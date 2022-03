L'oroscopo del fine settimana che va dal 2 al 3 aprile vede un'incantevole Luna passare dal segno zodiacale dei Pesci, che in ambito amoroso vivrà una relazione magnifica, mentre Capricorno avrà modo di chiudere alla grande la settimana. Per il Leone si accende la speranza di una vita quotidiana migliore, mentre Vergine potrebbe non sentirsi spesso a suo agio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 2 al 3 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 aprile 2022 segno per segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Venere sarà ancora una volta in sestile dal segno dell'Acquario, promettendo ottimi momenti con l'anima gemella. Sul fronte professionale avrete le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti. Siate però anche in grado di calcolare eventuali imprevisti. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna in sestile promette maggiore stabilità in amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Single oppure no, forse non siete ancora sicuri dei vostri sentimenti, ma sicuramente ci sarà maggior intesa con la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete i migliori del vostro campo, ma questo non significa che non saprete fare il vostro mestiere. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà meglio non avere aspettative alte per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna sarà in quadratura e Venere presto non vi sarà più così d'aiuto. Single oppure no, sarà importante essere più conservativi e comprensivi nei confronti del partner, cercando di non causare malintesi. Per quanto riguarda il lavoro saprete come gestire le vostre mansioni, ma ogni tanto un aiuto potrebbe farvi comodo. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale positiva nel corso del prossimo fine settimana.

Questo cielo vedrà la Luna in trigono dal segno dei Pesci e in amore non potrete che godervi tutto il bello che c'è nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro forse potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo, ma con Giove e Urano favorevoli dovreste riuscire a cavarvela. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un fine settimana un po’ anonimo per voi nativi del segno.

Questo cielo non avrà molto da offrirvi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Ciò nonostante, sta lentamente migliorando: per voi si accende una speranza. Un po’ meglio sul fronte professionale grazie a Mercurio, ma meglio non avere alte aspettative. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale non molto appagante secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna in opposizione non vi metterà a vostro agio e, single oppure no, trovare il giusto affiatamento con la persona che amate non sarà affatto semplice. Complicazioni anche sul posto di lavoro. Il prossimo periodo non sarà particolarmente proficuo e dovrete saper valutare al meglio la situazione. Voto - 5️⃣

Bilancia: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno.

Il weekend si rivelerà adatto per coltivare il vostro rapporto e Venere in trigono vi aiuterà a rendervi "più legati". Nel lavoro state andando bene, ma meglio non avere grandi aspettative per il momento. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo del prossimo weekend nel complesso positivo. In amore il supporto della Luna si rivelerà fondamentale per cercare di dare una scossa alla relazione di coppia. Settore professionale che rimane promettente grazie a Giove, che vi darà tutto ciò che di cui avrete bisogno per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale tra alti e bassi nel prossimo fine settimana. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura e non sempre le vostre opinioni incontreranno il favore della vostra anima gemella: cercate di essere più comprensivi.

Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a organizzare bene il lavoro, ma attenzione a Giove in quadratura che potrebbe procurarvi qualche grattacapo. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo periodo per quanto riguarda le questioni di cuore. Single oppure no, il sostegno della Luna si rivelerà fondamentale se vorrete avvicinarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire molto bene le vostre mansioni grazie a Giove, ma attenzione agli imprevisti che Mercurio vi lascia lungo il percorso. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in ambito sentimentale. Single oppure no, in questo weekend ci penserà il pianeta Venere a darvi un buon motivo per essere sorridenti e di buon umore nei confronti della vostra fiamma.

Sul fronte professionale sarete pieni di energie grazie a Marte nel segno, ma dovrete prestare attenzione alla qualità dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: un'incantevole Luna sosterà nel vostro segno zodiacale durante il prossimo fine settimana. In ambito amoroso godrete di un'ottima intesa di coppia, utile soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nella sfera professionale Giove e Urano promettono importanti progressi per quei progetti a lungo termine. Voto - 8️⃣