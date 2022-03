Martina Pagani è una curvy influencer con il sogno della moda. Quasi 130 mila followers su Instagram per la ragazza nata a Brescia. La 26enne lombarda si caratterizza per lanciare messaggi di positività sul suo account Instagram.

Blasting News l’ha contattata per un’intervista esclusiva attraverso la quale raccontarsi.

Martina Pagani: 'Sono una ragazza forte'

Chi è Martina Pagani?

“Sono una ragazza forte, determinata, un uragano. Sono molto emotiva ma, al tempo stesso, credo in me stessa. Mi sprono da sola e sono molto motivata. Mi definisco forte anche perché non è stata semplice, per me, l’adolescenza”.

Come nasce il tuo percorso da influencer? Quasi 130 mila followers sono già un buon risultato.

“Iniziai nel 2012. Ho fatto tutto per gioco e passione. Mia mamma mi ha regalato l’iPhone 4S e da lì cominciai ad entrare nel mood dello smartphone e di Internet. All’incirca frequentavo la terza media e mi sono iscritta ad Instagram e c’era pochissima gente. Vedendo che pubblicavo semplicissime foto di outfit, moda, cibo, di ricette perché mi piaceva stare con mia madre mentre cucinava, si cresceva in maniera veloce. Veramente, la tempistica era un po’ come adesso per Tik Tok. Tante persone, dopo 10 anni, non lo utilizzano più. Un profilo datato come il mio, rispetto ad uno nuovo, ha un po’ più difficoltà a crescere, semplicemente che è avviato da tanto tempo.

Una volta che si ha la spinta della televisione, la situazione cambia. Conosco tante persone che hanno aperto il profilo in quell’epoca e rispetto a quelli nuovi, facciamo più fatica a crescere per l’algoritmo di Instagram. Adesso è più difficile stare al passo con i giovani che si aprono, ad esempio Tik Tok. La concorrenza è tanta”.

Martina: 'Amarsi nonostante i difetti fisici e caratteriali'

Raccontaci l’importanza in riferimento ai messaggi ‘Body positivity’ che lanci.

“Nel 2016 ho fatto la selezione di Miss Italia Curvy a Bologna. Sono felicemente una taglia 46 perché sono un’amante del mio corpo. Sono una sostenitrice del ‘Body Positivity’ e sui social lancio molti messaggi di positività, di amarsi nonostante i difetti fisici e caratteriali e aiuto tante ragazze ad amarsi e credere in sé stesse.

Secondo me è una delle cose su cui puntare perché tantissime ragazze sono in difficoltà ad accettare il loro corpo e non si sentono amate e voluto in questa società che è un po’ dell’apparenza”.

Hai dei modelli a cui ti ispiri?

“Principalmente seguo i profili di ragazze americane e mi ispiro molto a loro, soprattutto quando devo creare contenuti e fare foto. Amo l’effetto minimal, le foto curate e seguo i canoni loro perché hanno stile. Fisicamente mi piace molto Monica Bellucci perché la trovo di una classe esagerata. È la classica donna bella, non il classico stereotipo di taglia 40 e piace tanto agli uomini perché è una donna raffinata ed elegante”.

Quali sono, secondo te e in base alla tua esperienza, i pregi ed i rischi della realtà virtuale?

“Sicuramente i pregi sono tantissimi nel senso che ti fanno sentire gratificata quando le persone ti possono amare indipendentemente da ciò che fai a ciò che dici, dalle foto che metti alle storie. È un bel mondo perché c’è una crescita di persona e di carriera. I rischi sono anche tanti perché c’è molto bullismo e critiche che possono fare male. Sono una persona forte e reagisco bene alle critiche specie se sono costruttive. Tante volte mi chiedo il motivo dei commenti scritti solo per ferire. Se c’è qualcuno che non ha molta sicurezza qualche commento o attacco di bullismo può fare male”.

I sogni e i progetti di Martina Pagani

Hai lasciato il lavoro per inseguire i tuoi sogni. Cosa ti ha spinta a compiere questa scelta?

“Erano sette anni che lavoravo in un’azienda di moda vicino al mio paese. Ero nel settore controllo e qualità. Tutte le sere, quando tornavo a casa, piangevo perché non ero realizzata e soddisfatta. Sentivo che la mia strada era un’altra. Una mattina mi sono svegliata e ho deciso di mollare e fare ciò che mi piace”.

Come valuti la tua esperienza a Miss Italia Curvy?

“È stata bella. Eravamo a Bologna ed eravamo tante ragazze curvy. C’erano tantissime belle ragazze. Ho passato due selezioni e mi sono fermate. La competizione era tanta. Ci hanno fatto sfilare in costume e con l’abito da sera. C’è stata la possibilità di conoscere molte ragazze carine, dolci”.

Parteciperesti mai a un Reality Show? Se sì quale?

“Il mio sogno più grande è il reality show.

Sto lavorando per parteciparne a qualcuno. Adesso ho cominciato a fare la sconosciuta per ‘Guess My Age’ e mi vedrete ad aprile. Non ho fatto corso di recitazione perciò per me è un mondo nuovo. È importante ampliare il proprio curriculum senza fermarsi solo sui social. A me piacciono molto l’Isola dei Famosi, Pechino Express e il Grande Fratello. Mi piace viaggiare e fare esperienze. Per quanto riguarda il Grande Fratello, invece, sarebbe una vittoria andare a raccontare tutto il mio percorso, la mia carriera, farmi conoscere per ciò che sono senza essere una raccomandata o andare a letto con qualcuno”.

Quali sono i progetti futuri e i sogni di Martina Pagani?

“Essere felice. Sono una persona felice e determinata.

Sicuramente vorrei una casa molto più grande rispetto ad ora che vivo in un trilocale da sola. Vorrei qualcosa in televisione. I sogni sono tantissimi e molto simili ai miei progetti futuri. Secondo me sono una cosa. Vorrei partecipare ad un reality e raccontare la mia storia e tutto ciò che ho fatto da sola”.