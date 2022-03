Entra nel vivo il weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà sabato 19 marzo - giorno in cui peraltro cade la Festa del Papà - con le previsioni astrologiche e le stelle su amore, salute e lavoro.

La prima sestina

Ariete: con la Luna in opposizione sarà meglio essere cauti in ambito sentimentale, alcune situazioni potrebbero essere particolarmente stressanti. Nel lavoro potrebbero invece presentarsi delle buone occasioni, sarà meglio sfruttarle per ottenere risultati.

Toro: la giornata di sabato 19 marzo sarà caratterizzata da situazioni interessanti a livello lavorativo.

In ambito sentimentale chi ha una relazione da molto tempo, potrà pensare di fare passi avanti importanti.

Gemelli: vi sentite particolarmente determinati in ambito sentimentale, cercate però di gestire le discussioni con la maggior pacatezza. Nel lavoro è possibile avere un po' di stanchezza, cercate di non esagerare.

Cancro: con la Luna dissonante bisognerà evitare discussioni e polemiche in amore. Sarà meglio non fare passi azzardati per quel che riguarda la situazione professionale. Presto ci sarà un recupero, che per il momento vede solo la sfera salutare.

Leone: Giove e Venere sono favorevoli, è un buon momento per recuperare le situazioni complesse in ambito amoroso. Nel lavoro sarà meglio non cedere troppo allo stress, è possibile che dobbiate farvi valere.

Vergine: i progetti iniziati da qualche tempo possono portare buone soddisfazioni in queste giornate. Nell'amore possibili nuovi amori per i single.

Stelle giornaliere per tutti i segni zodiacali

Bilancia: in campo professionale non siete propensi a discussioni con i collaboratori. Per quel che riguarda l'amore potrete risolvere delle problematiche che negli ultimi tempi hanno disturbato.

Scorpione: sarà meglio cercare di recuperare le energie in questa prima giornata del weekend, soprattutto per la situazione professionale. In amore qualcosa potrebbe non andare come vorreste.

Sagittario: con la Luna favorevole sarà meglio non isolarsi a livello sentimentale, sarà infatti possibile fare nuove conoscenze. Potrete anche vivere delle belle emozioni.

In ambito lavorativo sarà possibile fare cose nuove.

Capricorno: evitate contrasti in questa giornata, con la Luna dissonante possibili disagi riguarderanno il lato amoroso. Attenzione alle polemiche in ambito professionale.

Acquario: con la Luna favorevole siete ben predisposti in ambito sentimentale. Possibili nervosismi riguardano invece il lato lavorativo.

Pesci: sarà meglio cercare un maggior riposo in queste giornate, in amore vi sentite particolarmente insoddisfatti. In ambito professionale sarà meglio riflettere prima di agire.