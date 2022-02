L'oroscopo di venerdì 11 febbraio è pronto a mettere in chiaro come andrà la quinta giornata di questa settimana. In analisi l'amore, il lavoro e la salute per i dodici segni dello zodiaco, messi a confronto con le effemeridi del periodo. Allora, curiosi o no di scoprire come saranno le stelle per il vostro simbolo astrale di nascita? In preventivo, secondo le previsioni zodiacali, un periodo molto generoso verso alcuni segni, mentre per altri decisamente meno fortunati dovranno accontentarsi di stare alla finestra. In amore, per qualcuno non sarà una giornata esaltante, anche se per altri non mancheranno riscontri piacevoli.

Per avere un quadro generale e quanto più possibile esaustivo su come gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità di tutti noi, è utile sottolineare i principali aspetti planetari del periodo. Tra questi risultano decisivi i seguenti: Sole e Saturno in Acquario; Marte, Venere, Plutone e Mercurio in Capricorno; Nettuno e Giove in Pesci; Urano in Toro; infine, Luna in Gemelli.

Di seguito tutti i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 11 febbraio.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con un brillante trigono al Sole, la Luna in Gemelli vi regala una giornata eccellente: ciò che ci voleva per ritemprarvi dopo qualche giorno di calo energetico.

Da ricaricare anche le batterie spirituali, oltre a quelle fisiche: serve un’attività allegra e piacevole.

Lavoro. È assodato che, se siete disponibili, ogni impresa diventa più facile: anche filare d’amore e d’accordo con colleghi e collaboratori è possibile.

Amore. La voglia di coccole e di tenerezza ha la meglio sulla diffidenza e la premura del partner ripulisce il campo da qualsiasi sospetto.

Salute. Da provare alcuni esercizi di yoga, se possibile alla luce del sole, per convogliare le vostre forze in sensazioni di benessere su tutto il corpo.

Toro - Marte in trigono al vostro Urano promette ottimi risultati: l’incontro fra la sua innata tranquillità e la vostra rinomata instabilità emotiva è fruttuoso.

Da questo piacevole duetto saprete ricavare il meglio: scrollatevi di dosso le paure e buttatevi.

Lavoro. Una telefonata che non aspettavate, inizialmente vi confonderà le idee. Potrebbe però trattarsi soltanto di un piccolo malinteso.

Amore. Allegri e distesi, anche quando l’amore non riserva grandi sorprese, voi sapete come evitare la noia. Il partner vi segue e ringrazia.

Salute. Il tempo sottratto alle malsane abitudini e reinvestito in un hobby creativo va decisamente a favore dell’umore e quindi della salute.

Gemelli - Questo venerdì avete una fortuna sfacciata, grazie al magnifico trigono che vede coinvolta la Luna nel vostro segno, assieme al Sole in Acquario.

Le previsioni zodiacali sottolineano che, in ogni attività, lavorativa o sportiva, avrete addosso l’energia di dieci persone. Niente può scalfirvi.

Lavoro. Qualunque sia la vostra posizione, se siete intenzionati a cambiarla non dovreste prendere alla leggera coincidenze e colpi di fortuna.

Amore. Un amore giocoso e spensierato o avventure intriganti che non danno il tempo di pensare: può succedere di tutto, se non ve lo negate.

Salute. Organizzate nel poco tempo libero qualche attività rilassante, indirizzata al benessere personale, magari rispolverando un vecchio hobby.

Cancro - Complice la presenza della Luna in Gemelli, nel periodo avrete assicurata una giornata allegra e dinamica, perfetta anche per programmare una eventuale rimpatriata con i vecchi amici.

Un viaggio ormai incombente potrebbe rivelarsi l’occasione ideale per consolidare un rapporto.

Lavoro. Le iniziative e le scelte di questa giornata non daranno frutti immediati. Ciò non toglie che dovete comunque agire con intelligenza.

Amore. In mezzo a tanta confusione, accoglierete l’aiuto di un amico che con i suoi pacati consigli vi mostrerà la via per ritrovare serenità.

Salute. La vostra forma fisica è così smagliante da suscitare l’invidia di chi vi è vicino: inutile spiegargli che è tutta questione di spirito.

Oroscopo di domani 11 febbraio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Qualche ora libera potrà creare l’occasione per una spumeggiante novità, movimentando la vostra vita: proprio quello di cui avevate bisogno.

Potete aspettarvi il meglio in fatto di creatività, tenerezza ed idealismo: l’ideale per nuove conquiste.

Lavoro. Guadagnerete terreno e posizione mettendo a frutto la vostra abilità tecnico-pratica, risolvendo con successo grandi e piccoli problemi.

Amore. Impossibile resistere alle effusioni e ai vostri slanci spontanei. Tra tenerezza e sensualità, l’amore raggiunge vette altissime.

Salute. Attraversate una fase a dir poco eccellente per ogni genere di rinnovamento estetico: capelli, guardaroba, accessori, sono tutti da rinnovare.

