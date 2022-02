L'oroscopo di giovedì 10 febbraio è pronto a rivelare come andrà la quarta giornata della corrente settimana.

In primo piano sono settori della quotidianità legati all'amore e al lavoro. In merito alla giornata in analisi, prima di passare a declamare uno ad uno i singoli segni ci preme fare una blanda analisi astrologica sul periodo. La Luna sarà nel campo dei Gemelli mentre il Sole, insieme a Saturno risulteranno in transito in Acquario. Nel campo del Capricorno viaggia una speciale quartina formata da Marte, Venere, Mercurio e Plutone. Giove e Nettuno saranno in Pesci mentre nel Toro staziona Urano.

Ad alcuni segni tale disposizione astrale risulterà favorevole mentre ad altri la stessa sembrerà quasi non toccare, restituendo risultati spesso poco confortanti.

Secondo le previsioni zodiacali, la parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima accattivante per alcune coppie e single. La giornata centrale della settimana non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità. Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 10 febbraio.

Previsioni zodiacali di giovedì 10 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - L’umore è sereno e il sostegno di Mercurio vi mette al riparo da qualsiasi contrattempo. Tutto fila liscio come avevate progettato.

Buoni i rapporti sociali; in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.

Lavoro. Luna e Mercurio guidano i vostri passi. Ottimi risultati, consensi ed espressioni concrete di stima da parte dei vostri superiori.

Amore. Il tempo a disposizione non sarà molto, ma inaspettatamente saprete farlo fruttare: coccole e attenzioni saranno tutte per il partner.

Salute. Il trigono di Marte vi garantisce il pieno di energie. Frequentate un corso yoga per mantenere l’equilibrio tra corpo e spirito.

Toro - Non starete ad aspettare che le cose accadano da sole.

Giocherete d’anticipo, esponendovi in prima persona, per conquistare ciò che desiderate. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto ma che invece frutterà parecchio.

Lavoro. Si profila una giornata impegnativa ma molto soddisfacente nei risultati. Vi converrà tirare fuori la grinta e mostrare i vostri numeri.

Amore. Se volete tentare un approccio, potete fare affidamento sulla vostra infallibile comunicativa, ma evitate atteggiamenti istrionici.

Salute. In tema di salute, meglio essere pignoli che superficiali. Una bella messa a punto anche pensando alle vacanze dell'estate 2022, è quello che ci vuole.

Gemelli - Le previsioni zodiacali indicano che, grazie alla vostra effervescenza, ma anche all’amabilità e alla simpatia, sarete al centro dell’attenzione della vostra compagnia di amici.

Avrete degli scambi interessanti con un amico, che vi permetteranno di rivedere i vostri convincimenti.

Lavoro. Aspettate che siano gli altri a farsi avanti con le loro proposte: non giocate d’anticipo e prendetevi del tempo per dare una risposta.

Amore. La voglia di stare insieme vi aiuterà a superare la divergenza di carattere. Se siete single avrete nuove ed intriganti conoscenze da coltivare.

Salute. Instaurate abitudini più tranquille anche se, con Giove che vi "tortura", non sarà facile. Occhio nel maneggiare oggetti pesanti: la schiena ringrazierà.

Cancro - Favoriti dalle stelle: il trigono della Luna in Gemelli e la coppia Sole-Saturno in Acquario aiuteranno a ricucire velocemente e senza tanti strascichi un conflitto in corso.

Qualcuno del segno si lascerà coinvolgere e conquistare dalla lieta esuberanza di una amicizia appena nata ma già molto promettente.

Lavoro. Le stelle del periodo vi consigliano, se volete appianare certe difficoltà lavorative, di prendere in considerazione l’aiuto di un amico/collega molto competente.

Amore. Sarete dello spirito giusto per accettare ed apprezzare le trovate un po’ piccanti del partner. L’accordo sarà sempre più piacevole.

Salute. Se siete fumatori approfittate dell’aiuto di una persona che già lo ha superato, per superare a vostra volta il vizio gradualmente, magari facendo ricorso a cure appropriate.

Oroscopo di domani 10 febbraio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Che sprint eccezionale vi infonde la Luna in Gemelli!

Coraggio, entusiasmo e carisma, ideali per mettere in fuga nemici e rivali di ogni tipo. Notizie emozionanti in arrivo da fonti altamente attendibili, entusiasmo a mille e soluzioni rapide ai problemi.

Lavoro. Per riposte rapide o assunzioni di impegni precisi giocate la carta della sorpresa e non lasciate agli interlocutori tempo per riflettere.

Amore. I sentimenti si accendono, le emozioni si fanno ogni giorno più intense. Storie avvincenti e audaci, intense emozioni nell’alcova.

