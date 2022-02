L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 febbraio 2022. Si prosegue in questa sede con le previsioni astrali interessanti la seconda sestina zodiacale. Interessata dalla sorte, e pronosticata dall'Astrologia, la quinta giornata di questa settimana: pronti a scoprire chi la spunterà tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo immediatamente a scoprirlo passando al setaccio tutti i dettagli, soppesati come sempre dalle stelline quotidiane, tutto incorniciato nell'Oroscopo del giorno 11 febbraio.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 febbraio

Bilancia: ★★. Per il segno si prospetta una giornata poco efficace - giusto per non usare la parola "negativa", sempre difficile da accettare - indirizzata per la maggior parte alla flemmaticità esistenziale. In amore, sotto il tiro della Luna quadrata a Nettuno, atteggiamenti inflessibili turbano la vostra vita di relazione. Accettate una mediazione cercando di correggere eventuali errori di valutazione o toni autoritari. In coppia, quella spessa cortina di ghiaccio che ogni tanto si interpone fra voi e il partner andrebbe evitata a ogni costo. Single, reagite bruscamente a quanto limita la vostra autonomia o a situazioni che impongono cambi di programma.

In generale siate più comprensivi. Nel comparto lavoro siete agguerriti e decisi a far valere le vostre opinioni. Anche se in questi momenti vi sentite smaniosi e insofferenti, lo sforzo presto vi premierà.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano una periodo buono, allineato comunque alla solita routine quotidiana.

Seppure l’umore non sarà dei migliori, l’importante è non prendersela con chi vi sta vicino, riversando fra le mura domestiche o in altre sedi eventuali tensioni. La vostra forza risiede nell’affrontare le situazioni con grinta, non nel rimuginare sugli ultimi sgarbi subiti... Per i sentimenti questioni che non hanno niente a che fare con l’amore disturbano l’intesa.

Troverete scampo da un battibecco in un’onorevole ritirata. Single, la giornata è ideale per una passeggiata a due in alta montagna: visti dall’alto, in un panorama mozzafiato, i problemi si ridimensionano. Nel lavoro si schiudono nuove prospettive, ma dovreste analizzarle senza farvi prendere dalla fretta, magari accettando qualche consiglio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'11 febbraio porta in evidenza una giornata positiva, non tale comunque da poter essere vissuta, come si dice, "sugli allori". Insomma, buon periodo ma da stare con "le antennine" ben drizzate. Le contingenze impongono pazienza e umiltà, quindi abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità.

In famiglia rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione. Mediate e sdrammatizzate. In amore niente segreti con la persona che amate. La trasparenza e la sincerità saranno premiate. Improntate nuovi appassionanti progetti per le prossime vacanze estive: chi ben comincia... Per i single, è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Se la determinazione dentro di voi è forte, si presenteranno molte occasioni. Nel lavoro, evitate di impegnarvi in iniziative superiori alle vostre possibilità, valutandone realisticamente la portata in termini di costi.

Oroscopo e stelle del giorno 11 febbraio

Capricorno: ★★★. Il sottotono incombe, il fisico lamenta svogliatezza e ogni cosa pare insormontabile: tranquilli, è solo una vostra impressione!

Con calma e fiducia supererete anche questo modestissimo scoglio: dai, la vita è bella! In merito agli affetti, indecisioni, giudizi errati o azione impulsive non giovano alla vostra bella persona. Ridimensionate eventualmente i toni, i modi e le aspettative. Tensioni in famiglia o in generale, vi infastidiscono: mostratevi più accondiscendenti. Single, uno stato d’animo ombroso non favorisce l'approccio. Se il bicchiere in questo periodo vi appare mezzo vuoto, sappiate che è solo una questione di prospettiva. Nel lavoro, anche se l’atmosfera non è del tutto distesa, per il buon andamento delle attività riuscirete a mettere da parte ogni voglia di rivalsa cercando di collaborare.

Acquario: ★★★★★.

Le previsioni astrali del giorno invogliano alla gioia interiore, alla ricerca della soddisfazione personale e al buon rapporto con chi si ama. Non a caso avrete a disposizione un venerdì davvero positivo. Intanto, prosegue il soggiorno della Luna in Gemelli, affine segno al vostro essendo anch'esso d’Aria: s’infiamma l'entusiasmo e voi dimostrate di essere più attivi e dinamici che mai. Avete mille cose belle da fare, tante che non sapete da che parte iniziare. In campo sentimentale, possibili cambiamenti in meglio. Non sottovalutateli, sfruttateli al meglio: possono essere un’occasione di rinnovamento. Single, avrete la sensibilità adatta per capire le esigenze di chi vi interessa: andategli incontro...

Nel lavoro, ottimo momento per intraprendere qualcosa che rinviate da un po’.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di venerdì 11 febbraio, pone il vostro segno sul piedistallo più alto. Quello, per intenderci, nel quale basta esserci per respirare aria fortunata e voglia di vivere alla grande: parliamo della giornata top, per la serie "meglio di così...". Intanto si preannuncia molto, molto vivace e dinamico il periodo. Numerosi, e per la maggior parte molto positivi, i movimenti planetari sopra il vostro segno. Grande protagonista della vostra giornata saranno Marte, Venere, Plutone e Mercurio, disponibili e generosi come non accade spesso. In amore Venere darà seguito apertamente a ogni vostro desiderio, ogni vostra aspirazione. Per coloro ancora single: siate aperti agli incontri e tenetevi pronti ai cambiamenti. Marte sta lavorando alacremente per voi. Il lavoro andrà benone, se non subito, molto presto.