L'Oroscopo della giornata di domenica 27 febbraio prevede un Ariete poco incline ai sentimenti a causa della Luna e di Venere, entrambi in quadratura, mentre Toro sarà sotto la buona luce dell'astro argenteo.

Cancro potrebbe sentirsi a disagio con alcune persone, mentre la passione rinnoverà l'intesa dei nativi in Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo del 27 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 27 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna sfavorevole e Venere ancora in cattivo aspetto, la giornata non sarà appagante dal punto di vista sentimentale.

Ci sono alcune cose da cambiare nella vostra relazione di coppia se davvero volete dare una svolta. Se siete single, i sentimenti non sono l'unica cosa che conta nella vita. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avrete la soluzione più adatta alle vostre esigenze e progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vi vedrà attivi, teneri e romantici in ambito amoroso. Sarete guidati dalla luce buona della Luna e di Venere, che vi spingerà ad amare in modo disinteressato il partner. Se siete single, sarete sempre a disposizione degli amici. Sul lavoro sarà necessario mettere a punto idee migliori per portare avanti determinati progetti. In generale, però, non state andando così male, merito di Giove in sestile.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo tutto sommato stabile e convincente dal punto di vista sentimentale. Sarete abbastanza affettuosi nei confronti del partner, ma se qualcosa non vi convince, non ci sarà alcun motivo di essere impulsivi. Single, essere provocanti comporterà dei vantaggi se vorrete fare conquiste, ma sarà meglio non esagerare.

Sul lavoro Mercurio sarà di grande aiuto per i vostri progetti, ma attenzione a Giove pronto a sganbettarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: quando non vi sentite bene con voi stessi, difficilmente riuscite a fare qualcosa di buono, e in questa giornata purtroppo sarà così. Luna e Venere contrari non vi permetteranno di stare bene con il partner.

Siete in una fase di risalita, e qualche piccola sbavatura ci può stare. L'importante sarà non perdere ulteriore terreno. Sul fronte professionale le cose vanno tutto sommato bene, e forse avrete anche qualche piccolo momento di pausa da dedicare a voi stessi. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo di domenica 27 febbraio sufficiente per voi nativi del segno. In amore i rapporti con il partner non saranno deludenti, ma neanche così esaltanti, forse perché avrete altri pensieri per la testa. Se siete single, sarete alla ricerca del vostro successo, ma questo non arriva quando lo dite voi. Sul lavoro le state provando tutte per riuscire a risalire la china, ma ci vorranno tempo e pazienza. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo eccellente in ambito sentimentale.

La Luna e Venere vi renderanno delle persone fantastiche. Single o no, le persone intorno a voi apprezzeranno particolarmente il vostro modo di fare e di amare. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà fare delle scelte oculate affinché i vostri progetti siano davvero efficaci. Voto - 8️⃣

Bilancia: ci sono alcuni importanti progetti lavorativi da portare avanti, e neanche in una giornata di festa come la domenica vi fermerete. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, non sarete così inclini a regalare emozioni alla vostra anima gemella, ma sappiate che la situazione sta per cambiare. Single, i sentimenti non saranno il vostro forte. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica più che soddisfacente per voi nativi del segno.

La buona posizione della Luna e di Venere vi renderanno delle persone premurose nei confronti del partner o degli amici, oppure della persona che vi interessa se siete single. In ogni caso, giocando bene le vostre carte, otterrete risultati ottimali. Per quanto riguarda il lavoro le cose vanno piuttosto bene ma, con Mercurio negativo, considerate sempre qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata equilibrata e soddisfacente. In ambito amoroso ci sarà una bella armonia tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single, non riuscirete a stare lontani dalla persona che vi piace, ma non dovrete nemmeno rendervi assillanti. Sul fronte professionale volate basso, e per il momento accontentatevi di lavorare ad alcuni progetti e di ottenere dei piccoli ma fondamentali successi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana si chiuderà in modo eccellente. Con la Luna e Venere nel vostro cielo, in ambito sentimentale non potrete chiedere di meglio per consolidare il vostro legame. Se siete single, provate a prendere l'iniziativa e non ve ne pentirete. In ambito lavorativo ci penseranno Marte e Giove a garantirvi risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Acquario: vita di coppia stabile e soddisfacente con piacevoli e stuzzicanti novità in arrivo. Non mancheranno bei momenti che terranno in piedi questo vostro magico legame. Se siete single, sarete molto bravi a comunicare le vostre emozioni. Sul lavoro le attività intellettuali saranno favorite grazie a Mercurio nel segno. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna e Venere rinnoveranno la passione e l'intesa tra voi e il partner.

Se siete single, acquisterete fiducia in voi stessi e potreste decidervi finalmente a farvi avanti. Sul fronte professionale non ci saranno grosse preoccupazioni per i vostri progetti, ma dovrete metterci anche un po' di impegno in più nelle vostre attività. Voto - 8️⃣