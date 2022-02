Le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 febbraio esortano i nati sotto il segno dello Scorpione a mantenere un profilo basso. Grandi opportunità per Capricorno, mentre i Vergine sono in balia delle emozioni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: oggi siete un po' giù di corda. Il vostro umore non è dei migliori, pertanto, meglio evitare i conflitti. Anche per le decisioni importanti è meglio aspettare un po'.

11° Toro: gli impegni che avete in questo momento forse sono un po' troppi, pertanto, sarebbe il caso di rivedere alcune situazioni.

In ambito sentimentale siete indecisi.

10° Leone: le previsioni dell'Oroscopo dell'8 febbraio denotano qualche piccolo intoppo dal punto di vista sentimentale. Se avete avuto delle discussioni di recente, forse è il caso di risolverle.

9° Pesci: in amore siete un po' confuso. Se siete pentiti di una decisione presa di recente, ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea e per scegliere la via della felicità. Sul lavoro, meglio essere cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: avere sempre la testa sulle spalle e i piedi saldi a terra non è un male. Tuttavia, in certi casi è importante gettarsi anche nel vuoto e vivere un po' di più alla giornata. L'oroscopo dell'8 febbraio vi invita a osare.

7° Sagittario: ogni volta che vi trovate a dover prendere una decisione importante andate nel pallone. Se ci sono troppe cose in ballo, forse è il caso di rifletterci su in maniera più cauta.

6° Vergine: buon momento per quanto riguarda le emozioni. Siete abbastanza favoriti sotto questo punto di vista, tuttavia, siete anche molto volubili, quindi fate attenzione.

5° Bilancia: in ambito professionale ci sono delle cose da rivedere. Dal punto di vista sentimentale, invece, una persona dal passato potrebbe scombussolarvi la vita.

Oroscopo segni fortunati 8 febbraio

4° in classifica Ariete: giornata di risvolti sotto più punti di vista. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è importante lasciare prevalere il vostro cuore.

Nel lavoro, invece, potete essere un po' più razionali.

3° Gemelli: in amore ci sono delle novità in arrivo. Anche dal punto di vista professionale potreste rimanere piacevolmente colpiti da una nuova proposta. Tenete gli occhi ben aperti.

2° Cancro: l'oroscopo del giorno 8 febbraio vi invita ad essere intraprendenti sul lavoro e disponibili in amore. Le stelle sono favorevoli, quindi, approfittate di questa situazione.

1° Capricorno: ottimo momento per gli affari. Chi stava lavorando ad un nuovo progetto, presto potrebbe chiudere un importante non trascurare l'amore e i vostri desideri.