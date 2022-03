L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in relazione l'andamento della giornata di sabato con i primi sei segni dello zodiaco. In primo piano le previsioni zodiacali del 19 marzo 2022, giornata dedicata in calendario ai festeggiamenti della festa del papà. Bene, iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 19 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 marzo annuncia una buona giornata dove tutto è possibile.

Da tempo non capita una situazione del genere, così piacevole e assolutamente bella ed inaspettata. Il partner tesserà le vostre lodi e vi crogiolerete nella gioia, trascorrendo una serata tranquilla, tassativamente insieme. Single, sarà un buon giorno per appianare eventuali divergenze con la famiglia, incontrare persone interessanti e dedicare una fetta del vostro tempo al benessere fisico e mentale. Una serata piacevolissima si annuncia così per molti voi, all'insegna del divertimento e dell'imprevedibilità: uscite con gli amici e siate felici con loro! Nel lavoro, non è improbabile che qualcuno si accorga del vostro talento, della vostra versatilità, e vi dimostri apprezzamento; non lasciatevi quindi, sfuggire questo momento fortunato.

Toro: ★★★. In campo sentimentale, la dissonanza di Marte complicherà un po' le cose nel tempo libero, nel rapporto coi figli oppure nelle faccende a carattere sentimentale. Per evitare problemi, sistemate l'amore e il rapporto di coppia in cima ai vostri pensieri; mostratevi attenti, comprensivi e disponibili, infine cercate di esaudire ogni richiesta della persona amata.

Single, qualsiasi cosa dobbiate fare, realizzatela con calma e non ponetevi obiettivi irraggiungibili; così, almeno, suggerisce il cielo. Se potete, dedicate un po' di attenzioni al vostro aspetto e al vostro fisico. Fate del moto, seguite una dieta bilanciata e adatta al vostro stile di vita, ma soprattutto rilassatevi. Al lavoro evitate le scorciatoie e di accelerare i tempi, perché sia la fretta che una mossa sbagliata potrebbero compromettere ogni cosa.

Gemelli: ★★★★. La Luna continua a supportarvi e vi suggerisce di concentrarvi sul presente. Molto presto potrebbe arrivare un periodo ricco di buone opportunità. State anche facendo tesoro delle esperienze acquisite in passato e state iniziando ad usarle nella maniera più efficace. Tutto questo vi permetterà di vivere la vita di coppia in modo sereno e tranquillo. Single, in questa giornata cercate di cambiare qualche piccola cosa nella vostra vita, anche qualcosa di apparentemente insignificante ma che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di importante. Talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente possa migliorare nella propria vita. Nel lavoro, acquisirete sicurezza e starete molto più attenti a svolgere quello che siete chiamati a fare, con serietà e professionalità.

Oroscopo di sabato 19 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Diversi pianeti girano a vostro favore e il regno delle emozioni sarà vostro. Tutti gli altri aspetti della vita in questo momento non interessano più di tanto: le energie saranno concentrate giustamente sul rapporto di coppia. Saranno proprio i sensi a regalarvi le sorprese più belle, facendovi vivere momenti d'amore indimenticabili. Single, le stelle saranno importanti, necessarie per rendere più efficace e incisivo il carattere, già di suo eclettico e brillante. Trasmetterete fiducia a chi vi circonda, affetto ai familiari, e ci sarà un'andamento quieto con gli amici, ricco di spunti per approfondire la complicità nel divertirsi insieme.

Nel lavoro, bisogna riconoscere che in questo periodo la stragrande maggioranza di voi riesce a lavorare con grande zelo. Perciò, quasi d'obbligo riconoscimenti tangibili all'impegno e alla professionalità.

Leone: ★★. Alcune circostanze vi porranno in una situazione poco felice; il gioco però sarà in mano vostra e avrete le carte giuste per uscirne brillantemente. Potrebbe essere una giornata faticosa, ma non fatevi spaventare e tirate dritto. Usate forza, vigore, energia e ridefinirete i contorni della relazione ripensando all'intesa di coppia sotto una luce nuova. La serata poi vi offrirà occasione per riflettere con calma e al riparo da mille tensioni. Single, gestire i vostri impegni di routine, in questo sabato, potrebbero assomigliare a una specie di sfida fra voi e la giornata che vi aspetta.

Le vostre inappuntabili doti organizzative vi verranno in soccorso per cui, a parte l'inevitabile stanchezza, non dovreste andare incontro a particolari problemi. Nel lavoro, richieste e situazioni snervanti vi attendono, soprattutto se avete un'attività autonoma: dovrete gestire con astuzia i rapporti e le circostanze.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 19 marzo, non vede nessun pianeta posizionato nel segno, perciò si prevede calma piatta e tanta (buona) routine. La giornata sarà caratterizzata da tanti piccoli impegni noiosi ma, date le tensioni dei giorni scorsi, a voi va benissimo così. Per fortuna siete dotati di una buona dose di pazienza, questa sarà per voi un dono preziosissimo.

Single, sarà una giornata astrologicamente fortunata, da dedicare all'amore, al divertimento e allo svago: le calde e seducenti stelle lasciano prevedere un sabato interessante. Proprio in questi giorni potrebbe nascere un'attrazione per una persona davvero speciale, capace di alimentare i vostri sogni e le vostre speranze. Nel lavoro, sarete voi a portare un po' di allegria e buonumore sul posto dove operate, con il risultato di una maggiore produttività collettiva.

