L'oroscopo di sabato 19 febbraio è pronto a fare chiarezza in merito alla giornata di inizio weekend. In primo piano i settori della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Ansiosi di sapere quali saranno i simboli favoriti dall'astrologia del giorno? A livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie.

Per poter valutare bene il quadro astrologico quotidiano e per capire nella maniera più semplice possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla vita di tutti, è indispensabile sottolineare quali siano i principali aspetti planetari.

A spiccare per importanza sono:

Sole in Pesci in congiunzione a Giove nel segno;

Luna in Bilancia in trigono a Mercurio in Acquario;

Venere in Capricorno in trigono a Urano in Toro;

Nettuno in Pesci in sestile a Marte e Plutone;

Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno in congiunzione a Mercurio in Acquario;

Urano in Toro in sestile a Giove in Pesci.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 19 febbraio.

Previsioni astrologiche di sabato 19 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna vi regala grandissime energie. Vi divertirete un sacco anche se sarete costretti a studiare o a lavorare. Sarete veloci a svolgere i vostri compiti. La persona che vi fa battere il cuore vi avrà tutta per sé!

Qualcuno non ha ancora un legame importante? Attenzione, un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più profondo.

Toro - La fine della settimana, si sa, non è mai brillante, in quanto la stanchezza accumulata si fa sentire: non è facile concentrarsi. Dovrete rimediare a qualche piccolo inconveniente a causa della distrazione, ma nulla di importante!

Dato che siete un po’ con la testa fra le nuvole, il partner sentimentale crederà che stiate pensando a qualcun altro. Meglio chiarire ogni dubbio: Venere in trigono a Urano sarà dalla vostra parte,

Gemelli - La solitudine non fa per voi anche perché, quando non siete in mezzo alla gente, i vostri pensieri prendono il sopravvento e non vi danno tranquillità.

Al contrario, un’allegra compagnia vi farà tornare in un attimo il sorriso sulle labbra. Siete soli? Secondo le previsioni astrologiche meglio cercare al più presto un partner con cui condividere la vostra vita.

Cancro - Gli astri stimolano la vostra mente, che sarà capace di fare balzi improvvisi di sicuro effetto: avrete brillanti intuizioni, che potrete utilizzare per risolvere anche le più intricate questioni. Siete single? Dopo una quantità industriale di mail appassionate, non vi resta che stabilire la data del vostro primo incontro. Ce l’avete fatta!

Oroscopo di domani 19 febbraio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Potrete compiere passi importanti: qualcuno saprà di aver superato un concorso o un esame, altri riceveranno offerte di lavoro, altri ancora si vedranno proporre contratti interessanti.

Socievoli, cordiali, estroversi, avrete ottime chance di successo anche in amore se avete il cuore libero. Programmi serali sfiziosi per molti.

Vergine - Gli astri svelano belle novità, sostenendo le vostre iniziative più ambiziose, concedendovi lucidità mentale e favorendo una buona organizzazione. Tenetevi pronti: si potrebbe presentare un’occasione vantaggiosa. Non avrete bisogno di chiedere pareri, perché Mercurio vi consiglierà per il meglio. Partner e amici si faranno in quattro per offrirvi opportunità di svago.

Bilancia - Con un cielo tanto benevolo, come quello di questo oggi per la maggioranza di voi Vergine, è evidente che tutto andrà per il meglio, a cominciare dal settore professionale.

Le previsioni astrologiche indicano che potete contare sulla Luna, questa accrescerà l'intuito e vi renderà capaci di cogliere, in ogni contesto, dettagli e sfumature. Vi aspettano brillanti risultati professionali.

Scorpione - Non si può dire che le energie siano soddisfacenti in questi giorni, segno che dovete staccare la spina, sbollire le situazioni più stressanti e prendervi una pausa ristoratrice. La serata sarà ricca di situazioni allettanti e stuzzicanti e chi ha voglia di correre sulle montagne russe dell’amore non avrà che l’imbarazzo della scelta.

Previsioni zodiacali del 19 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le stelle parlano di “segreti” che vengono improvvisamente a galla, di confidenze importanti che potreste ricevere dalle persone più impensate.

Ricordatevi che la discrezione sarà la dote da mettere in campo per evitare eventuali problemi! L’amore promette la nascita di nuovi flirt intriganti, forse non tutti alla luce del sole.

Capricorno - Le buone intuizioni non vi mancheranno, ma i consigli sbagliati di qualcuno potrebbero portarvi fuori strada e farvi perdere tempo e occasioni importanti sul lavoro e negli affari. Il rapporto col partner sarà eccezionalmente romantico. Prestate attenzione alla salute che durante questo giorno potrebbe giocarvi fastidiosi scherzi.

Acquario - Inizio weekend molto interessante, sia in termini di successo professionale, che di guadagni. Avete dalla vostra parte un cielo particolarmente favorevole, per certi versi esaltante.

Secondo le previsioni astrologiche del 19 febbraio sarà anche una giornata interessante per quanto riguarda l’amore: con il partner di sempre il dialogo non manca, i nuovi incontri sono romantici e promettenti.

Pesci - Giorno positivo per l’amore, gli affari e il divertimento. Spensieratezza e benessere fisico saranno gli ingredienti giusti per trascorrere al meglio la giornata e al contempo una bella grinta vi consentirà di promuovere con vantaggio i vostri interessi pratici. Avete il cuore libero? Attirerete chi vi piace con il vostro fascino.