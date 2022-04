Ognuno di noi ha la propria personalità, ma in base al nostro segno zodiacale è possibile definire o rivelare alcuni tratti del nostro atteggiamento. Vediamo dunque nel dettaglio quali tratti della personalità vengono messi in risalto in base al nostro segno zodiacale.

Segni e personalità, ognuno ha la sua

Ariete: vi piace sentirvi liberi, ma soprattutto voi stessi. Con le persone che amate, volete essere intensi, ma in particolare, volete una relazione attiva, movimentata e focosa. A prescindere dalle persone che amate e dalle emozioni che provate, farete di tutto se ci tenete alla persona che amate.

Toro: siete delle persone di buon cuore, ma a volte siete anche piuttosto testardi. Ciò nonostante siete anche disposti a scendere a compromessi con gli altri, e a volte siete disposti ad annullarvi per loro.

Gemelli: il vostro atteggiamento a volte è saccente, e questo non è sempre un bene, soprattutto quando fate così con le persone che più amate. Tuttavia, sapete essere anche molto premurosi, ma attenzione a quando agite in modo diretto.

Cancro: avete un carattere molto emotivo, e questo lato della vostra personalità a volte non riuscite proprio a digerirlo. Essere troppo di buon cuore non porta sempre vantaggi, anzi, ma quando le cose vanno per il verso giusto non avete proprio nulla di cui lamentarvi.

Leone: volete essere originali a vostro modo, ma non sempre è facile riuscire nel vostro intento. Quando però avete davanti la persona giusta, darete tutto pur di vederla felice. A volte avete anche un certo intuito che vi permette di andare oltre le aspettative.

Vergine: spesso non vi piace fare le cose come gli altri. Volete essere gli unici artefici della vostra vita, anche a rischio di commettere un errore.

Siete molto diretti nei rapporti con gli altri, solo perché volete avere sempre un rapporto trasparente con le persone.

Bilancia: avete un cuore veramente romantico. Sognate una relazione poetica e piena di romanticismo, proprio come nelle favole. Non è facile smentirvi, e sapete essere sempre ragionevoli con gli altri, portandoli sempre sulla retta via.

Scorpione: non siete sempre così comprensivi con gli altri, anzi, i vostri interessi a volte sono più importanti, e questo non è sempre un bene. Quando però vi mettete a disposizione , farete di tutto pur di riuscire a soddisfare le esigenze di chi vi chiede aiuto, specialmente se si tratta di una persona a cui tenete molto.

Sagittario: dentro siete particolarmente maturi, ma a volte non mostrate questo vostro atteggiamento. Non è né una virtù né un difetto, lo fate solo perché volete il bene degli altri. In ogni caso però, quando un rapporto funziona, allora non avete nulla di cui preoccuparvi.

Capricorno: avete un'enorme pazienza, soprattutto con le persone che più amate. Questo vostro atteggiamento ,inoltre, vi permette di portare avanti incarichi molto lunghi, che spesso portano buoni risultati se gestiti al meglio.

Acquario: sapete essere premurosi con gli altri, ma a volte siete anche molto incoerenti, e questo non piace molto. Se ci sono dei litigi infatti è proprio per questo, ma con un po’ di buon senso, riuscite sempre a risolvere ogni questione.

Pesci: riuscite a entrare facilmente in empatia con gli altri, e spesso riuscite anche a formare nuovi legami. Nei rapporti più intimi, siete davvero intensi, dimostrando quanto ci tenete a certe persone.