Salute. Bastano pochi tocchi sapienti ai capelli e qualche capo di abbigliamento alla moda per rendere l’immagine più fresca e giovanile.

Vergine - È probabile che siate caduti vittime di un abbaglio, in questi giorni.

Non è da voi, infatti, trattare l’aspetto economico superficialmente. Anche i migliori, comunque, possono sbagliare. Ma non c’è problema: saprete farvi perdonare presto.

Lavoro. Non provocate un superiore con toni strafottenti. Avete modi diversi di lavorare, è chiaro, ma non vuol dire che non possiate convivere.

Amore. Il desiderio di rinnovare le emozioni, all’interno di un rapporto che va avanti da tanto tempo, porta a farsi domande fondamentali.

Salute. Avete bisogno di ricaricare le batterie, quindi lasciate fuori dalla vostra vita le situazioni in cui lo stress ha la meglio sul piacere.

Bilancia - Le previsioni zodiacali del giorno pongono l'accento sul fatto che, l'eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate.

Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza dovuta alla quadratura Giove-Luna, quest'ultima in questo periodo in Gemelli.

Lavoro. Diluite nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi, ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti.

Amore. Il coinvolgimento è grande e questo vi spaventa, tanto che per la paura di cedere le armi, con forza riaffermate la vostra libertà.

Salute. Dedicatevi a tutto ciò che vi fa stare bene. Meglio evitare, però, qualsiasi decisione presa d’impulso, senza riflettere.

Scorpione - Faticherete un po’ ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi della giornata, ma i risultati che otterrete ricompenseranno gli sforzi. In generale, molto spesso date per scontato ciò che in effetti non lo è.

I rapporti interpersonali vanno coltivati giorno per giorno.

Lavoro. Cercate di fissare l’attenzione sulla vostra attività principale, senza farvi confondere da chi si professa esperto senza averne il titolo.

Amore. La vita amorosa avvolta nella routine risulta poco esaltante? Un viaggio alla ricerca della spontaneità perduta sarà un vero toccasana.

Salute. Le attività sportive troppo impegnative non fanno al caso vostro, si sa. Per tenervi in esercizio, fate footing a contatto con la natura.

Previsioni astrologiche del 10 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una giornata di ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e di individuare le reali esigenze.

Apatia e pigrizia non vi si addicono. Non c’è motivo di deprimersi solo perché questo non è un giorno da leoni.

Lavoro. Cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare.

Amore. Una giornata che non offre grandi emozioni. Ma in compenso permette di analizzare con calma il rapporto, assaporando ciò che sa donare.

Salute. Muovetevi assecondando le vostre esigenze. E non sentitevi in colpa se, per la stanchezza, declinate un invito degli amici.

Capricorno - Con la Luna che vi tiene spago, ritrovate lo spirito brillante e scanzonato. Tra escursioni in internet, chiacchierate con gli amici e tempo passato a pensare cosa fare di bello, la giornata vola.

Tutto fila per il verso giusto: un progetto che si era arenato riprende quota ad altissima velocità.

Lavoro. Avete energia e buona volontà per impegnarvi nei vostri compiti, promuovere i vostri interessi, ottenere buoni risultati nelle attività manuali ed a contatto con il pubblico.

Amore. Le quotazioni volano molto in alto. La vita a due è appagante, condita da idealismo e progetti, forse poco credibili ma appassionanti.

Salute. Assecondate le vostre esigenze, imparando ad ascoltare i segnali inviati dal corpo. È la prima regola per conquistare il benessere.

Acquario - Meglio starvi alla larga, in questi giorni: spese extra ed imprevisti su contratti, affari e spostamenti vi irritano oltremisura, facendovi esplodere.

Le previsioni zodiacali pertanto, sottolineano il fatto che a rimetterci, come spesso capita, è chi vi è attorno, che diventa il bersaglio della vostra frustrazione.

Lavoro. Scegliete con cura le parole per esprimere giudizi ed opinioni. Se agite con diplomazia, sarà più facile uscire vincenti dalle dispute.

Amore. Quando avete la luna di traverso, ogni pretesto è buono per litigare: mettete di continuo il partner sotto accusa, anche per delle inezie.

Salute. Le intemperanze potrebbero costarvi un’indigestione. Quando sedete a tavola, mettete tra parentesi la rabbia e dedicatevi al cibo.

Pesci - Dopo lunghe controversie, finalmente la pace. Fautrice di belle sorprese in ogni rapporto è la Luna, che sosta nelle acque placide del segno dei Gemelli.

Ricambiate le cortesie degli amici: un fiore o un pensiero semplice, per ripagare il loro appoggio.