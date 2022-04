L'oroscopo dal 2 all'8 maggio preannuncia novità astrologiche interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali. Molti con l'arrivo di maggio sono pronti al cambiamento e a migliorare sé stessi.

I primi sei segni dello zodiaco

Ariete: il cuore potrebbe ritornare finalmente a battere dopo tanto tempo e quindi la passione potrebbe essere la protagonista dei prossimi giorni. La pace mentale è molto utile anche in campo lavorativo. Qualcuno dell'Ariete può pensare anche a concepire un figlio, a comperare la prima casa o realizzare un progetto messo nel cassetto da un po' di tempo.

Toro: si preannunciano degli ottimi risultati professionali, anche grazie alla presenza di Mercurio e del Sole. Questo segno può prendere delle decisioni molto importanti, quindi è meglio approfittarne subito. Il Toro deve essere molto meno insicuro e sfruttare le nuove occasioni.

Gemelli: alcuni possono recuperare un rapporto amoroso diventato un po' piatto nell'ultimo periodo. Il partner va sempre corteggiato e le sorprese sono sempre ben gradite. Questo è il momento giusto per organizzare un viaggio, per staccare un po' la spina. I Gemelli devono fare attenzione all'alimentazione.

Cancro: stanno arrivando dei giorni poco impegnativi. Per questo segno le entrate possono però subire degli alti e bassi, quindi è meglio limitare le spese o gli investimenti.

Leone: i nativi sotto questo segno devono essere molto più presenti con il partner. La salute è perfetta e inoltre i single possono trovare molte avventure. Anche per il lavoro è un ottimo periodo perché possono arrivare tante nuove collaborazioni.

Vergine: stanno arrivando tante situazioni positive che alcuni aspettavano da molto tempo.

Per il segno in questione è in arrivo l'amore, qualcuno potrebbe anche pensare di cambiare casa. Questo è il momento ideale per rinnovare il proprio look.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: il mese giusto per cambiare lavoro non è proprio questo. Anche per i chiarimenti in amore e in famiglia è meglio aspettare tempi migliori.

Scorpione: qualcuno sarà molto più pungente del solito, però deve fare attenzione a non superare certi limiti. Nei prossimi giorni possono arrivare una macchina o una casa nuova. Lo Scorpione deve essere molto più presente in famiglia e rinnovare il proprio look.

Sagittario: arriva in aiuto Giove, pronto a regalare un po' di tranquillità. Questo segno deve essere meno sedentario e molto più intraprendente. Dal punto di vista finanziario è davvero un bel momento. Questa è l'occasione giusta per rinnovare il guardaroba.

Capricorno: il segno deve essere molto più paziente. Questo è momento ideale per fare attività sportiva e quindi è meglio approfittarne. La stabilità nel lavoro sta per arrivare, bisogna attendere alcuni giorni.

Acquario: sta arrivando un periodo di rinascita e molta energia. Sono in arrivo anche successi nel campo lavorativo e amoroso. Qualcuno può anche rinnovare la propria immagine, ad esempio tingendo i capelli.

Pesci: sono in arrivo delle soddisfazioni nel lavoro e tante novità in campo finanziario ed economico. Quindi per i Pesci si preannuncia una bella settimana, molto gratificante.