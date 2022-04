Il segno del Capricorno è il decimo dello zodiaco e tra i suoi pregi più rilevanti c'è sicuramente una ferrea forza di volontà, che lo mette a volte in grado di svolgere e portare a termine ogni compito, anche se non si trova al meglio delle sue possibilità. Sa essere introspettivo, fedele, ma anche simpatico con chi ama. Di contro, però, a volte prende le cose in modo irrealistico e non sempre riesce o vuole esprimere i suoi sentimenti. Vediamo ora nel dettaglio l'affinità del segno del Capricorno con i segni dello zodiaco.

Oroscopo Capricorno, affinità con i segni dello zodiaco

Ariete: l'unione che si crea tra i due segni è fortemente passionale. Governati dal pianeta Marte, entrambi mettono tutta la loro energia e buona volontà quando si tratta di amare. Si forma un’unione solida, soprattutto sul piano fisico, mentre sul piano mentale, con il tempo e un po’ d'impegno, riescono a migliorare.

Toro: questi due segni hanno un modo di pensare e di agire molto simile secondo l'Oroscopo. Proprio per questo il rapporto che si crea tra i due è soprattutto di tipo razionale, da cui nasce una buona intesa.

Gemelli: due segni molto diversi tra loro, ma che formano un’unione in quei pochi punti che hanno in comune. Non si crea il miglior legame in assoluto, ma se coltivato può portare a delle soddisfazioni.

Cancro: non un legame particolarmente felice quello che si forma tra il segno d'Acqua e quello di terra. Sono molto diversi tra loro, proprio per questo spesso non riescono a incontrarsi e a trovare un punto d'accordo.

Leone: grandi ambizioni e una buona dose di fascino uniscono questi due segni zodiacali. Ciò nonostante, nella coppia bisogna che uno dei due sia in grado di guidare l'altro, senza però imporsi più di tanto.

Vergine: entrambi segni di Terra, vivono la loro relazione in modo molto romantico. Tra i due c'è soprattutto la voglia di costruirsi un futuro insieme, piuttosto che erigere una relazione soprattutto sul piano fisico. Si tratta dunque di uno tra i legami più puri dello zodiaco.

Bilancia: due segni sfavorevoli nella ruota dello zodiaco, ma complementari secondo l'oroscopo.

Tra i due si forma un legame vivace, attento ai dettagli, che aiuta sicuramente il rapporto a non cadere nella noia e a vivere sempre momenti appaganti.

Scorpione: secondo l'oroscopo questi due segni hanno molto in comune, e il desiderio di scambiarsi e vivere nuove esperienze alimenta questo legame. L'importante è che nessuno dei due segni voglia sentirsi migliore dell'altro.

Sagittario: l'ottimismo del segno di Fuoco si sposa bene con la razionalità del Capricorno. Proponendosi spesso degli obiettivi, inoltre, riesce a formare un legame solido, che può durare nel tempo.

Capricorno: un legame con lo stesso segno zodiacale può portare particolari benefici, sia dal punto di vista fisico che mentale, nonostante tutti i limiti del caso, come una certa somiglianza che può portare alla monotonia.

In ogni caso, il rapporto si alimenta della reciproca volontà di continuità e di razionale costruzione del rapporto.

Acquario: due segni diversi all'apparenza, che hanno molte cose in comune che li aiutano a completarsi a vicenda. Il Capricorno ha una certa lucidità e razionalità che piace molto al segno d'Aria. Entrambi hanno una visione realistica della vita, di conseguenza vogliono un rapporto basato su valori concreti e senza promesse non in grado di mantenere.

Pesci: l'emotività del segno d'Acqua attrae il Capricorno, formando un legame particolarmente romantico. In buona sostanza, tra i due ragione e sentimento si coniugano bene e insieme possono superare qualunque ostacolo.