L'oroscopo della giornata di venerdì 1° aprile vedrà i nativi Sagittario fermi sulle loro posizioni sul posto di lavoro, mentre ci sarà un po’ di agitazione sentimentale per i nativi Cancro. Leone comincerà a recuperare terreno grazie a un cielo in miglioramento, mentre Bilancia non sempre sarà al top della forma. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 1° aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 1° aprile 2022 segno per segno

Ariete: il mese di aprile si aprirà sotto la buona stella della Luna e di Mercurio per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque sarà possibile sentirsi ancora una volta liberi e amati dalla propria anima gemella. Per quanto riguarda i single, l'amore sboccerà anche per voi. Dovrete solamente crederci. Sul fronte lavorativo Mercurio vi metterà nelle condizioni ideali per mettere insieme buoni risultati. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale non ancora molto appagante secondo l'oroscopo di venerdì 1° aprile. Dovrete fare i conti con Venere in quadratura ancora per un altro po’. Ciò nonostante, single oppure no, la stagione degli amori inizierà presto anche per voi, abbiate fiducia. Sul fronte professionale invece continuerete a essere piuttosto abili in quel che fate, grazie soprattutto alla buona posizione di Urano e Giove.

Voto - 7️⃣

Gemelli: vita di coppia piena di fascino in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere saranno in ottimo aspetto, e avrete modo di vivere sempre dolcissime sensazioni insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro siete in una fase di recupero e no, non è un pesce d'aprile. Con Mercurio in sestile darete spazio solo a quelle idee che contano davvero, e con il giusto impegno, le porterete al successo.

Voto - 8️⃣

Cancro: ci sarà non poca agitazione sul fronte amoroso in questa giornata. L'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, e non sempre riuscirete a comprendere al volo le intenzioni del partner. Settore professionale nel complesso discreto, anche se pure in questo campo qualcosa inizia a scricchiolare.

Voto - 6️⃣

Leone: questo cielo lentamente sta migliorando secondo l'oroscopo, ma è ancora presto per cantare vittoria. Sarà importante infatti rimanere ancora con i piedi per terra, soprattutto dal punto di vista sentimentale, e non prendersi troppe libertà che potrebbero solo infastidire la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, l'idea di una nuova storia sentimentale vi stuzzica, ma dovrete essere davvero pronti e maturi. Per quanto riguarda il lavoro qualche buona idea arriverà, ciò nonostante meglio non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di venerdì 1° aprile tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Questo cielo non è il migliore in assoluto al momento, ciò nonostante siete ancora in tempo per poter fare qualcosa di davvero utile per voi e per le persone intorno a voi, sia per quanto riguarda i sentimenti, che al lavoro.

Dimostrate dunque di tenerci a quelle che cose che contano davvero. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo sottotono in amore, ma sappiate le cose miglioreranno già da domani. Single oppure no, la vostra vita sentimentale avrà ancora tanti momenti interessanti e entusiasmanti che aspettano solo voi. Per quanto riguarda il lavoro forse non è il periodo più adatto per mettersi a fare qualcosa di propria iniziativa considerato che Mercurio è in opposizione. Lasciatevi dunque guidare da chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale non così entusiasmante secondo l'oroscopo. In ambito amoroso essere troppo pretenziosi nei confronti del partner non vi aiuterà, dunque non mettetevi sempre al primo posto, perché così non andrete avanti.

Nessun problema per quanto riguarda il lavoro. Queste stelle vi daranno ancora discrete opportunità per gestire al meglio i vostri progetti. Non sprecate dunque l'occasione. Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che vi vedrà fermi sulle vostre posizioni. Potrebbe anche essere un bene, ma non è detto che le vostre idee siano valide, o magari un collega potrebbe avere delle idee migliori. Per quanto riguarda i sentimenti invece non avrete nulla da temere. Venere e Luna saranno dalla vostra parte e, single oppure no, avrete un buon motivo per essere sorridenti nei confronti della vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo poco stimolante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura non aiuterà molto alla vostra relazione di coppia, ciò nonostante sappiate che il vostro rapporto non è in crisi, e che le cose miglioreranno già da domani.

Sul fronte professionale sarete particolarmente abili con i vostri progetti, merito di Urano e Giove in ottimo aspetto. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere nel segno e la Luna in sestile condividerete tutto con la vostra anima gemella, e la vostra relazione procederà verso la giusta direzione. Per quanto riguarda i cuori solitari sfruttate al meglio il vostro fascino se davvero volete fare conquiste. Sul fronte professionale sarete una risorsa valida nel vostro ambiente professionale, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Pesci: oroscopo di venerdì in linea con le vostre aspettative, almeno per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo rimane stabile, e vi darà ancora buone garanzie e ampio margine per raggiungere i vostri obiettivi. Sul fronte amoroso non ci saranno molte stelle a influenzarvi, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione non procederà come volete. Voto - 8️⃣