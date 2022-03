L'oroscopo della giornata di giovedì 24 marzo vedrà un Cancro piuttosto talentuoso sul posto di lavoro, merito di tante stelle in buon aspetto, mentre la primavera infonderà nuove energie per i nativi Ariete da spendere come meglio credono. Leone avrà bisogno del sostegno del partner in questo periodo, mentre Pesci sarà irraggiungibile sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 24 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 24 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che riuscirà a brillare di luce propria grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto.

Le cose tra voi e il partner non potrebbero andare meglio di così, ma questo non vi vieta di provare a fare addirittura di più per consolidare il vostro legame. Nel lavoro ci saranno tante energie a disposizione grazie a Marte in sestile, da spendere al meglio per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 24 marzo ricco di opportunità sul posto di lavoro. Urano, Giove e Mercurio saranno tutti nella posizione ideale per permettervi di ottenere di più. Per quanto riguarda i sentimenti invece la situazione non è ancora delle più rosee, proprio per questo sarà necessario impegnarsi, trovare del tempo per capire cosa non va tra voi e il partner. Voto - 6️⃣

Gemelli: vita di coppia sottotono in questa giornata per voi.

Tra voi e il partner mancherà comunicazione a causa della Luna, cosa a cui però saprete rimediare presto. Se infatti c'è qualcosa che non va tra voi al momento, presto o tardi troverete sicuramente il pretesto adatto per parlarne. Nel lavoro meglio non sbilanciarsi su questioni che non vi competono. Voto - 6️⃣

Cancro: ottimismo e voglia di fare non mancheranno sul posto di lavoro.

Avrete un certo talento soprattutto in certe mansioni, ed è arrivato il momento di metterlo in mostra. Sul fronte sentimentale sarà una giornata tutto sommato tranquilla. Questo cielo non è così influente, ciò nonostante tra voi e il partner non mancherà una certa intesa. Voto - 8️⃣

Leone: vita professionale non così appagante al momento.

Tuttavia, la vostra continua, quasi assillante ricerca di qualcosa di alternativo non si è esaurita. Le idee ci sono, e dovrete trovare il coraggio di applicarle e portarle avanti, senza demordere. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo periodo avrete tanto bisogno del sostegno della persona che amate. Non sottovalutate dunque il vostro legame. Voto - 6️⃣

Vergine: non un’ottima giornata per far valere le vostre emozioni in ambito amoroso. Single oppure no, la Luna al momento è contro di voi, e non sarà per nulla facile fare breccia nel cuore della persona che amate. Difficoltà anche sul posto di lavoro purtroppo. Astri come Giove e Mercurio rimangono contro di voi. Soltanto Urano vi sostiene, ciò nonostante non sarà così semplice raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 5️⃣

Bilancia: settore professionale tutto sommato discreto secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 24 marzo. Vi piacerà lavorare con gli altri, fare quello che fate, ma vorreste anche provare a fare qualcosa in più. Per quanto riguarda i sentimenti invece sentitevi liberi di amare il partner come meglio credete. Venere in trigono dal segno dell'Acquario v'indicherà la via. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un bel cielo splendere alto sopra di voi. Dal punto di vista sentimentale non abbiate il timore di condividere le vostre emozioni con il partner con la persona che amate se siete single. Molto bene anche in ambito lavorativo, grazie alla buona posizione di Giove e di Mercurio, che vi metteranno nelle condizioni ideali per ottenere il meglio dai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo convincente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Una bella Luna nel vostro cielo vi aiuterà a sentirvi a vostro agio con il partner, ma anche se siete single troverete sempre un buon motivo per sentirvi felici con le persone a cui più tenete. Nel lavoro invece meglio non pretendere troppo al momento, perché non siete nelle condizioni ideali per provare a osare. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale positivo in questa giornata secondo l'oroscopo. Ci sarà tanta voglia di fare all'interno della vostra relazione di coppia, che sarà stabile e affiatata. Ci sarà stabilità anche sul posto di lavoro, merito di stelle come Urano, Giove e Mercurio in ottimo aspetto.

Voto - 8️⃣

Acquario: potreste essere piuttosto risoluti sul posto di lavoro in questa giornata. Le energie ci sono, ma gli impegni da portare a termine sono tanti, e faticherete parecchio a portarli tutti a termine. Sul fronte amoroso vi prenderete cura della vostra relazione di coppia, anche senza l'ausilio di Venere, godendo ancora di momenti ricchi di romanticismo. Voto - 7️⃣

Pesci: vita professionale che procede al meglio in questa giornata. Al momento siete irraggiungibili, e con così tante stelle dalla vostra parte, non potrete che raggiungere sempre i risultati migliori. Per quanto riguarda i sentimenti invece attenzione al vostro atteggiamento nei confronti della vostra fiamma, single oppure no. La Luna infatti è contro di voi al momento, dunque siate prudenti. Voto - 7️⃣