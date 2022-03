L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 marzo 2022. A spingere tanti di noi appassionati o semplici curiosi a cercare conforto nelle stelle, la voglia di sapere se il periodo sarà positivo o negativo, in modo da prendere adeguate contromisure. A tal uopo e ben disposte a dare una mano, le nostre puntuali, precise e attesissime previsioni astrologiche giornaliere.

In questa sede come tutti ormai sanno, in esclusiva solo gli ultimi sei segni zodiacali: sognare o soffrire? Ecco il responso degli astri su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci messo a disposizione dall'Oroscopo del giorno 24 marzo in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di giovedì24 marzo

Bilancia: ★★★★. Il periodo si intravvede abbastanza incerto per certi versi, comunque abbondantemente positivo e da non buttare come si suol dire "alle ortiche". È gioco forza il sapersi adattare a ciò che la vita e le circostanze man mano vi offriranno, con calma e concentrazione. In amore, non spaventatevi per la marea di situazioni che avete in agenda; procedete con metodo senza lasciarvi tentare da insidiose scorciatoie. Single, se non riuscite in alcun modo a suscitare l’attenzione di quella persona che vi piace, non vi resta che tentare la strategia dell’indifferenza: lasciatevi desiderare! Nel comparto lavoro, limitatevi a gestire l’ordinaria amministrazione e non lasciatevi tentare da imprese improbabili, dall’esito incerto.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata dai toni un po' amari, forse anche con qualche problema non troppo semplice da risolvere. In generale, momenti difficili potrebbero interessare la parte centrale del periodo. Per i sentimenti, non tollerate l’indecisione né le mezze misure, ma non tutti hanno la vostra stessa rapidità.

Sforzatevi di pazientare aspettando i tempi degli altri, specie in famiglia. Single, contagiata dall’entusiasmo che dimostrate, chi sapete non si tirerà certo indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante. Nel lavoro, risposte precise e tempestività nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 marzo vede per voi tutto "rosa" in amore. Il tornante obbligato al centro dell'attuale settimana porterà tanta positività da sfruttare al meglio, soprattutto nelle cose dove sarà richiesto un maggior impegno. In generale, alcune importanti situazioni o imprese che vorrete tentare in ambito di coppia o in famiglia saranno quelle di maggior successo. Venere vi darà una buona mano. Per i single, incontri emozionanti potrebbero indurvi a credere ad una persona "di difficile interpretazione". Nonostante la vostra provata sincerità, andateci piano prima di decidere: non è tutto oro quel che luccica! Nel lavoro, un vento fresco di idee e nuovi progetti vi fa volare in alto.

Sarete molto convincenti.

Capricorno: 'top del giorno'. Si prevede per voi nativi un favoloso mercoledì, con una Luna generosa in arrivo nel segno. Pronti a sfruttare il prezioso supporto lunare nelle situazioni amorose più spinose? In merito agli affetti, animati dalla spinta positiva della Luna, riconoscerete i vostri errori e, per farvi perdonare, ascolterete senza controbattere le lamentele di chi amate. State cominciando a recuperare energie, approfittate del tempo libero per fare qualcosa di interessante insieme alla dolce metà. Single, l'incontro con una persona del passato fa riaffiorare ricordi, nostalgie e domande alle quali non riuscite ancora a rispondere.

Nel lavoro, brillanti intuizioni e una buona dose di creatività vi guideranno nell’azione. Il sostegno di chi lavora con voi contribuirà a caricarvi.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un periodo incamminato lungo i sentieri della normalità. Dunque è richiesta una attenta analisi nelle situazioni importanti con le quali andrete ad interagire. In campo sentimentale, abbondando in senso pratico, ambizione e pragmatismo, potete condurre in porto i progetti più arditi. Una piccola rinuncia fatta vi varrà tutta la gratitudine del partner. Vi sembra poco? Lo dice anche il proverbio: chi si accontenta. Risultati superiori alle aspettative. Single, un viaggio oppure un incontro a lungo sognato diventa realtà.

Sarà un’ottima occasione per dare il colpo finale ad un’intesa affettiva: facile far vostra la persona che sapete. Nel lavoro, fate un bilancio e ragionate con calma e lucidità su scopi e obiettivi. Costruite situazioni il più possibile solide e durature.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 24 marzo sottolinea la possibilità che possa arrivare una giornata "sottotono". Quindi periodo da prendere con una certa accortezza e, in certi momenti, anche con tanta pazienza. In amore la vita sentimentale potrà essere appagante se non vi farete assalire dal malumore e accetterete di buon grado un cambio di programma. La forza di volontà unita al pensiero positivo promette progressi e avanzamenti, seppur minimi, abbastanza gradevoli.

Per coloro ancora single, a parte qualche piccolo screzio, la vita sentimentale procede spedita verso buoni traguardi. Avete tanti interessi in comune con chi sapete e non manca un ardente trasporto fisico: se son rose. Il lavoro andrà come sempre: mettetevi in luce agli occhi di chi conta.