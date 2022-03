L'oroscopo della giornata di lunedì 28 marzo vedrà un Ariete più motivato sul posto di lavoro, mentre il pianeta Mercurio permetterà ai nativi Sagittario di recuperare terreno al lavoro. Bilancia potrà sperare in un amore più sincero grazie soprattutto alla Luna in trigono, mentre Leone dovrà prestare particolare attenzione in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 28 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 28 marzo 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale ottima in questa giornata per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sulla Luna e su Venere, e godrete di emozioni intese. Se siete single godetevi queste ore serene, senza avere troppe pretese o farvi troppi problemi. Sul fronte professionale riuscirete a essere più motivati grazie a Mercurio nel vostro cielo. Sarà possibile dunque provare a ottenere di più. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale molto altalenante secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 28 marzo. Con la Luna e Venere contro di voi, pretendere una relazione sana è quasi impossibile. Da parte vostra però, cercate di non infastidire troppo la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece, avrete le competenze giuste per poter ottenere il meglio dai vostri progetti, merito in particolare di Urano e Giove favorevoli.

Voto - 6️⃣

Gemelli: settore professionale in recupero per voi ora che Mercurio si trova in sestile. Un atteggiamento più ragionato infatti vi permetterà di gestire meglio i vostri progetti, anche quando le condizioni non sono le migliori. Certo, non sempre andrà bene , ma sicuramente andrete meglio di prima. Ottima giornata invece per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, ci penseranno la Luna e Venere a farvi sentire speciali quando avrete davanti la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali tutto sommato discrete. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ma questo non vorrà dire che non ci saranno momenti sereni. In ambito amoroso infatti, se saprete toccare le corde giuste, godrete di un'ottima armonia insieme alla vostra anima gemella.

Sul fronte professionale Mercurio sarà in quadratura, dunque, cercate di essere in grado di gestire bene le vostre mansioni, ma soprattutto, evitate le distrazioni. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale poco convincente in questa prima giornata della settimana. Purtroppo, Venere e la Luna saranno opposti. Prendendo la vostra relazione di coppia come una sfida, rischierete di fare più danni che cose intelligenti. Cercate invece di essere più comprensivi. Sul posto di lavoro invece tornerete a essere più motivati grazie a Mercurio, ma per raggiungere buoni risultati dovrete ancora impegnarvi molto. Voto - 6️⃣

Vergine: un quadro astrale un po’ anonimo secondo l'oroscopo di lunedì 28 marzo. La settimana inizierà un po’ a rilento per voi in amore, ma nel complesso ci saranno tante buone occasioni per provare a rendere piacevole il vostro rapporto.

Sul fronte lavorativo Giove rimane contrario, ciò nonostante ora che Mercurio non è più negativo, potreste provare a fare qualcosa in più, magari prendendovi qualche rischio. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna che sarà in trigono dal segno dell'Acquario, potrete anche voi sperare in un amore più sincero e duraturo, soprattutto voi cuori solitari. Sarà dunque il momento adatto per mostrare il vostro lato più tenero, e strappare un sorriso alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, ora che Mercurio è in opposizione, pensateci due volte prima di buttarsi su delle idee davvero rischiose. Voto - 8️⃣

Scorpione: ci sarà poca determinazione in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo non ne vuole sapere di darvi una mano, di conseguenza vi sentirete un po’ troppo scoraggiati, single oppure no.

Ebbene, cercate di trovare un motivo per essere felici. Sul fronte lavorativo invece la situazione sarà stabile e piuttosto proficua. Attenzione però per quanto riguarda quei progetti a lungo termine considerato che Urano è ancora opposto. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo equilibrato e piacevole in questa prima giornata della settimana. Dal punto di vista sentimentale ci penseranno la Luna e Venere a rendere incantevole la vostra relazione di coppia. Se siete single fare nuove conoscenze sarà un'attività davvero stimolante per voi. Sul fronte professionale l'arrivo di Mercurio nel segno dell'Ariete vi permetterà di recuperare lentamente terreno. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata tutto sommato piacevole per voi nativi del segno.

Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante sarete in grado vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete davvero bene in compagnia delle persone giuste, quelle che ci tengono davvero a voi. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete tutto sommato bene, ma con Mercurio ora in quadratura dovrete fare attenzione a qualche imprevisto di troppo. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale eccellente per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La settimana inizierà davvero molto bene per voi e per la vostra anima gemella, grazie alla buona posizione della Luna e di Venere. Se siete single mettete in pratica le vostre tecniche di corteggiamento, e se farete un buon lavoro, arriveranno momenti davvero appaganti.

Nel lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà a gestire bene le vostre mansioni, e Marte non vi farà mancare le energie. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo stabile in ambito amoroso. Questo cielo sarà tutto sommato positivo per voi e per la vostra relazione di coppia. Vi sentirete dunque bene, in armonia con le persone che amate, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. I single potranno andare avanti con un corteggiamento senza troppi timori. Nel lavoro, anche se Mercurio ha lasciato il vostro cielo, avrete ancora tante idee per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