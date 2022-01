L'Oroscopo di mercoledì 6 gennaio preannuncia novità con colpi di scena inaspettati. Volendo anticipare qualcosa, domani l'Ariete si troverà ad essere un tantino concentrato su aspetti relativi al denaro, mentre il Cancro sarà tra i segni favoriti in amore. La Luna in questa giornata potrebbe dare un po' di problemi ai nativi dei Gemelli. Invece, sempre la Luna in concertazione con Nettuno e Giove faciliteranno i rapporti sentimentali al segno della Vergine. Alla grande gli affari e lavoro in generale per lo Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 6 gennaio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 6 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sarete molto concentrati sugli aspetti pratici della vostra vita, forse a causa di una somma di denaro che non entra nelle vostre tasche come previsto, oppure per una spesa inaspettata che ha creato preoccupazione. Attenti a non farvi sfuggire di mano un’opportunità, oppure l’affetto di chi amate.

Toro - L’oroscopo del 6 gennaio al segno del Toro invoglia ad approfittate di Sole e Luna favorevoli, per risolvere questioni in sospeso, chiarire eventuali malintesi con il partner e con gli amici, mettere in cantiere un progetto destinato al successo. Guarderete con occhi diversi la persona amata, che vi seguirà come un cagnolino in ogni vostra iniziativa.

Gemelli - La Luna in vi guarda trasversalmente, e questo vi renderà meno disposti del solito a socializzare e a perdonare, facilmente, eventuali errori o manchevolezze altrui. Fate ricorso alla pazienza: renderà meno problematica la vostra giornata e meno difficili le convivenze con gli altri. In serata troverete una sorpresa ad attendervi: positiva o no, questo non ci è dato sapere (incrociamo le dita!).

Cancro - Questo giovedì siete tra i favoriti in amore e le buone occasioni non mancheranno. Specialmente per quanto riguarda la voce “incontri”, non rimarrete a bocca asciutta. Fascino, comunicativa e simpatia, saranno infatti ai massimi livelli, e questo, non potrà che favorirvi, sia nelle relazioni professionali, che in quelle private e sentimentali.

Oroscopo e consigli delle stelle del 6 gennaio dal Leone allo Scorpione

Leone - Per evitare errori di valutazione nel lavoro e passi falsi nelle faccende sentimentali, non lasciatevi travolgere dal troppo entusiasmo, tanto meno dall’impulsività o dalla voglia di improvvisare. Non complicatevi la vita con un’avventura, specie se avete già un rapporto di coppia che funziona. Fidatevi un po' di più del vostro buon istinto.

Vergine - La Luna, Nettuno e Giove che vibrano all’unisono nel segno dei Pesci, quadro astrale vostro dirimpettaio, accendono i riflettori stellari sul settore sentimentale. L’armonia di coppia è, quindi, assicurata a quanti di voi vivono un rapporto affettivo stabile e soddisfacente.

Potrebbero risultare deludenti, invece, gli incontri dei single. Giocate qualche buona carta.

Bilancia - Non sottovalutate un’intuizione: potrebbe consentirvi di individuare a colpo sicuro un affare vantaggioso, da concludere senza esitazione, oppure un acquisto che avete più volte rimandato. Vivrete momenti di grande trasporto affettivo ed erotico con il partner, che non potrà che gradire e ricambiare.

Scorpione - La giornata di giovedì sarà molto propizia per gli affari a molti del segno. Senza meno il periodo offrirà anche buone opportunità per ben figurare, sia nelle faccende professionali, sia in quelle private e sentimentali. Potrete contare, infatti, sul fascino, oltre che su una brillante comunicativa e sulla capacità di mettere le persone a loro agio.

Astrologia di giovedì 6 gennaio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Se volete uscire da una situazione che non vi convince, questo giovedì cominciate a rimboccarvi le maniche. Se poi in serata sarà richiesta la vostra presenza in famiglia, rinunciate senza sforzo a un programma, oppure ad una semplice uscita con gli amici. Nel frattempo cercate di regolare sonno e alimentazione.

Capricorno - La Luna nel dodicesimo campo, quello dei Pesci, disegna una giornata positiva e movimentata per l’amore. Sarà, infatti, entusiasmante da tutti i punti di vista la serata di chi è innamorato, ma non avranno di che lamentarsi neppure i single, predisposti a un’illusione, a una favola che alberga da tempo nel loro cuore.

Situazione lavorativa in evoluzione.

Acquario - Creatività e fantasia domani saranno alle stelle: approfittate di questa fusione favorevole per fare un salto di qualità nella professione o magari stabilire nuovi contatti. Senza dimenticare il riposo, il relax e lo svago, tanto meno la persona amata, con la quale starete a meraviglia.

Pesci - Nel corso di questo giovedì dovrete fare il possibile per mantenere in equilibrio l’umore e il vostro rapporto di coppia. L'oroscopo del 6 gennaio mostra un Marte dissonante in quadrato a Nettuno: probabili scontentezze non sempre giustificate con difficoltà di fondo da comprendere. Mettete in primo piano le esigenze della persona amata.