Vergine - In questi giorni, di novità ce ne sono molte, forse troppe per i vostri gusti. Anche perché adesso non vi sentite in grado di gestirle come vorreste. Uno spiccato senso di disagio unito, forse, anche a un po’ d’inadeguatezza, vi spinge a isolarvi.

Lavoro. Possibili complicazioni, forse di carattere finanziario, ma voi riuscite a gestirle senza problemi, con competenza e determinazione.

Amore. Finalmente nella vostra oasi d’amore, tra le braccia di un partner premuroso e amorevole. I contrattempi della giornata sono già dimenticati.

Salute. Le giornate impegnative si susseguono senza sosta e cominciate a sentirvi un po’ stanchi. Avete proprio bisogno di un po' si sano relax: organizzatevi!

Bilancia - Meno motivati del solito, iniziate il weekend pensando ai numerosi impegni che vi aspettano la prossima settimana. E, stranamente, la cosa un po’ vi preoccupa. È che venite da un periodo molto intenso ed impegnativo e la stanchezza comincia a farsi sentire.

Le previsioni zodiacali invitano a non pensare a nulla, solo relax.

Lavoro. Se un collega che vi vede in difficoltà si offre di darvi una mano, accettate. Scoprirete che si può lavorare bene anche in team.

Amore. Ostinati e aggressivi come siete oggi, in coppia tutto filerà liscio soltanto se il vostro partner sarà molto, ma molto arrendevole.

Salute. La monotonia in questi giorni vi va più stretta del solito, perciò cercherete in ogni modo di vivacizzare la quotidianità. Attenti però a non esagerare.

Scorpione - Prosegue il momento sì che vi vede impegnati a riscuotere successi in ogni settore dell’esistenza. Vorreste che questa fase durasse per sempre. Lavoro, interessi personali, amicizie: tutto fila col vento in poppa, oltre ogni più rosea aspettativa.

Lavoro. Dovete trovare un modo, e a voi l’astuzia non fa certo difetto, per rinviare a dopo la fine di febbraio la soluzione di una questione complessa. Il tempo gioca a favore.

Amore. Forse la scusa dei soliti impegni può reggere una volta, magari anche due, ma alla fine anche il più paziente dei partner perde la pazienza.

Salute. In fatto di benessere e stato fisico non potete lamentarvi: la Luna in vigoroso trigono al Sole vi dà infatti una carica energetica davvero prorompente.

Previsioni astrologiche dell'11 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Inutile negarlo: le cose da sbrigare sono molte e la voglia di darsi da fare davvero poca. Non fatevene un problema, piuttosto organizzatevi.

Meglio stilare una lista delle priorità e lasciare in secondo piano tutto ciò che non è urgente.

Lavoro. Non state lì a crucciarvi se le cose non vanno esattamente come avevate preventivato. È molto meno grave di quanto volete far credere.

Amore. Desiderereste uno scenario fatto di gesti affettuosi e di parole dolci e romantiche. Ma, per ora, questo è possibile solo nei vostri sogni.

Salute. Troppi i consigli che state raccogliendo e troppi anche i pareri che andate cercando. Sceglietevi un professionista che vi dia fiducia.

Capricorno - Con la Luna che soggiorna ancora nel segno dei Gemelli, e grazie anche al bel trigono dal Sole, vi aspetta una giornata vivace e anche molto proficua. Un pizzico di nervosismo, peraltro del tutto ingiustificato, da tenere a bada: per il resto è tutto ok.

Lavoro. La settimana lavorativa per voi ancora purtroppo non è finita. Dovete lavorare e non vedete l’ora di rincasare per iniziare a mettere in pratica il vostro hobby preferito.

Amore. Mantenete i piedi saldi a terra, tenendovi alla larga da un insolito desiderio di qualche colpo di testa, e tutto andrà per il meglio.

Salute. Periodo buono, siete effervescenti e anche molto allegri: l’ideale per organizzare qualcosa con gli amici. Approfittatene per rilassarvi.

Acquario - Anche per questo weekend non aspettatevi niente di esaltante: rimarreste delusi. La vostra situazione rimane infatti invariata, cioè piuttosto confusa. Le previsioni zodiacali indicano che il fatto di non riuscire a studiare una strategia per uscire dall’impasse vi rende più che mai nervosi.

Lavoro. Questo sabato vi vengono in mente mille idee e vi sembrano così buone che vorreste metterle tutte in pratica. Un pizzico di obiettività vi salverà.

Amore. Se con il partner avete divergenze di opinione su come trascorrere le vacanze ormai alle porte, non vi resta che trovare un compromesso.

Salute. A periodi vi disinteressate della vostra salute e poi consultate uno specialista dietro l’altro. Forse basterebbe un po’ di equilibrio.

Pesci - Inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante, di quelle che vi piacciono tanto, ma che da tempo non vi capitano più: rimarreste delusi. Un imprevisto, improvviso quanto inopportuno, ed ecco che subito rischiate di perdere la calma.