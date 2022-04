I vestiti e abiti che possiamo acquistare e indossare sono tantissimi. Ne esistono di tanti tipi e modi, e ognuno di noi ha i propri gusti sulla moda. Talvolta sono un po’ bizzarri, talvolta al passo coi tempi, se non addirittura avanti. Ebbene, i nostri gusti per la moda e i vestiti, possono variare anche in base al nostro segno zodiacale. Vediamo dunque nel dettaglio i gusti per la moda dei segni zodiacali.

Oroscopo e moda, il guardaroba dei segni zodiacali

Ariete: parliamo di un segno espansivo e sociale. Di conseguenza, non possono mancare nel suo armadio abiti come giubbotti di pelle, ma soprattutto tante paia di jeans, un must sempreverde per i nativi del segno.

Il tutto accompagnato da sneaker alla moda e magliette.

Toro: il segno di terra probabilmente è quello che tende a spendere di più in vestiti. Il Toro infatti ci tiene molto al suo lato estetico, e nel suo guardaroba non deve mancare assolutamente nulla. Tutto ciò che avrà voglia di indossare, deve essere sempre nell'armadio, e se non c'è, presto ci sarà. In quanto a stile, è un segno raffinato, con look anche un po’ vintage.

Gemelli: la creatività del segno d'aria è una caratteristica peculiare per i Gemelli. Il loro outfit però spesso rispecchia il loro stato d'animo, e tra i vestiti più gettonati dai jeans, alle magliette, fino a arrivare agli abiti più scintillanti, in grado di esaltarli al meglio.

Cancro: a volte questo segno zodiacale non si preoccupa molto di moda. Ciò nonostante lo stile che più preferisce, ovvero il vintage, quando lo sa adoperare, non sbaglia un colpo. Proprio per questo, abiti come salopette, jeans ampie gonne e così via sono tra gli abiti che più gradisce e preferisce.

Leone: il suo modo di rispecchiare la perfezione lo porta a indossare abiti altrettanto raffinati e perfetti.

Il Leone ama giocare con la moda, e abiti scintillanti e sensuali non devono mancare per nessun motivo nel suo guardaroba.

Vergine: la precisione e la ricerca di perfezione che tanto piacciono alla Vergine si vedono nelle sue scelte fashion. Il segno di terra preferisce abiti semplici ma d'effetto, che soprattutto si prediligono bene per ogni occasione.

Bilancia: nessun segno come la Bilancia sa essere elegante. Gli abiti nel suo armadio sono prevalentemente vestiti lunghi, pantaloni a palazzo, e scarpe con il tacco alto. Con i giusti abbinamenti, sa essere davvero alla moda e in grado di fare sempre un figurone.

Scorpione: la personalità enigmatica del segno d'acqua li porta a non passare mai inosservati quando si tratta di moda. Prediligono un look che abbia stile, carattere, senza rinunciare a una certa comodità. Con tailleur e tute lunghe andranno dritti sul sicuro, mentre per le serate più importanti un abito nero è sicuramente l'ideale.

Sagittario: un segno che ama viaggiare e esplorare sempre nuovi stili non ha un vero e proprio stile all'interno del suo guardaroba.

I nativi Sagittario si vestono in base alla situazione, e spesso vi azzeccano e sanno essere alla moda. L'importante è che questi vestiti siano sempre comodi.

Capricorno: il segno di terra ama essere sempre rigoroso e attento ai dettagli. Sa prendere dunque scelte ben oculate, anche in base alla situazione, ma soprattutto sa adattare diversi capi per ogni occasione.

Acquario: parliamo di un segno razionale, ma che in quanto a moda vuole essere controtendenza, ma sempre all'avanguardia. Capi vintage con colori brillanti spesso fanno da padrona, ma anche pezzi unici con ricami originali e tinte fuori dall'ordinario fanno sicuramente piacere al segno d'aria.

Pesci: la sua vena romantica, sensibile e sognatrice porta questo segno a avere un guardaroba ben curato. Abiti floreali, gonne, pantaloni e vestiti di pizzo rappresentano meglio i nativi Pesci, che donano un tocco di semplicità che però tanto caratterizza questo segno.