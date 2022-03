L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 marzo 2022. Pronti a cavalcare di nuovo sogni e speranze elargite a rotta e a manca dall'Astrologia quotidiana? Ad essere messi sotto osservazione saranno esclusivamente i sei dello zodiaco relativi alla seconda sestina. Praticamente oggetto delle analisi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo frangente a poter gongolare anticipatamente sugli eventi, Pesci: al sensibile segno di Acqua è previsto un meraviglioso martedì, grazie soprattutto alla Luna, in arrivo nel comparto proprio in questo periodo.

In piena positività anche la giornata indirizzata ai nativi del Capricorno, a questo giro considerati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di martedì 29 marzo

Bilancia: ★★★. Comincerete la giornata piuttosto di cattivo umore, per fortuna le persone a voi più care riusciranno – dal pomeriggio in poi – a risollevarvi un po’. Attenzione però agli attacchi di gelosia, che quando arrivano vi fanno davvero perdere la lucidità. Per alcune coppie è giunto il momento di fare un passo importante. La salute in parte è buona ma in molti avete davvero un profondo bisogno di staccare la spina.

Se ultimamente avete guardato con sospetto una persona che vi sta vicino, magari un collega, da oggi avrete la conferma: non bisogna proprio fidarsi di questo soggetto! In ogni caso, meglio non approfondire ma spazzar via dubbi di sorta e agire di conseguenza. L’invidia fa brutti scherzi, tenetelo sempre presente.

Scorpione: ★★★★.

In molti siete alla ricerca di conferme sentimentali e/o lavorative, in questo periodo. Conferme a 360 gradi. Di conseguenza tendete a mettervi un po’ troppo spesso al centro della scena e questo atteggiamento potrebbe infastidire qualcuno del vostro giro. Fate un passo indietro, dunque, magari dedicando maggiore attenzione alle situazioni che lo richiedessero.

Single, attenti ai nuovi incontri perché alcuni sono davvero interessanti, ma forse li avete un po' sottovalutati. Osate, se potete osare; parlate, muovetevi, agite, sfogate la vostra incredibile carica di energia e cercate di dirottarla nella direzione giusta. Se avete cominciato una storia da poco e già sentite un certo coinvolgimento, non camuffatelo ma buttatevi e vivetelo fino in fondo. Un po’ di dieta, però, non guasterebbe...

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 29 marzo predice un periodo poco positivo, questo è poco ma quasi certo. Non accettate proposte se non vi convincono fino in fondo e non fatevi influenzare dagli altri ma seguite il vostro istinto. In campo professionale sono in ballo questioni delicate che richiedono la massima attenzione e concentrazione.

Per quanto riguarda la vita privata, se siete single vi troverete a valutare diversi pretendenti ma non è detto che qualcuno di loro possa convincervi davvero. Chiedete aiuto se necessario, evitando di fare sempre tutto da soli e soprattutto non prendetevela poi con gli altri se qualcosa va storto! Non dovete mai strafare e, soprattutto, tenetevi lontano dagli invidiosi, perché faranno davvero il possibile per rallentare la vostra marcia. Ascoltate inoltre il vostro istinto e procedete. Quanto alla vita privata, arriveranno novità.

Oroscopo e stelle del giorno 29 marzo

Capricorno: ★★★★★. Periodo davvero splendido. Nettuno e Giove in sestile a Plutone e con la Luna pronta ad appoggiare i nuovi progetti potete senz'altro alimentare le vostre ambizioni, a patto di non superare il limite.

Possedete tutti gli strumenti necessari e avete anche vicino le persone giuste, basta guardarsi intorno con lucidità e attenzione. In amore riceverete ciò che desiderate con tutto voi stessi e vi sembrerà in alcuni momenti davvero di lievitare. Salute ok, prova a rinnovare un po' il look. C’è fermento intento in ambito lavorativo: non lasciatevi scappare l’occasione di migliorare, anche se ciò avrà dei costi in termini di fatica e sacrifici. In famiglia ci sarà un po’ di caos creato dai figli e dal partner, ma si tratterà comunque di un caos positivo.

Acquario: ★★★★. Giornata preventivata nella scontata normalità. Cercate però di non avere troppa fretta nella gestione degli impegni quotidiani perché potreste fare danni.

Il lavoro invece darà soddisfazioni: negli ultimi tempi vi siete impegnati parecchio e adesso cominciano ad arrivare i buoni risultati. Per quanto riguarda la vita privata, lo stress potrebbe spingervi a rispondere male a chi proprio non se lo merita. Conta fino a dieci prima di aprire bocca. In amore ci vorrebbe un pizzico di romanticismo in più: perché attendere che sia il partner a fare la prima mossa? I rapporti di coppia, quelli consolidati, saranno movimentati dal vostro improvviso brio oppure da qualche buona idea. Se così fosse, complimenti! Trovate però del tempo da dedicare anche al benessere del proprio corpo.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di martedì 29 marzo annuncia l'ingresso della Luna nel segno.

Pertanto si prevedono alla grande i rapporti a stampo sentimentale/affettivo come anche le amicizie e la famiglia. Nonostante gli impegni della giornata, inoltre, resterà del tempo da dedicare anche allo svago e al relax. Godetelo più che potete, anche perché ogni lasciata è persa per sempre... In campo professionale riuscirete a ottenere buoni risultati, non solo questo martedì, anche grazie all’atmosfera serena e positiva generata dalla presenza lunare nel settore. Nella gestione delle storie d’amore la sincerità, alla lunga, paga più di tutto il resto. In generale nutrirete qualche indecisione in merito ad una situazione che vi sta a cuore: il confronto con un amico/a “collaudato” sarà illuminante.