L'oroscopo della giornata di lunedì 21 marzo vede uno Scorpione più convincente dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna, ma lontano da vivere una relazione armoniosa, mentre Marte darà energie a sufficienza ai nativi Pesci. Ancora difficoltà per il Leone in amore, ma arriverà qualche certezza al lavoro, mentre Acquario dovrà bilanciare bene le parole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 21 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 21 marzo 2022 segno per segno

Ariete: un inizio di settimana migliore dopo un weekend deludente.

Ritroverete nuovamente la retta via per quanto riguarda i sentimenti, riparando eventuali torti commessi nei confronti del partner. Se siete single tutta questa tensione accumulata finalmente si distenderà e potrete preoccuparvi serenamente delle vostre questioni sociali e familiari. Nel lavoro un pizzico di creatività in più vi aiuterà a fare di meglio. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della giornata di lunedì 21 marzo non all'altezza delle aspettative per quanto riguarda l'amore. Quando Luna e Venere si mettono contro di voi, vivere un rapporto stabile è quasi impossibile, per cui meglio se vi ritagliate un angolo dove racchiudervi e riflettere sui vostri pensieri. Per quanto riguarda il lavoro energie e conoscenze non vi mancano, ma quando avete la Luna storta replicare le buone prestazioni delle altre giornate non è possibile.

Voto - 5️⃣

Gemelli: configurazione astrale che rimane piacevole in ambito amoroso. Il vostro sentirvi forte, decisi e determinati darà sicurezza alla vostra relazione di coppia; se siete single potreste apparire come una persona migliore agli occhi degli altri. Per quanto riguarda il lavoro concentratevi meno sui dettagli e di più sulle cose che contano davvero.

Voto - 7️⃣

Cancro: riuscire a comprendere al meglio i sentimenti della vostra anima gemella sarà possibile in questa giornata, grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Se invece siete single, fare nuove conoscenze sarà qualcosa di estremamente piacevole e non si esclude un possibile appuntamento. Sul fronte professionale le idee non mancheranno e se riuscirete a ottenere i mezzi andrete avanti spediti, raggiungendo i meritati risultati.

Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale che continua a non stupire, anzi con la Luna in Scorpione aumenteranno le difficoltà. Single oppure no, avrete bisogno di stabilità e certezze, ma non potrete pretendere che queste arrivino subito. Qualcosa invece si muove dal punto di vista professionale, anche se la vetta del successo è ancora molto lontana. Voto - 6️⃣

Vergine: vita di coppia stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 21 marzo. Single oppure no, ci penserà la Luna in sestile a rendervi romantici quanto basta per piacere alla vostra fiamma. Sul fronte professionale, invece, dovrete fare i conti con vari imprevisti e rallentamenti a causa di Giove e Mercurio opposti.

Inutile dire che la cosa comincia a essere snervante. Voto - 7️⃣

Bilancia: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, questa nuova settimana vi regalerà ancora tanti bei momenti da vivere insieme alla vostra anima gemella, merito del pianeta Venere in trigono dal segno amico dell'Acquario. Per quanto riguarda voi single ci sarà una certa intesa con la vostra fiamma, che se gestita bene porterà momenti intensi. Sul fronte professionale si potrà recuperare il tempo perso, dovrete solo metterci tutto il vostro impegno. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna che arriva nel vostro cielo sarete un po’ più convincenti dal punto di vista amoroso. Sarete più ottimisti, anche voi cuori solitari, andando contro a una realtà che non vi entusiasma.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, continuerete a fare del vostro meglio grazie a tante stelle favorevoli. Avrete spesso il consenso dei vostri colleghi, mettendo in piedi progetti di più ampio respiro che si riveleranno sicuramente un successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di lunedì positivo dal punto di vista amoroso. Single oppure no, sappiate cogliere le occasioni che Venere vi regalerà e non mancheranno momenti da batticuore. Dal punto di vista professionale il lavoro per voi sarà importantissimo, nonostante gli ultimi risultati ottenuti non vi abbiano entusiasmato così tanto. Avrete bisogno di nuovi stimoli per riuscire a tornare in carreggiata. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che migliora in questa prima giornata della settimana.

La Luna in sestile vi aiuterà a rimediare ai vostri errori e a ritrovare quella serenità che tanto aveva caratterizzato il vostro rapporto. Se siete single potrete finalmente sperare in qualcosa di più per la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avrete le idee abbastanza chiare su come portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: vita di coppia che presenterà qualche piccola critica durante questo lunedì. Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione sarà necessario bilanciare bene le vostre parole nei confronti del partner. Se siete single l'orgoglio non paga, dunque cambiate strategia. In ambito lavorativo sarà soltanto una giornata mediocre, quasi di routine.

Voto - 6️⃣

Pesci: la buona posizione di Marte dal segno del Capricorno vi darà tante energie in questa giornata, utili soprattutto in ambito professionale per fare importanti passi in avanti con i vostri progetti, soprattutto quelli più ambiziosi. Sul fronte amoroso ci sarà una maggior armonia tra voi e il partner, merito della Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Per quanto riguarda i cuori solitari, trovare la vostra anima gemella non è un'impresa impossibile se lo volete veramente. Voto - 9️⃣