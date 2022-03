L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 marzo 2022. In evidenza nella seconda giornata della corrente settimana l'ingresso della Luna in Sagittario. L'Astro d'Argento favorirà le relazioni sentimentali e i rapporti affettivi in generale, non solo al segno direttamente interessato. In odore di positività questo martedì anche altri due segni, ovviamente prescelti dalla sestina in analisi che, lo ricordiamo, tocca in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere qualcosa di più in merito agli altri segni fortunati?

Ebbene ad avere massimo supporto astrale saranno anche Capricorno e Pesci, a questo giro indicati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di martedì 22 marzo

Bilancia: ★★★. Questo martedì non vi trova dell’umore giusto ed è attraversato da sensazioni e influssi che non si adattano alla vostra natura. Malgrado ciò, è altamente consigliato guardare al futuro con serenità ed ottimismo: alcune situazioni, se non adesso, presto cambieranno in meglio. Nel frattempo, per non incorrere in critiche che deprimerebbero la vostra immagine in ambito lavorativo, fare attenzione a non esporsi al pericolo di imbarazzanti gaffe sarà una scelta azzeccata.

I rapporti sentimentali invece in questo periodo sono infastiditi da una sottile ansia oppure da atteggiamenti contraddittori, ma già da domani/dopodomani potrete recuperare l’equilibrio generale. La quadratura Marte-Urtano distorce la percezione di ciò che accade intorno a voi: vi sembra quasi che il mondo giri al contrario...

Calma!

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano un periodo discreto. Insomma, in molti casi si prevede una giornata tranquilla, anche se troppa calma rischia di rendere tutto un po’ noioso. Nulla però fa presagire l’opportunità di eccitanti intrallazzi. Per eventuali appuntamenti amorosi, meglio rimandare ogni iniziativa al prossimo weekend.

Nel lavoro, inutile lasciarsi scoraggiare dagli intralci di natura burocratica. Metteteci un po’ di mordente e aguzzate l’ingegno, tutto il resto arriverà in automatico. In amore invece state accusando i colpi della stanchezza e dell’atmosfera pre-primaverile, di fatto poco congeniale alla vostra natura fatta spesso di poltrona, pantofole e tivù... Chi è più esposto agli agenti atmosferici potrebbe rendere più deboli le proprie difese immunitarie: fate attenzione ad eventuali colpi di freddo, copritevi bene!

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 22 marzo predice l'ingresso nel segno di una generosissima Luna in Sagittario. L'Astro d'Argento esalta non solo l’amore ma l'interesse per le piccole cose semplici: approfittatene per riordinare il guardaroba o per apportare qualche modifica all’arredamento.

Parlando di rapporti interpersonali, qualcuno di voi nativi avrà modo di scambiare quattro chiacchiere con una persona capace di stuzzicare nuovi interessi. Nel lavoro, benché siate dotati di buon senso, potreste incorrere in un errore di valutazione accettando frettolosamente di aderire ad un’iniziativa: occhio! In amore invece, sarete una presenza rassicurante e affettuosa per la persona che vi è accanto. Accogliete senza indugi una sua richiesta. Forse sentirete l’esigenza di cambiare qualche vecchia abitudine. Cominciate a rivedere certi vostri atteggiamenti nei confronti della vita e correggete eventuali errori.

Oroscopo e stelle del giorno 22 marzo

Capricorno: ★★★★★. Il transito della Luna in Sagittario vi offre la possibilità di recuperare, sia dal punto di vista dei rapporti, sia dell’equilibrio psicofisico.

Qualche tensione in famiglia a causa della vostra latitanza sarà comunque da mettere in conto, come anche da mettere in conto la facilità con la quale ristabilirete l'armonia generale: bravi! Siate più partecipi e collaborativi la prossima volta, non ve ne pentirete di sicuro. In ambito lavorativo probabilmente sarete costretti a fare gli straordinari per mantenere un impegno preso, ma il risultato vi appagherà dello sforzo. La Luna come sempre la fa da padrona rimettendo in gioco le emozioni sopite. C’è voglia di fare pace e recuperare l’intesa, messa a dura prova dalla passata disarmonia astrale. Il morale torna alto ma la forma lascia un po’ a desiderare. Attenti agli sforzi eccessivi, possibili cause di strappi muscolari.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno, vista la carta del cielo, annuncia un periodo buono quanto basta. Ovviamente non esente da intermezzi impegnativi, verso i quali dovrete essere pronti e concentrati. Gli impegni di lavoro non vi danno tregua, ma alla resa dei conti le soddisfazioni non mancano, soprattutto per ciò che concerne i rapporti sociali. Un problema richiederà la vostra attenzione: badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere. Nel lavoro, a volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine, disponibilità varranno più di mille parole. In amore intanto potreste darvi da fare ai fornelli, sperimentando qualche nuova ricetta per sorprendere il partner con una concreta dimostrazione d’affetto.

Nel tempo libero divertitevi a cambiare la disposizione dei mobili: darete un look nuovo e più adatto alla vostra casa.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 22 marzo è pronto a scommettere sulla buona riuscita del periodo. La presenza della Luna in Sagittario darà una grossa mano in ambito affettivo. Questo vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre qualità pratiche in famiglia o nelle attività lavorative. Buono anche il riscontro economico: avrete buone occasioni in ambito professionale, il che vi permetterà di incrementare le entrate. Dinamici e attivi al lavoro come nel sociale, presto potrete concludere buoni affari o definire alcune questioni che avevate in sospeso. Anche in amore tutto bene: se siete in cerca dell’anima gemella, saprete mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti ed esibirvi in modo rassicurante. Seguire intanto un ritmo di vita sano e regolare, vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico. Non siate pigri, fate movimento!