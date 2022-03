L'oroscopo di martedì 22 marzo è caratterizzato da tante sorprese. La vita sentimentale, lavorativa e sociale sarà influenzata dai diversi transiti planetari. Ci sarà chi farà amicizia più facilmente e chi avrà bisogno di un piccolo incoraggiamento.

Secondo le previsioni zodiacali di domani, il Toro, lo Scorpione e il Capricorno saranno molto sicuri di se stessi, mentre il Cancro, la Bilancia e l'Acquario avranno paura di commettere degli errori. I Gemelli e il Sagittario saranno molto presi dal partner, al contrario dell'Ariete e del Leone che preferiranno stare soli.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 marzo.

Previsioni zodiacali di martedì 22 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete molto socievoli nella giornata di domani. Preferirete rimanere soli con i vostri pensieri. Avrete tanto su cui riflettere, ma questo non vi impedirà di continuare a fare progetti per il futuro. Sarete molto efficienti sul posto di lavoro, soprattutto per quanto riguarderà la cura dei dettagli. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non respingere l'aiuto degli amici.

Toro: niente e nessuno riuscirà a mettere in dubbio la vostra sicurezza interiore. Sarete perfettamente padroni della situazione e anche negli imprevisti dimostrerete di non perdervi d'animo. Il rapporto con gli amici sarà caratterizzato da affetto e complicità, mentre quello con il partner sarà ricco d'amore e di rispetto reciproco.

Gemelli: la giornata di domani sarà all'insegna dell'amore. Adorerete condividere le vostre esperienze con il partner e ascoltare le sue. Il vostro rapporto sarà pronto per il passo successivo. La famiglia non vedrà l'ora di dare il suo contributo e anche gli amici saranno entusiasti. Sul lavoro proporrete idee molto originali.

Cancro: vivrete dei momenti molto intensi. Dovrete prendere delle decisioni importanti, ma ci saranno delle situazioni che vi bloccheranno. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di lavorare sulla vostra autostima. Una maggiore fiducia in voi stessi, infatti, potrebbe fare la differenza. Non sarà ancora il momento giusto per una relazione romantica.

Oroscopo di domani 22 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: la vostra esuberanza sarà messa a dura prova. La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento e spingervi a isolarvi. Avrete bisogno di un po' di tempo per riappropriarvi del vostro carattere. Questo atteggiamento metterà in allarme gli amici e la famiglia. Nonostante le difficoltà, cercherete di non perdere la concentrazione sul posto di lavoro.

Vergine: tenderete ad avere dei modi un po' bruschi. Non darete abbastanza peso alle parole e questo potrebbe ferire le persone che vi staranno accanto. Inoltre il lavoro non farà altro che aggiungere ulteriore nervosismo. Il rapporto con i colleghi, infatti, vi metterà a dura prova. Per fortuna, nel giro di poco tempo, riuscirete a trovare la soluzione.

Bilancia: con il partner non vi sentirete completamente a vostro agio. Temerete, infatti, di dire la cosa sbagliata o di assumere un comportamento controproducente. Questa paura vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Per fortuna la persona amata non si arrenderà. Le sue parole vi infonderanno serenità e tanta positività.

Scorpione: non vedrete l'ora di esporre i vostri progetti sul posto di lavoro. Sarete fieri di voi stessi e non dubiterete mai delle vostre capacità. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di fare attenzione ai colleghi. Tra loro, infatti, potrebbero esserci persone eccessivamente invidiose. In amore tutto andrà a gonfie vele.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 22 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vivrete una giornata all'insegna del romanticismo. L'amore per il partner, infatti, sarà inarrestabile. Avrete voglia di organizzare qualcosa di speciale solo per voi due. Non sarà necessario spendere molti soldi, vi basterà metterci il cuore. La serenità della famiglia, al contrario, sarà turbata da accese discussioni. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a non perdere la calma.

Capricorno: sarete molto orgogliosi del vostro talento. Non metterete in discussione le abilità acquisite nel corso del tempo, perché sarete consapevoli dell'impegno che ci avete messo. Tutto ciò si rifletterà in modo positivo sul lavoro.

Inoltre, dal punto di vista sociale, potrebbero esserci delle novità molto interessanti.

Acquario: tenderete a non prendere l'iniziativa, la paura di essere criticati per i vostri errori sarà più forte di qualsiasi altra cosa. Per fortuna potrete contare sulla presenza di amici empatici e di un partner dolce. Le loro parole vi faranno sentire subito meglio. Sul lavoro non sarete molto competitivi.

Pesci: adorerete stare a contatto con la natura. Vi piacerà fare lunghe passeggiate e trascorrere il vostro tempo nei parchi. La vita domestica, infatti, inizierà a starvi stretta. Avrete bisogno di serenità e spensieratezza, soprattutto ora che il lavoro è diventato così stressante. Il partner starà dalla vostra parte e vi accompagnerà nelle gite che proporrete.