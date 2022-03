L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto sul probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 29 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In evidenza, dunque, i soli segni appartenenti al filotto della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine; ovviamente messi in relazione ai settori della vita riguardanti l'amore e il lavoro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 29 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 29 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 29 marzo vede il Sole in discreto aspetto, svolgendo un'azione efficace e, a tratti, portafortuna per il vostro segno. Vitalità, energia e un pizzico di protagonismo non vi faranno certo difetto, mentre la configurazione generale consentirà al vostro spirito altruistico di esprimersi in tutta la sua bellezza. Regalatevi una serata felice con chi amate. Single, incoraggiati dalle stelle, vi rimetterete in pista. Certi di poter guadagnare tanta ammirazione, soprattutto tra i vostri amici, quindi consapevoli di piacere, acquisterete più sicurezza e la vostra autostima volerà molto in alto. La primavera, intanto, è arrivata e, con essa, anche diversi nuovi progetti in cui non vedete l'ora di buttarvi a capofitto.

Nel lavoro, invece, le rapide e brillanti intuizioni che vi verranno regalate dalla Luna saranno stimoli importanti. Preparatevi a programmare nuove iniziative.

Toro: ★★. In campo sentimentale procedete con maggior grinta, senza però essere troppo in ansia. Visto il periodo "no", cercate di adottare un atteggiamento più elastico e meno duro.

Riuscirete ad essere più concisi soprattutto quando si tratterà di dare un aiuto al partner: la relazione sicuramente ne gioverà. Nella coppia si prevedono pochi momenti di dolcezza, alternati a litigi senza un reale motivo. Ci vorrà tempo e pazienza per ottenere il feeling giusto. Single, ogni tanto è necessario fermarsi, fare mente locale, guardarsi dentro con onestà e fare il punto della situazione.

Questo per poter trarre le necessarie conclusioni. Potrebbe essere opportuno reimpostare le relazioni con alcuni amici, come potrebbe essere il giorno giusto per occuparsi del vostro benessere fisico e del vostro aspetto. Nel lavoro, il cielo grigio creerà un'infinità di disguidi: la mancanza di concentrazione giocherà a vostro sfavore.

Gemelli: ★★★★. In amore, guardate con fiducia a questa giornata che sarà allietata da una buona intesa e da un'intrigante attrazione con la persona al vostro fianco. Venere in qualche occasione regalerà abbastanza romanticismo e (forse) favorirà anche una maggiore profondità di sentimento. La giornata dovrebbe trascorrere così nella semplice serenità alla quale siete abituati.

Se il vostro umore sarà tenuto a bada il partner si sentirà molto riconoscente e potrebbe ammansirsi oltre le aspettative. Si verrà a creare un'atmosfera dolce e serena attorno alla coppia. Single, ultimamente una persona vi ha molto colpito, tanto da mettervi in una situazione amletica, forse dettata da un impulso di estrema passionalità. Ma, razionali come siete, cercherete di riprendere in mano le redini della situazione: sarebbe il caso invece di ascoltare il cuore... Noi lo sappiamo già: sicuramente farete come sempre evitando di cedere "al desiderio". Nel lavoro, tutto procederà a gonfie vele e non avrete di che lamentarvi. I guadagni saranno superiori alla media.

Oroscopo di martedì 29 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, sarà una giornata molto particolare. Parlando in generale, sarete presi da una passione sfrenata, difficile da mascherare e questo renderà più vivo che mai il rapporto di coppia. Il sole sembra splendere in maniera particolarmente intensa in questo momento, favorendo un'ottima sintonia da e verso le persone che amate di più al mondo. Dopo aver sopportato l’opposizione della Luna, tempo addietro, finalmente potrebbe maturare qualche miglioramento in quei rapporti con crisi in corso. Vi sentirete sereni e questo potrebbe aiutare molto da questo punto di vista. La serenità renderà la vita a due più stabile e coinvolgente.

Single, sarete di buon umore e molto abili nel mobilitare gli amici, sia sul piano dell'efficienza che su quello dello svago. Incontri e inviti vi daranno la misura della stima di cui godrete fra quanti vi conoscono. Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri progetti, sarete apprezzati nell'ambiente. Questo sarà motivo di orgoglio: il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro positivo.

Leone: ★★★★★. Ottimo periodo per fare o eventualmente disfare. In amore, questa dovrebbe essere una giornata buona anche perché la Luna sarà in posizione più che favorevole. Vi converrà approfittarne per godervi in tutta serenità il rapporto con chi amate. Molte cose infatti finalmente procederanno senza intoppi.

Il vostro partner sarà davvero entusiasta di avervi accanto e vi amerà ancora più alla follia. Persino in ambito familiare quasi tutto andrà come sperato e di questo dovrete andarne molto fieri. Single, la giornata potrebbe essere ricca di novità per quanto riguarda gli affetti e il vostro stato d'animo sarà solido e sereno. Potrete gustarvi la giornata senza pensieri né preoccupazioni, niente sarà in grado di turbarvi. In serata, poi, potreste ricevere un invito che vi farà molto piacere. Nel lavoro vi aspetta una giornata effervescente. Potrete concedervi finalmente qualche piccolo sfizio e farvi anche dei piccoli regali, senza poi sentirvi troppo in colpa.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 29 marzo, indica qualche insofferenza o malessere passeggero, non solo in ambito sentimentale.

Questo potrebbe creare un leggero malessere generale: un vostro atteggiamento sbagliato o non voluto potrebbe condizionare molto alcuni rapporti. Sorridete di più e datevi da fare, scacciate il malcontento: di grave non c'è nulla ma voi come sempre tendete ad ingigantire un po' troppo i problemi e le situazioni. Pensate positivo! Single, sarà una giornata un po' sottotono, penalizzata da astri in parte contrari. Forse in questo periodo non siete circondati da persone valide: approfittatene per troncare quei rapporti che non avessero più i requisiti o una buona ragione per essere tenuti vivi. All'inizio potreste soffrirne, poi però senz'altro tirerete un autentico sospiro di sollievo. Nel lavoro, gli impegni non vi daranno tregua.

Comunque un po' di soddisfazione, seppur minima, non dovrebbe mancare. I risultati migliori però aspettateveli tra fine e inizio nuovo mese.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 marzo.