L'oroscopo della giornata di martedì 22 marzo vedrà un Cancro bollente in amore, forte della buona posizione della Luna, mentre Leone sentirà necessità e bisogni diverse dal partner. Pesci sarà sempre preparato a tutto sul posto di lavoro, mentre Toro dovrà guardarsi le spalle da Venere e dalla Luna. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 22 marzo 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale stabile in questa giornata per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso le stelle vi regaleranno un incredibile passione per iniziare al meglio la giornata.

Se siete single sarà una giornata piuttosto pepata, adatta per fare nuove e interessanti conoscenze. Sul fronte professionale forse è arrivato il momento di lasciare indietro progetti minori in favore di qualcosa di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna e Venere non vi lasceranno scampo in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di martedì 22 marzo. Single oppure no, dovrete trovare metodi più efficaci per entrare nel cuore della vostra fiamma, a cominciare da un atteggiamento più maturo e romantico. Nel lavoro invece riuscirete a imporvi e portare avanti i vostri progetti a seconda delle vostre esigenze. Voto - 6️⃣

Gemelli: le novità sul posto di lavoro non mancheranno, ciò nonostante non tutte le notizie che arriveranno saranno ben accette.

Molto meglio dal punto di vista sentimentale. Venere in trigono infatti vi farà sentire sempre a vostro agio con il partner, in particolare voi che siete nati nella seconda decade. I cuori solitari si sentiranno quasi sul set di un film romantico tutto da scrivere, e che probabilmente avrà un esito felice. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni zodiacali ottime per quanto riguarda i sentimenti.

Vivrete una relazione di coppia bollente, piena di emozioni, tutto merito della Luna nel segno che vi renderà irresistibili. Se siete single non sarete affatto timidi, e vi butterete sempre nella mischia in cerca di nuove prede da conquistare. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove sarà piuttosto interessante vedere come andranno avanti i vostri progetti con Giove e Mercurio dalla vostra parte.

Voto - 9️⃣

Leone: vita di coppia che sicuramente non procede come desiderate al momento. La situazione prima o poi migliorerà, ciò nonostante, per il momento siete alla ricerca di nuovi stimoli, con necessità e esigenze al momento diversi da quelle del partner. Se siete single non è il momento di puntare sui sentimenti. Rivolgetevi a qualcos'altro. Per quanto riguarda il lavoro invece alcune piccole soddisfazioni potrebbero essere lo stimolo necessario per non mollare e impegnarsi di più per risalire la china. Voto - 6️⃣

Vergine: una giornata migliore per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo di martedì 22 marzo, la Luna vi darà tanti buoni motivi per sentirvi più vicini al partner, in particolare se siete nati nella terza decade.

I cuori solitari cureranno di più i rapporti sociali, e se dovesse arrivare l'amore, ben venga. In ambito lavorativo l'impegno da parte vostra non manca, ma le circostanze v'impediscono di fare di meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa bella Venere in trigono dal segno dell'Acquario illuminerà la vostra relazione di coppia, e non vi farà mancare nulla tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari, quest'inizio della primavera potrebbe dare inizio anche a nuove relazioni. Sul fronte professionale saprete rispettare impegni e scadenze, anche se Marte va contro di voi al momento. Comunque vada, la parola data la saprete mantenere. Voto - 8️⃣

Scorpione: la buona posizione della Luna al momento congela i rapporti un po’ disastrosi con il partner.

In questo martedì saprete mettere da parte tutti i vostri problemi e concentrarvi di più sulla vostra anima gemella, ma in ogni caso, sapete benissimo che dovrete capire e risolvere ciò che non va. Se siete single e l'amore non è una vostra priorità, date maggiore importanza alle amicizie, quelle che contano davvero. In ambito lavorativo invece saprete come sfruttare tutte le vostre potenzialità grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Sagittario: vi sentirete piuttosto attivi in ambito amoroso secondo l'oroscopo, merito in particolare della posizione di Venere, in sestile dal segno dell'Acquario. Vi aspetta una giornata all'insegna della felicità con il partner, e il prossimo periodo sarà ancora meglio.

I cuori solitari punterete di più sul piano fisico per riuscire a fare audaci conquiste. In ambito professionale invece dovrete guardarvi le spalle da Mercurio e da Giove, causa di parecchi ostacoli tra voi e il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Le prossime giornate saranno decisamente migliori per parlare d'amore, ciò nonostante meglio non spingersi troppo in là. Per quanto riguarda i single ci sarà maggior complicità nei rapporti sociali, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Settore professionale positivo per voi, dove dimostrerete di avere tutte le conoscenze necessarie per svolgere al meglio i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: potrebbe essere un martedì poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Se siete già impegnati potreste sentire la necessità di cambiare qualcosa nella vostra relazione. Se siete single non siate precipitosi quando vi approcciate a nuova persona. Sul fronte professionale ci saranno risorse a sufficienza per gestire i vostri progetti, ma non sempre saprete gestirle al meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: con così tante stelle favorevoli, sarete sempre pronti a tutto in ambito lavorativo, raggiungendo sempre i risultati sperati. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata ci penserà la Luna a darvi qualche soddisfazione in più all'interno della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single ci sarà maggior complicità tra voi e la vostra fiamma. Non lasciatevi sfuggire dunque l'occasione. Voto - 9️⃣