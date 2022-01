L'Oroscopo di lunedì 3 gennaio preannuncia un inizio di settimana sorprendente. Alcuni segni zodiacali lotteranno per difendere l'amore per il partner, mentre altri saranno catturati da questioni lavorative.

Ariete, Vergine e Sagittario non vedranno l'ora di migliorare le rispettive situazioni lavorative, mentre Gemelli e Capricorno avranno dei problemi sentimentali da risolvere. Toro e Leone non si faranno dire da nessuno come comportarsi, al contrario dei Pesci che non riusciranno a dire di no.

Ecco l'oroscopo del 3 gennaio nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di lunedì 3 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: ci saranno delle importanti novità in arrivo. La vostra situazione lavorativa potrebbe subire i cambiamenti tanto desiderati, ma dovrete impegnarvi e seguire il vostro istinto. I colleghi saranno di aiuto, ma non potrete fidarvi ciecamente di loro. La cosa migliore sarà credere in voi stessi.

Toro: sarete molto testardi nei vostri comportamenti. Non cambierete idea facilmente e non consentirete a nessuno di dirvi cosa dovrete fare. Ascolterete i consigli, ma li metterete in pratica solo se li riterrete davvero validi. Questo atteggiamento rappresenterà un'arma a doppio taglio.

Gemelli: non vi sentirete a vostro agio con la persona amata.

Proverete dei sentimenti contrapposti e sarete certi di dover intervenire su alcune questioni. Non sarà facile affrontare determinati argomenti ma, se il partner sarà disposto a collaborare, tutto andrà per il meglio.

Cancro: la giornata del 3 gennaio sarà piuttosto stressante. Dovrete adattarvi nuovamente al ritmo lavorativo, cercando di non distrarvi e di recuperare tutte le competenze acquisite.

Gli amici saranno nella vostra stessa situazione e anche la vostra famiglia avrà qualche difficoltà.

Previsioni astrologiche del 3 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non permetterete a nessuno di interferire nel percorso intrapreso. Lotterete per i vostri sogni, anche se la strada apparirà ricca di imprevisti e di ostacoli.

Dovrete organizzarvi in maniera ottimale per portare a termine i vostri incarichi, ma con un pizzico di intraprendenza ce la farete.

Vergine: vorrete migliorare la vostra situazione economica. Nei prossimi giorni dovrete far fronte a spese che metteranno a dura prova il vostro portafoglio. Per fortuna, sarete certi di poter raggiungere ottimi risultati sul posto di lavoro. Inoltre, riceverete un piccolo aiuto inaspettato.

Bilancia: non sarete ancora pronti a lasciarvi andare con la persona amata. Preferirete prendere le distanze e osservare da lontano i suoi comportamenti. Questo potrebbe creare una frattura nel rapporto e spingere l'interlocutore a chiedersi il perché del vostro allontanamento.

Scorpione: sarete molto affettuosi nei confronti del partner. Cercherete di consolidare il rapporto di coppia e di aumentare il feeling già esistente. Con qualche piccolo accorgimento, avrete modo di riprendere discussioni lasciate in sospeso. L'importante sarà dialogare con serenità e rispetto.

Astrologia del 3 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete stanchi di dover mettere in secondo piano i vostri sogni. Sarete pronti a impegnarvi e a lottare per gli obiettivi che desidererete realizzare. Il lavoro comporterà una sfida non indifferente, ma con impegno e determinazione riuscirete ad ottenere l'agognato successo.

Capricorno: le recenti discussioni hanno sconvolto la vostra vita di coppia.

Farete fatica ad ammettere di essere in difficoltà e di non sapere cosa fare. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare ad affrontare i problemi a testa alta, senza fuggire dalle vostre responsabilità.

Acquario: la giornata del 3 gennaio sarà caratterizzata da tante novità in ambito sentimentale e lavorativo. Vi farete travolgere dal buon umore e allontanerete i pensieri negativi. Davanti alle difficoltà, reagirete con forza e determinazione. Crederete ciecamente nel potere dell'amicizia e dell'amore.

Pesci: tenderete a farvi influenzare dalle opinioni altrui. La paura di sbagliare vi condizionerà pesantemente, fino al punto da farvi mettere in dubbio le vostre decisioni. L'oroscopo vi consiglia di prendere una pausa, in modo da allontanare timori e preoccupazioni.