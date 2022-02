Per la settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo 2022, l’Oroscopo si prospetta fortunato per i nati sotto il segno del Cancro, con Venere favorevole, mentre i rialzi più significativi si registreranno per i segni di aria, soprattutto per i Gemelli e il Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Venere favorevole per Scorpione

1° Cancro: ci sarà una bellissima settimana fatta di decisioni importanti, che potrebbero cambiare il vostro lavoro e forse anche il vostro tenore di vita, migliorandolo a livelli esponenziali.

La fortuna di Venere non influirà solamente sulla professione, anche l’aspetto amoroso conoscerà un periodo fatto di creatività e di sintonia che vi porterà a fare qualche passo in più nella coppia, secondo l’oroscopo.

2° Scorpione: la presenza di Venere e della sua piccola fortuna influirà positivamente sia sul lavoro che in amore. Agire in questo momento significherà assicurarsi degli affari sostanziosi, mentre sul lavoro potrebbero esserci delle ripercussioni positive e un guadagno che vi permetterà di fare qualche investimento in più, secondo l’oroscopo. Il weekend si prospetta all’insegna del relax.

3° Bilancia: rialzo più che ottimale per il vostro segno, perché ci sarà un alleggerimento dell’umore e qualche problema che si rivelerà essere decisamente risolvibile nonostante credevate il contrario.

Secondo l’oroscopo in questa settimana ci saranno più emozioni a farla da padrone, ma saranno “senza impegno” e interesseranno principalmente il lavoro. L’amore sarà a portata di mano, ma non influirà su di voi per quel che riguarda gli aspetti monotoni oppure negativi.

4° Gemelli: ci sarà aria di rinnovamenti, ma di quelli che finalmente vi daranno anche lo sprone a fare meglio sul lavoro e a dare un giro di vite alla vostra carriera.

Sicuramente potrete fare molto come partner della persona amata, specialmente se state uscendo da una crisi che forse si è rivelata temporanea. Avrete una tranquillità molto produttiva sul lavoro e sulle questioni legate all’ambiente burocratico.

Ariete innamorato

5° Ariete: questa settimana sarà ottimale in amore, perché avrete una capacità maggiore di comprendervi l’un l’altro senza essere troppo pedanti.

Si potrebbero aprire le porte dell’amore anche per i single, con una prospettiva del tutto nuova di fare incontri. Fare affari con le persone per poter incrementare i vostri guadagni potrebbe risultarvi più semplice del previsto, secondo l’oroscopo.

6° Pesci: anche se avete avuto delle vicissitudini amorose non del tutto stabili, questa settimana potrebbe presentarsi l’occasione di rimettersi in carreggiata per quel che riguarda l’amore, ma dipenderà dalla vostra volontà o meno di proseguire la relazione attuale. Gli incontri al momento potrebbero scarseggiare, mentre le novità si riverseranno di più sul piano professionale, facendovi riuscire in qualche affare molto allettante.

7° Toro: questa settimana potrebbe essere molto faticosa a causa di un periodo difficile che vi lascerete alle spalle soltanto nel fine settimana.

Le tensioni in famiglia potrebbero presentarsi nei momenti poco opportuni, mentre salvaguardare la vostra relazione di stampo amoroso potrebbe risultare più difficile del previsto. Secondo l’oroscopo, riuscirete a recuperare un po’ di buonumore solamente nel fine settimana.

8° Acquario: non ci saranno delle novità che potrebbero costituire un punto di svolta per le vostre faccende personali, ma potrebbero presentarsi dei presupposti per delle decisioni da prendere in un imminente futuro. Focalizzarsi sul lavoro in questo momento potrebbe incrementare, seppure in modo assai limitato, i vostri guadagni. Per la salute ci saranno più possibilità di rimetterla in sesto.

Leone in ribasso

9° Leone: dovrete rivedere qualche rapporto che è andato ad incrinarsi con il tempo, e che in amore potrebbe tradursi con delle vicissitudini che potrebbero prevedere una separazione.

Le problematiche in famiglia potrebbero prendere più tempo del previsto. Vi servirà un periodo di pausa e di riflessione, che vi darà anche gli strumenti necessari per poter ridimensionare il lavoro e migliorarlo ulteriormente nel fine settimana, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: dovrete cercare di essere più attenti in amore e di prendere una decisione che riguarda proprio la vostra relazione. Ci sarà qualche piccola svolta nel weekend che potrebbe interessare il lavoro, ma dovrete comunque sacrificare molto del vostro tempo libero, anche per quanto riguarda qualche situazione burocratica rimasta in sospeso e che dovreste risolvere il prima possibile, secondo l’oroscopo.

11° Vergine: dovreste fare attenzione alle recenti dinamiche che hanno interessato la vostra storia d’amore, perché c potrebbero essere delle vecchie situazioni spiacevoli che potrebbero riemergere e suscitare dei litigi.

Probabilmente dovrete anche far fronte a qualche responsabilità che sul lavoro potrebbe interessare tutta la squadra professionale, e non soltanto le dinamiche che concernono la vostra mansione.

12° Sagittario: in questo momento non avrete né tempo né voglia di innamorarvi. Non ci saranno i presupposti per le coppie di durare troppo a lungo, a meno che la situazione rimanga stabile. Dovrete fare in modo che il lavoro sia stabile, e non ricada negativamente influendo sullo stress in avanzamento. Per quel che riguarda la salute, dovrete dedicare molto più tempo al riposo sia fisico che mentale.