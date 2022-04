Venerdì 29 aprile troviamo sul piano astrologico la Luna risiedere nel segno dell'Ariete, mentre il Sole, Urano e Mercurio sosteranno nel domicilio del Toro. Giove, Nettuno, Venere e Marte, invece, rimarranno stabili nel segno dei Pesci, così come Saturno permarrà la sosta in Acquario. Plutone, infine, continuerà il moto in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno entusiasmante per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: amore top. La camera da letto potrebbe tornare a essere la stanza preferita dal primo segno di Terra, specialmente per la seconda decade che non vedrà l'ora di ultimare le pendenze pratiche e professionali per far infiammare l'alcova assieme al partner.

2° posto Vergine: prese di posizione. Sentirsi sotto scacco o comunque vittima di una serie di circostanze poco favorevoli starà, con buona probabilità, stretto ai nati Vergine questo venerdì, col segno Mobile che imporrà le proprie regole a chiunque gli si parrà davanti.

3° posto Capricorno: volitivi. Lo spirito d'iniziativa e la voglia di mettersi in gioco non dovrebbero mancare ai nati Capricorno nel giorno che precede il weekend, in particolar modo alla prima decade che riuscirà a mettere in campo una spiccata dedizioni nei nuovi progetti lavorativi.

I mezzani

4° posto Cancro: aiuti. Una persona cara, probabilmente facente parte della famiglia d'origine, offrirà probabilmente il proprio aiuto in maniera spontanea ai nati Cancro e quest'ultimi non potranno che apprezzare di buon grado il sostegno concessogli.

5° posto Pesci: voglia di tenerezze. La prorompente Luna di Fuoco sommata alla languida posizione della Bianca Signora potrebbe indurre i nati Pesci a esternare senza troppe remore alla dolce metà di aver voglia di tenerezze, così la controparte non avrà più scuse per inondarli di coccole.

6° posto Leone: sguardo panoramico.

L'errore al quale saranno, c'è da scommetterci, indotti i felini in queste ventiquattro ore sarà di voler investire le loro energie su numerosi versanti. Il parterre planetario, capitanato dal Grande Malefico in opposizione, gli intimerà di focalizzarsi su pochi obiettivi che siano concreti e lungimiranti.

7° posto Ariete: attrazioni.

Le prime due decadi di casa Ariete, in particolar modo coloro che hanno intrapreso da poco una storia sentimentale, potrebbero essere folgorati da un'attrazione, perlopiù carnale, improvvisa e riusciranno con difficoltà a tenerla a bada.

8° posto Acquario: routine. Semaforo acceso sul giallo per il quarto segno Fisso in questo giorno primaverile, in quanto il segno d'Aria soffrirà presumibilmente il routinario ruolino giornaliero che lo vedrà protagonista. Venerdì, però, non sarà una giornata ideale per colpi di testa o attuazione di idee rivoluzionarie.

9° posto Gemelli: prima il dovere. Nonostante la probabile voglia dei nativi di trascorrere del tempo con le amiche in maniera scanzonata o di concedersi una breve gita romantica fuori porta, alcuni doveri professionali busseranno alla loro porta e non potranno esimersi dal farli accomodare.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: saccenti. Gli ultimi influssi ostici del Messaggero degli Dei sommati al sestile Sole-Marte nell'asse Toro-Pesci potrebbero rendere il segno d'Acqua particolarmente saccente, specialmente quando l'argomento virerà sui loro passatempi prediletti.

11° posto Bilancia: bizzosi. La terza decade di casa Bilancia, nel corso del venerdì, avrà probabilmente un diavolo per capello nel luogo professionale, sopportando a malapena le battute al vetriolo dei colleghi e gli eventuali richiami del capo.

12° posto Sagittario: finanze flop. Il bottino economico di casa Sagittario, specialmente per il primo decano, potrebbe non ricevere il solito sostegno astrale e ciò farà sì che i nativi siano portati a spendere più di quello che potranno permettersi.