L'oroscopo della settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo vedrà i pianeti Marte e Venere spostarsi nel segno zodiacale dell'Acquario, che vivrà questa parte finale dell'inverno e l'inizio della primavera in modo impeccabile. Leone invece non sarà così spesso a suo agio, né in amore né al lavoro, mentre Gemelli godrà di una vita quotidiana davvero equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 28 febbraio al 6 marzo.

Previsioni oroscopo dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 segno per segno

Ariete: finalmente le cose cominceranno a migliorare per voi in ambito amoroso.

Quest'inverno è stato duro, ma con l'arrivo di marzo e della primavera è tempo di riaprire il vostro cuore e accendere i vostri sentimenti. Single oppure no, forse ci vorrà un po’ di tempo e pazienza, ma presto le cose andranno come desiderate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio è già dalla vostra parte, e con l'arrivo di Marte in sestile, avrete energie a sufficienza per mettervi all'opera su più progetti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che cambierà purtroppo in negativo per voi. Venere sarà in quadratura dal segno dell'Acquario per il prossimo periodo, e potrebbero nascere delle piccole tensioni tra voi e il partner. Se siete single non rimandare certe cose, perché poi non ci saranno altre occasioni.

Sul fronte professionale potreste avere l'impressione che alcuni vostri progetti potrebbero non essere corretti. Meglio dare un'occhiata. Voto - 6️⃣

Gemelli: vita quotidiana che sarà ben equilibrata secondo l'oroscopo della prossima settimana. L'arrivo di Venere e Marte nel segno amico dell'Acquario vi permetterà di ottenere diverse soddisfazioni, sia in amore che al lavoro, ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda i sentimenti potrebbe essere arrivato il momento di dare inizio a un importante progetto con il partner, mentre se siete single non si escludono nuovi e interessanti incontri. Nel lavoro il pianeta Marte vi darà abbastanza energie, e con Mercurio favorevole saprete mettere in piedi progetti di qualità superiore.

Voto - 8️⃣

Cancro: vita di coppia che lentamente migliora ora che Venere si sposterà dal segno del Capricorno. Single oppure no, è arrivato il momento di riaprirvi a nuove avventure sentimentali, che possano dare una scossa alla vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro invece ci saranno ancora tanti impegni da fare, ma sarete dell'umore adatto per darvi da fare senza lamentarvi troppo. Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo è ormai diventato davvero cupo nei vostri confronti, e tutto quello che potete sarà cercare di evitare problemi nella vostra vita quotidiana. In amore potreste non sentirvi spesso a vostro agio, né con il partner, né con conoscenze nuove. Ciò nonostante non ci sarà motivo di essere scontrosi.

Nel lavoro invece avrete disperatamente bisogno di qualcosa che possa stimolarvi a recuperare terreno. Voto - 5️⃣

Vergine: oroscopo della prossima settimana che vedrà un cielo diverso sopra di voi, ma che rimarrà tutto sommato favorevole. In amore sfruttate soprattutto il weekend per tenere alta l'intesa tra voi e il partner. Attenzione invece alle giornate di Luna opposta, tra mercoledì e giovedì. Se siete single ci saranno ancora tanti buoni motivi per buttarsi in nuove avventure romantiche. Per quanto riguarda il lavoro invece vi servirà una strategia accurata per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: in grande recupero a partire da questa settimana ora che Marte e Venere si troveranno in trigono dal segno dell'Acquario.

Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno più occasioni per vivere nuovamente al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single il vostro umore non potrà che migliorare giorno dopo giorno. Sul posto di lavoro state andando piuttosto bene grazie a Mercurio, e con l'arrivo di Marte le cose miglioreranno ancora. Voto - 8️⃣

Scorpione: le cose in amore purtroppo tenderanno a peggiorare nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Con l'arrivo di Venere in Acquario non ci saranno scuse nella vostra relazione di coppia, e sarà meglio per voi rigare dritto. Se siete single lasciate a casa i vostri problemi sentimentali, perché potrebbero solo condizionare negativamente la vostra vita quotidiana.

Per quanto riguarda il lavoro prendervi cura dei vostri progetti potrebbe diventare più difficile a causa di Marte e Mercurio, ma ricordatevi che Giove è ancora dalla vostra parte, pronto a darvi una mano. Voto - 6️⃣

Sagittario: settimana di miglioramenti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà in sestile dal segno dell'Acquario, e presto anche voi potrete esprimere al meglio le vostre emozioni, soprattutto voi cuori solitari. Miglioramenti anche in ambito professionale grazie a Marte che vi darà energie a sufficienza per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che cambierà drasticamente a partire da questa settimana.

Secondo l'oroscopo però, non sarà per forza qualcosa di negativo. Certo, inizialmente potreste sentirvi un po’ smarriti, ma l'amore per il partner e quanto di buono state ottenendo nella vostra vita quotidiana vi aiuterà a dare ancora il meglio di voi. Che si tratti di amore o di lavoro dunque, cogliete al volo le occasioni che arriveranno, perché ce ne saranno ancora molte. Voto - 8️⃣

Acquario: preparatevi a accogliere il pianeta Venere nel vostro cielo a partire da questa prima settimana di marzo. Single oppure no, la vostra vita sentimentale prenderà il volo, e avrete sempre un buon motivo per essere felici. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Marte vi permetterà di gestire in maniera più efficace i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Pesci: peccato per Venere che non sarà più in sestile. Ciò nonostante le cose andranno ancora abbastanza bene in ambito sentimentale. Soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì saranno davvero soddisfacenti grazie alla Luna in congiunzione, anche per voi cuori solitari in cerca di conquiste. Per quanto riguarda il lavoro non sarete di certo tra i migliori del settore, ma quello che dovrete fare lo farete davvero bene, merito anche di Giove nel vostro cielo. Voto - 8️⃣