L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 marzo 2022. Sotto analisi i sei componenti lo zodiaco appartenenti alla seconda tranche, valutati in base al proprio cielo astrale. Vediamo dunque di dare un nome e una valutazione generale su amore e lavoro anticipando quali saranno i segni vincenti per questo venerdì di fine settimana.

A gongolare saranno sicuramente quelli appartenenti a Bilancia, Capricorno e Acquario, tutti alla pari sottoscritti con le cinque stelline della buona fortuna. Ansiosi di sapere come risulteranno le stelle anche per i restanti segni?

Bene, allora iniziamo di buon grado a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 25 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di venerdì 25 marzo

Bilancia: ★★★★★. Una giornata bella, tutta da prendere con il sorriso sulle labbra. In generale, potrebbe essere molto forte la voglia di andare "controcorrente": giocate bene le vostre carte, evitando di farvi prendere da facili entusiasmi o dalla voglia di strafare, ok? In amore, qualche piccola incompatibilità vi farà sentire un po’ a disagio, ma il vostro orgoglio vi porterà a reagire con verve e ironia. Una volta assolte le varie incombenze, mettete i pensieri fuori dalla porta!

Single, spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio a un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorre dare tempo al tempo. Vi conviene nel frattempo rimanere ancorati alle solite cose, al solito ambiente. Nel comparto lavoro possibilità di trovare un'intesa in un momento delicato: qualcuno vi aiuterà a decidere indicandovi la strada migliore da seguire.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì non vedono troppo buono il periodo in analisi. Gli astri in questo caso non risultano sufficientemente di parte, anzi, potrebbero scaturire degli influssi negativi penalizzanti diversi rapporti interpersonali. Per i sentimenti, rimandate una decisione delicata che riguarda la coppia.

In questo periodo rischiereste di gettare alle ortiche anche ciò che merita di essere salvato. Potreste scoprire i lati positivi della routine di coppia che, in momenti come questo, dà un senso di ordine e di sicurezza alla vostra vita. Single, certe divergenze d’opinione in famiglia possono essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Nel lavoro, vi rimboccherete le maniche per smaltire le pratiche rimaste in arretrato, ma potrete contare anche sulla collaborazione dei colleghi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 25 marzo preannuncia una giornata abbastanza positiva, come al solito da vivere con riserva viste le quattro stelle. Pertanto, se nel frattempo vi foste fatti un programma, occhio, potrebbe riuscire come anche saltare senza preavviso, magari all'ultimo minuto.

Adattatevi ai cambiamenti con tempismo. In amore, parlando di single, intraprendenti e sicuri del fatto vostro, le occasioni d’incontro non vi mancano di certo. Ma di storie serie ancora non se ne parla. In coppia invece, se il vostro cuore al momento è un po' giù di corda, è possibile che spunti un’inattesa occasione da raccogliere alla svelta e senza timore. Nel lavoro, inutile stressarsi cercando di parare i colpi che tentano di raggiungervi. Imparate piuttosto a schivarli. Vi sentirete saldi nelle convinzioni e del tutto sicuri delle vostre buone scelte professionali. Un ottimo intuito supporterà le vostre ragioni.

Oroscopo e stelle del giorno 25 marzo

Capricorno: ★★★★★. Giornata ottima, tutta all'insegna della Luna.

La stessa risulta presente nel settore da questo giovedì e vi resterà fino a tutto sabato prossimo. La favorevole unione di elementi positivi, certamente graditi, darà al periodo un senso di strepitoso: benissimo i rapporti legati all'amore come anche all'amicizia, quella vera, nonché ai settori lavoro/famiglia. Single, siete in grado di fare qualsiasi cosa è vero, però evitate di lasciare strade certe e collaudate per gettarvi in percorsi inesplorati, soltanto per sfida o per dare uno smacco a chi sapete. Nel lavoro, un progetto accantonato tempo addietro potrebbe tornare alla ribalta. Dopo essere stato temporaneamente accantonato, da un po' avete iniziato a pensare che metterlo in pratica potrebbe essere un'ottima scelta.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto una splendida giornata. Possibile l'arrivo di una novità, oppure si una notizia buonissima: entrambe le cose in relazione a una situazione che vi sta molto a cuore. In campo sentimentale, gioiosi e spensierati, il periodo vi riserverà emozionanti sorprese. In coppia un eventuale desiderio un po’ scemato si riaccenderà di colpo: sarà un incendio dirompente, difficile da domare! Single, passionalità da profondere senza risparmio e senza farsi domande. Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità. Nel lavoro, mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 25 marzo predice un periodo decisamente scarso in fatto di positività. Infatti secondo la carta astrale di competenza del segno potrebbe arrivare una giornata classificata con l'odioso "ko". In amore pertanto apportate qualche cambiamento nel ménage di coppia. Invece di passare la serata tra divano e tv dedicatevi a passatempi più piacevoli. Per coloro ancora single: vincere le battaglie d’amore per voi è di vitale importanza, ma la vera vittoria forse è quella di arrendersi ai sentimenti e ai desideri del cuore. Nel lavoro la giornata, seppure non sfavillante, vi troverà in discreta forma. Procedendo con ordine e metodo riuscirete a smaltire a perfezione gli impegni di routine. Novità importanti vi attendono nei prossimi giorni sul piano professionale. Seguite senza esitazioni il vostro istinto.