L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà la giornata dedicata alla festa della donna. In primo piano le previsioni zodiacali dell'8 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In analisi come sempre l'andamento dei comparti interessanti i sentimenti e le attività di lavoro, rapportate in questo caso ai sei segni relativi alla prima tranche dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Vi anticipiamo brevemente che, questo martedì, vedremo transitare la Luna in Gemelli. Quindi ad avere vita facile, oltre al privilegiato simbolo di Aria ospitante l'Astro d'Argento, saranno anche coloro appartenenti al segno del Toro, valutati e confermati in periodo da cinque stelle.

Buona la festività della donna anche per Ariete e Vergine, entrambi considerati in giornata normale, dunque sottoscritta con quattro stelle dell'ordinaria routine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 8 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'8 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'8 marzo indica abbastanza serenità nel periodo. Questo vuol dire che le cose potrebbero iniziare a girare per il verso giusto. La Luna in Toro sarà parzialmente dalla vostra e questo potrebbe regalare qualche piccola soddisfazione proprio in questa festività dedicata alle donne. Avete voglia di organizzare una serata romantica con il vostro partner, magari a lume di candela, in modo da trascorrere dei momenti all'insegna della passione più dolce.

Single, sprizzerete energia da tutti i pori e ciò vi renderà belli agli occhi degli altri. Socievoli e propositivi come non mai, potrete mirare al successo. Le stelle vi metteranno sotto una luce splendente, così da ottenere ciò che si desidera. Nel lavoro, soddisfazioni pioveranno dall'alto: riuscirete a vivere con spirito positivo anche le situazioni più banali.

Momento ideale per rafforzare la vostra situazione economica.

Toro: ★★★★★. Giornata all'insegna della felicità d'amore! Riuscirete a sorprendere la persona del cuore con iniziative inaspettate e questo renderà quanto mai spumeggiante il giorno della donna. Ci sarà tanta dolcezza pronta ad aspettarvi, non esitate ma cercate di entrare in intimo contatto con chi amate.

Chi avete sempre nei vostri dolci pensieri avrà qualcosa di speciale da donarvi o magari da insegnarvi. Single, preparate un fascio di mimose! Avrete l'occasione giusta per dimostrare il vostro charme e magari far capitolare quella "preda" considerata finora impossibile. Potete tranquillamente programmare qualcosa di straordinario già da ora: tutto andrà secondo i vostri desideri, grazie anche al provvidenziale intervento di alcuni amici. Se si tratta di lavoro, potrete adagiarvi sugli allori e, con un po' di autocompiacimento, dichiararvi soddisfatti di quello a cui avete dato vita.

Gemelli: 'top del giorno'. In questa giornata vi sentirete molto apprezzati, come se tutto girasse intorno a voi e al vostro modo di essere.

L'arrivo della Luna nel segno alle coppie darà modo di affrontare i momenti belli e quelli meno con lo stesso spirito positivo. In molti raggiungerete un perfetto equilibrio di vita, appagando desideri e sogni reconditi. Single, forse è arrivato il momento: un nuovo amore all'insegna della curiosità reciproca, tutto cerebrale ma incredibilmente seducente. La ruota della fortuna girerà nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro che sognate da tempo. Tanta la dolcezza, pronta ad aspettarvi appena metterete il naso fuori di casa. Non esitate, cercate di entrare in contatto con tante più persone possibili: ognuna di loro avrà qualcosa di bello da donarvi o da insegnarvi. Nel lavoro, gli astri suggeriscono che sarete voi i protagonisti di questa giornata.

Per chi è in cerca di prima occupazione, ci potrebbero essere delle occasioni da non perdere.

Oroscopo di martedì 8 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo valutato "sottotono". Certo, ci sono stati giorni migliori nella vostra vita. Infatti, la vostra carica odierna di certo non sarà alla pari di alcuni momenti già vissuti. La sfera sentimentale invita a rilassarsi, magari provare a rendere la serata cordiale, evitando inutili discussione con la vostra metà. Single, prendervi cura di voi stessi, del fisico e dell'aspetto esteriore. Potrebbe esservi particolarmente utile in questo giorno caratterizzato da una forma non certo brillante: impegnati, nervosi e affaticati oltre misura, potreste avere un aspetto meno attraente del solito.

Alcuni astri contrari riporteranno a galla ricordi dolorosi: in questo momento il passato diventerà una zavorra più che una risorsa. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi. Nel lavoro, date libero sfogo alle buone energie, ne avete molte e lo sapete. Dovrete solo decidervi a tirarle fuori una volta per tutte!

Leone: ★★★. Festa della donna all'insegna del "sottotono". In amore, il punto debole del rapporto affettivo potrebbe essere la scarsa sintonia emotiva che a volte vi fa guardare chi amate con un paio di lenti scure. Avete bisogno d'affetto e la persona al vostro fianco ha bisogno di voi. Però. alcune stelle renderanno difficile trovare una buona armonia, modi e tempi giusti, rendendovi in effetti distratti nel rapporto con il partner.

Single, tirate il freno a mano e non forzate certe situazioni: hanno ancora bisogno di maturare. Pazientate ancora un po', presto verrà il tempo di agire e raccogliere i frutti tanto attesi. Se qualcosa non va per il verso giusto, non prendetevela, cercate anzi di non esasperare le persone vicino a voi con le vostre lamentele. Nel lavoro è necessario dare un'accelerata perché non è più possibile indugiare o tergiversare, a meno che non si sia disposti ad accontentarsi delle briciole.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 8 marzo, valuta buona la giornata dedicata alla donna. In campo sentimentale, vivrete sufficientemente serenità e tranquillità. Fortunatamente la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno.

Approfittatene finché gli astri ve lo concedono, perché l'atmosfera si prospetta più invitante. Cercate allora di esaudire i desideri più intimi e quelli del vostro amore. Single, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che comunque, avete sempre bisogno di calore e affetto da parte di chi vi sta vicino. Nel lavoro fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente suggerisce, delle vostre intuizioni. Un collega vi spingerà verso una direzione invece che in un'altra: ascoltate solo il vostro istinto!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'8 marzo.