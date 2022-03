L'oroscopo della giornata di mercoledì 30 marzo prevede un Ariete sempre più affiatato in amore con il partner, mentre Gemelli potrà maggiormente contare sulle proprie capacità. Il lavoro procederà un po’ a rilento per la Vergine, mentre Sagittario potrebbe essere un po’ nervoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 30 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 30 marzo 2022 segno per segno

Ariete: periodo davvero entusiasmante sul fronte sentimentale. Questa Venere in sestile vi farà sentire davvero amati, e ciò non potrà che influire positivamente sull'affiatamento tra di voi.

Per quanto riguarda i single, il vostro modo di essere socievoli, non solo vi permetterà di fare nuove conoscenze, ma anche piacevoli conquiste. Nel lavoro Mercurio nel segno porta spirito d'iniziativa in voi, e ciò si rifletterà in risultati migliori. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non ancora eccezionale, anche se qualcosa sta iniziando a muoversi. Single oppure no, sappiate che non c'è nulla di male a fantasticare sull'amore, anzi, questo vuol dire che non siete così apatici come credete. Forse è arrivato il momento di cambiare le cose. Nel lavoro le energie non saranno tante, ciò nonostante in un modo o nell'altro riuscirete a portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Mercurio ora in sestile dal segno dell'Ariete, e Marte in trigono dal segno dell'Acquario, sarà possibile ricominciare a dare il meglio sul posto di lavoro.

Avrete più fiducia nelle vostre capacità, e lentamente arriveranno risultati positivi. Per quanto riguarda i sentimenti invece questa giornata non avrà molto da offrirvi. Single oppure no, la Luna in quadratura vi renderà piuttosto impacciati, non otterrete grandi risultati con la vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che rimane ottima secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 30 marzo.

Una bellissima Luna in trigono vi aiuterà non solo a rendere più romantico il vostro rapporto, ma anche a fare qualcosa per renderlo migliore, magari facendo qualcosa di speciale per il partner. Sul fronte professionale invece le idee iniziano a scarseggiare, e sarà necessario non perdere terreno, e non abbandonare alcuni progetti già avviati.

Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che diventa più concreto per voi nativi del segno. L'arrivo di Mercurio nel segno dell'Ariete sta lentamente cambiando le cose, e non potrebbe essere momento migliore per provare a mettere sul piatto nuove, fresche idee che potrebbero aiutarvi molto. Sul fronte amoroso invece ci sarà ancora tanto da fare. Single oppure no, la cosa più importante per voi al momento è ritrovare fiducia nella persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna è ancora in posizione contraria, e dal punto di vista sentimentale non sarà di certo possibile pretendere miracoli. Ancora difficile anche la situazione al lavoro. Le cose ultimamente procedono a rilento a causa di Giove opposto.

Le energie non sono molte, così come le idee. Avrete bisogno di fermarvi un momento e capire quale direzione prendere. Voto - 5️⃣

Bilancia: settore professionale in lieve calo secondo l'oroscopo di mercoledì 30 marzo. Mercurio in opposizione influenza le vostre prestazioni, proprio per questo dovrete rimanere sull'attenti e non dare nulla per scontato. Per quanto riguarda i sentimenti invece continuerete a essere un punto di riferimento grazie a Venere in trigono che non vi farà mancare nulla tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tutto sommato tranquilla durante questo mercoledì. La Luna in trigono dal segno dei Pesci porterà maggior equilibrio tra voi e il partner.

Forse qualcosa sta finalmente iniziando a muoversi. Per quanto riguarda i single forse non è ancora il momento adatto per trovare l'amore, ma se dovesse arrivare tanto meglio. Sul fronte professionale continuerete a essere molto bravi e concentrati in quel che fate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo nuvoloso per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura non vi metterà così tanto a vostro agio con il partner, provocando un certo nervosismo. Se siete single meglio utilizzare il vostro tempo libero per la vostra vita sociale o per qualche impegno personale piuttosto che coltivare un amore impossibile. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a prendere le decisioni giuste con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata piacevole sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. In questo mercoledì riuscirete a vivere una relazione di coppia davvero piacevole, e sarà anche possibile portare avanti alcuni progetti. Se siete single troverete metodi davvero originali per avvicinarvi alla persona che vi piace. Nel lavoro Giove e Urano sono ancora favorevoli, ciò nonostante attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Acquario: vita di coppia intensa e piena di alte aspettative per voi. Con Venere nel vostro cielo, sarà possibile ottenere molto di più dalla persona che amate, a patto che voi siate disposti a tutto per il vostro partner. Nessun problema sul fronte professionale, grazie in particolare a Mercurio in sestile che spianerà la strada tra voi e il successo che meritate.

Voto - 9️⃣

Pesci: avrete ancora un'altra giornata di Luna favorevole secondo l'oroscopo. Questo significa che nella vostra vita sentimentale non mancheranno splendidi momenti, in particolare per coloro che sono nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo, invece, un pizzico di fortuna in più sarà proprio quello che ci vuole, e con Giove nel segno ne avrete tanta. Voto - 9️⃣