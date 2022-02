Ultimo weekend del mese di febbraio che sta per prendere il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci con i cambiamenti e le novità che arrivano sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore con la Luna in opposizione momenti maggiormente agitati, per questo motivo non lasciate da parte le cose importanti in una coppia. Nel lavoro sta per iniziare qualcosa di nuovo dopo una chiusura, tutto è in via di risoluzione.

Toro: per i sentimenti giornata interessante, avrete la possibilità di superare alcune incomprensioni.

Nel lavoro meglio non prendersela troppo in questa giornata, recupero da domani.

Gemelli: a livello sentimentale, con diversi pianeti favorevoli avrete la possibilità di programmare qualcosa di bello. Nel lavoro non sottovalutate alcuni cambiamenti, gestite a meglio gli accordi.

Cancro: in amore, con diversi pianeti in opposizione non mancheranno delle difficoltà da dover affrontare. Con l'arrivo del nuovo mese le cose cambieranno. A livello lavorativo tensioni da superare, questo weekend meglio stare lontani dalle provocazioni.

Leone: a livello sentimentale meglio essere tranquilli in questa giornata visto che i rapporti con la persona amata potrebbero non andare. Nel lavoro, se possibile riposate di più.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore fine settimana importante che vede diversi pianeti favorevoli e che aiuteranno anche i single negli incontri. Nel lavoro momento interessante da sfruttare.

Previsioni e oroscopo del 26 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: in amore abbiamo diversi pianeti favorevoli, per questo motivo sfruttate al meglio le relazioni in questa giornata.

A livello lavorativo alcune questioni economiche sono da rivedere.

Scorpione: per i sentimenti con la Luna favorevole sono interessanti le relazioni. Nel lavoro evitate le discussioni inutili che potrebbero mettervi in difficoltà con gli altri.

Sagittario: a livello amoroso non mancherà una conferma in questa giornata, in particolare per quelle storie che vanno avanti da diverso tempo.

Nel lavoro se qualcosa non è andato come avevate programmato non disperate.

Capricorno: per i sentimenti Luna nel segno che aiuta, vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro momento maggiormente creativo che aiuta, potrete rinnovare un accordo.

Acquario: per i sentimenti fine settimana interessante, non mancano le emozioni. Nel lavoro c'è una migliore creatività, ma riuscirete a recuperare dopo un momento di calo.

Pesci: in amore weekend da sfruttare per portare avanti una storia. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro avrete la possibilità di migliorare in questo momento. Vi sentite più forti.