner vi mostrerà tutto il suo affetto e voi contraccambierete con altrettanto ardore. Il lavoro avrà in serbo delle novità non indifferenti, anche se dovrete fare attenzione alla decisione che prenderete.

Una piccola pausa non potrà che farvi bene.

Gemelli: farete fatica a perdonare gli errori altrui. Non sarete disposti a dimenticare alcuni accadimenti e, ogni occasione, sarà buona per parlarne. Questo atteggiamento potrebbe causare alcuni problemi tra voi e i vostri amici. Sul lavoro, al contrario, sarete molto precisi ed efficienti.

Inoltre, non avrete paura di prendervi le vostre responsabilità.

Cancro: non avrete alcun problema nell'interazione con le altre persone. Sarete socievoli e spontanei perché, prima di mettere in dubbio le loro parole, analizzerete la situazione. Tenderete a fidarvi del prossimo e a rispettare il suo punto di vista. Ciò vi aiuterà anche in ambito sentimentale.

Previsioni zodiacali di domani 22 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: finalmente, vi sentirete molto più padroni della vostra vita. Imparerete a gestire il tempo e a organizzare le giornate nel modo più adatto alle vostre necessità. Non vi tirerete indietro davanti alle sfide perché saprete di poterle superare senza alcun problema. Sarete molto legati al partner e agli amici.

Vergine: avrete una forte autostima. Conterete su voi stessi in ogni occasione e preferirete non parlare con gli altri delle questioni personali. Prenderete le distanze da alcuni amici che, nel corso del tempo, non si sono rivelati tali. Il partner, purtroppo, non riuscirà a comprendervi fino in fondo.

Bilancia: avrete voglia di stare insieme agli altri.

La solitudine non farà per voi perché vi spingerà a rintanarvi nel vostro guscio. Adorerete frequentare gli amici e discutere con loro delle vostre ultime esperienze. Vi scambierete consigli preziosi, senza essere eccessivamente critici. Una persona potrebbe sorprendervi.

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da moltissimi impegni. Forse, non riuscirete a portarli a termine e tutti e sarete costretti a fare una selezione. Gli amici proveranno ad aiutarvi e anche il partner non si tirerà indietro. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non sottovalutare il livello di stress.

Astrologia del 22 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: dedicherete la giornata al partner e all'amore che vi lega.

Sarete pronti a tutto pur di renderlo felice. Ci saranno alcuni suoi atteggiamenti che non riuscirete a comprendere, però, per il momento, non darete importanza alla cosa. Preferirete concentrarvi solo su ciò che vi farà stare bene.

Capricorno: preferirete rimanere soli e occuparvi personalmente dei vostri problemi. Non avrete voglia di delegare le mansioni lavorative perché non vi fiderete abbastanza dei colleghi. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi a causa di alcune incomprensioni. Potrebbe essere il momento giusto per risolverle.

Acquario: avrete un bellissimo rapporto con i colleghi di lavoro. Proverete a lavorare in team, in modo da poter migliorare le vostre possibilità di successo.

Non vi spaventerà l'idea di condividere le vostre idee con gli altri, ma l'Oroscopo di domani vi consiglia di fare attenzione alla persona che avrete davanti.

Pesci: tenderete a restare in disparte. Preferirete non prendere l'iniziativa e attendere che la situazione volga a vostro favore. In questo modo, rischierete di sfruttare poco determinate occasioni, ma sarete sicuri di non commettere errori. Il partner cercherà di infondervi tutto il coraggio possibile.