L'oroscopo della giornata di venerdì 25 marzo vedrà un Ariete un po’ geloso ma più propositivo in amore, colpa della Luna in quadratura dal segno del Capricorno, che invece riuscirà a stare in armonia con il partner. Vergine troverà un po’ di respiro in amore, mentre Gemelli non dovrà buttarsi in progetti al momento rischiosi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 25 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 25 marzo 2022 segno per segno

Ariete: l'arrivo della Luna in quadratura dal segno del Capricorno scombussolerà i vostri piani in questa giornata.

Single o meno, potreste essere un po’ troppo gelosi, e proprio per questo, cercherete di essere anche più propositivi. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile vi riempie di energie, e i vostri progetti andranno avanti nella giusta direzione. Voto - 7️⃣

Toro: finalmente una giornata un po’ più tranquilla in amore. Con la Luna che si troverà in trigono dal segno del Capricorno, il rapporto con il partner sarà più brillante e meno teso, ciò nonostante non è ancora il momento di prendersi un sospiro di sollievo. Per quanto riguarda il lavoro la situazione rimane promettente, ma dovrete saper gestire i vostri impegni in base alle energie che vi sentirete in corpo. Ricordatevi inoltre che non potete fare tutto da soli.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale migliore secondo l'oroscopo di venerdì 25 marzo. Single oppure no, troverete la giusta sintonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul posto di lavoro invece sarà meglio per il momento non buttarsi in progetti rischiosi, che non potrete sostenere. Voto - 7️⃣

Cancro: non un'ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti.

L'astro argenteo sarà contro di voi in questo venerdì, rendendo di fatto difficile da gestire la relazione tra voi e il partner. Se siete single meglio non agire d'impulso in questa giornata, soprattutto se dovesse prendervi un attacco di gelosia. Settore professionale stabile in questa giornata, anche se ci sarà qualche distrazione di troppo.

Voto - 6️⃣

Leone: avete voglia di cambiare le cose sul fronte professionale. Il periodo non vi entusiasma, proprio per questo provare a fare qualcosa di nuovo, di diverso, può aiutarvi non solo a risalire la china, ma anche a ritrovare un po’ di passione in quel che fate. Per quanto riguarda i sentimenti, al momento non siete così bravi, ma questo non vorrà dire che l'amore non esiste per voi. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni zodiacali che vi permetteranno di riprendere fiato in amore. La Luna sarà dalla vostra parte, e sarà possibile ottenere un'intesa di coppia migliore. Se siete single vi sentirete piuttosto tranquilli e non avrete nulla da temere nei vostri rapporti personali. Per quanto riguarda il lavoro, meglio lasciar perdere certi progetti autonomi al momento, e concentratevi su altro.

Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di venerdì 25 marzo poco convincente in ambito sentimentale. Con la Luna che si troverà in quadratura, trovare la giusta sintonia con il partner non sarà così semplice. Se siete single è bene cercare di ascoltare le esigenze di chi amate. Nel lavoro non scoraggiatevi se i vostri progetti non sembrano andare nella giusta direzione. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo un po’ più equilibrato in questa giornata per voi. La Luna in sestile vi aiuterà a sentirvi più vicini al partner, ma non sperate in momenti super romantici. Per quanto riguarda voi single, il periodo sarà più adatto per dedicare del tempo ai rapporti sociali. Nel lavoro avrete Mercurio e Giove dalla vostra parte e sarete pronti a fare importanti passi avanti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile e piacevole secondo l'oroscopo. Coccolati da una bella Venere, i rapporti con il partner saranno pieni di carisma, di progetti da fare, ma soprattutto di momenti romantici. Se siete single mettete in mostra tutta la vostra tenerezza e maturità con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro possono arrivare alcune importanti intuizioni, ma la ripresa è ancora lontana. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottimo cielo in questa giornata per voi nativi del segno. In amore ci penserà la Luna a darvi quella marcia in più che vi serve per regalare un’emozione in più alla persona che amate. Sul fronte professionale quando le cose vanno bene non potrete che essere felici, e con Mercurio e Giove favorevoli darete sempre il massimo.

Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in questa giornata di venerdì. Venere splende alta nel vostro segno, e dal punto di vista sentimentale tutto procede come desiderate tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single, non mancheranno le opportunità per riuscire a fare colpo. Nel lavoro Marte vi rende instancabili, ma un po’ di qualità in più nei vostri progetti non guasterà. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo che migliora in questo venerdì, e vi permetterà di essere nuovamente voi stessi in ambito amoroso. La Luna in sestile infatti, renderà il vostro rapporto più affascinante, in particolare per coloro che sono nati nella prima decade. Se siete single presterete più attenzione a quei rapporti che contano davvero. Sul fronte professionale vi darete da fare per rendere i vostri progetti davvero validi, merito in particolare di Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