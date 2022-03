Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti i 12 segni zodiacali. Questo mercoledì 23 marzo 2022 porterà con sé qualche cambiamento in amore e nel lavoro per parecchi dei segni zodiacali. Vediamo quali nel dettaglio, leggendo l'oroscopo del giorno.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata interessante, con la Luna che è positiva, quindi agite e non fermatevi. Nel lavoro un cambiamento potrebbe arrivare, sono favorite le nuove intuizioni.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante, riuscirete a liberarvi di un certo peso. Nel lavoro molto dipende da quello che state facendo, ma non manca qualche nuova occasione da sfruttare.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna in opposizione meglio fare attenzione. Vi sentite maggiormente nervosi. Nel lavoro è valida la possibilità di risolvere un piccolo problema che vi portate dietro da tempo.

Cancro: in amore chi vuole potrà tentare e farsi avanti se una persona vi interessa. Per i single del segno ci sono maggiori occasioni al momento. A livello lavorativo i nuovi progetti sono favoriti, vi sentite più forti.

Leone: per i sentimenti giornata è positiva e con la Luna favorevole, anche se potrebbe non mancare qualche momento di agitazione. Nel lavoro attenzione alle scelte che potrebbero creare dei problemi.

Vergine: a livello sentimentale - con la Luna in opposizione - è meglio stare lontani dalle complicazioni.

Nel lavoro, se siete in attesa di una risposta a una domanda, occorrerà portare ancora pazienza.

Previsioni e oroscopo del 23 marzo 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore attenzione alle relazioni, periodo che potrebbe portare delle difficoltà. Nel lavoro, nonostante un periodo di difficoltà ci sarà la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Scorpione: in amore c'è una buona vitalità in questi giorni, è un momento importante per chi sta cercando di ritrovare equilibrio. Nel lavoro siate prudenti, cercate di fare qualcosa in più se possibile.

Sagittario a livello amoroso giornata positiva con la Luna nel segno. Diversi pianeti sono favorevoli e aiutano. Nel lavoro alcuni vogliono cambiare, per questo motivo non mancheranno novità nelle prossime settimane.

Capricorno: in amore la situazione astrologica porterà qualcosa di nuovo, in particolare per coloro che negli ultimi mesi hanno avuto complicazioni. Nel lavoro ci vuole pazienza in queste ore, dovrete gestire al meglio le scelte che farete.

Acquario: per i sentimenti - con la Luna favorevole - vi sentite più forti. Al momento la situazione generale invita a essere più cauti. Nel lavoro dovrete ritrovare un po' di equilibrio, ci sono dei problemi da superare.

Pesci: in amore è una giornata non esaltante e sottotono. Vi sentite maggiormente nervosi. Nel lavoro qualcosa non va in questo momento, in particolare per chi ha un'attività che è fermata da un po'.