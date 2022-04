È pronto l'oroscopo per la settimana dal 25 aprile al 1° maggio. Sarà una settimana particolare perché segnerà il passaggio di testimone tra il mese di aprile e quello di maggio. Che cosa accadrà a livello amoroso, lavorativo e salutare? Quali segni zodiacali godranno del favore delle stelle? E quali, invece, dovranno affrontare un periodo fatto di alti e bassi? Ecco le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio.

Oroscopo della settimana 25 aprile-1° maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, non mancheranno malumori nelle coppie e in famiglia.

Molti di voi sentiranno fortemente l’esigenza di una maggiore stabilità affettiva. Alcuni rapporti di coppia fortemente in crisi miglioreranno gradualmente con il passare dei giorni. In campo lavorativo, chi ha un lavoro dipendente deve cogliere al volo l’occasione di mostrare a tutti il proprio valore e la propria bravura. In salute, se possibile, ritagliatevi qualche momento di riposo tra un impegno all’altro.

Toro – In campo amoroso, questa settimana regalerà emozioni intense e a tratti incontrollabili. Il vostro animo sarà irrequieto, insicuro e insoddisfatto, qualche danno potreste farlo perché sarete dei ribelli. Sul fronte lavoro, avrete delle ottime opportunità di conquistare nuovi clienti o partner commerciali.

In salute dovrete fare molta attenzione alla pelle. L’energia non vi mancherà, ma sarà meglio non fare sforzi eccessivi.

Gemelli – In amore sarà una settimana un po’ complessa, avrete delle sensazioni strane, confuse e inspiegabili. Il vostro animo sarà così agitato che metterà in risalto la vostra sensibilità e anche la vostra vulnerabilità.

Rilassatevi, non complicatevi la vita affettiva. La vostra situazione lavorativa sembrerà essere promettente, ma dovrete passare sopra a piccole e grandi provocazioni delle persone che vi circondano. In salute, dovrete avere più cura dell’alimentazione, magari bevendo più acqua naturale e trovando un modo per scaricare le tensioni quotidiane.

Cancro – In ambito amoroso, avrete voglia di vivere ogni emozione e trasgressione, ma allo stesso tempo sentirete l’esigenza di stabilità e di continuità nel rapporto di coppia. Con il passare dei giorni vi sentirete più soddisfatti e acquisterete più fiducia nel vostro partner. In ambito lavorativo, arriveranno nuove opportunità da cogliere al volo. Dovrete concentrarvi e impegnarvi di più nel lavoro, potreste ottenere ottimi riscontri alle vostre iniziative. In salute, l’energia e la forza saranno buone, saranno favoriti le gite fuori porta e una breve vacanza. Dovrete cercare di alimentarvi in maniera ordinata. Occhio ai piedi.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale dal 25 aprile al 1° maggio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, in questa settimana avrete voglia di rompere le regole attuali e inventarne delle nuove per cambiare lo scenario della vostra vita di coppia. Un ex potrebbe ripiombare nella vostra vita, ma dovrete essere proprio voi a decidere se vale la pena tentare un ricongiungimento oppure non dare un’altra opportunità. In campo lavorativo, una novità inaspettata potrebbe trasformare un progetto improduttivo in produttivo. Progressi per coloro che hanno un’attività in proprio e ottime sorprese per quelli che hanno un lavoro dipendente. In salute, dovrete muovervi di più, sapete benissimo che il movimento giova alla circolazione delle gambe.

Vergine – In campo amoroso, avrete voglia di buttare all’aria tutto e di uscire più spesso. Chi sta attraversando un periodo di scontentezza sentirà qualcosa ribollire dentro. Sarà un’ottima settimana per chi si è innamorato. Le coppie stabili potranno pensare al matrimonio o alla convivenza. Sul fronte lavoro, l’attività indipendente avrà una spinta in avanti grazie al vostro ottimismo e alla vostra intraprendenza. Aumenteranno le possibilità di trovare appoggi e nuove collaborazioni. In salute, dovrete fare attenzione alle ossa, al colon e alle gambe.

Bilancia – In amore, la prima parte della settimana si presenterà incantevole, mentre la seconda causerà qualche scossa affettiva. Nel weekend, alcune coppie scricchioleranno.

Per i single non mancheranno avventure molto coinvolgenti, anche intrighi e segreti. In ambito lavorativo, sarà meglio non commettere qualche errore, qualche collega avrà intenzione di mettersi tra voi e il vostro obiettivo e questo complicherà lo svolgimento del lavoro. L'oroscopo consiglia di non farvi dominare dall’ansia e di non farvi mettere i piedi in testa. In salute, reni affaticati, stomaco in disordine, sarà meglio bere molta acqua e fare passeggiate all’aria aperta.

Scorpione – Sotto il profilo amoroso sarà una settimana davvero magica. Felicità intensa soprattutto per le coppie appena nate. Colpi di fulmine per i single che cercano disperatamente l’anima gemella. Se vi piace qualcuno, questa sarà la settimana adatta per fare le dichiarazioni d’amore.

In campo lavorativo, opportunità dietro l’angolo, cambiamenti nelle attività indipendenti. Per chi ha un lavoro da dipendente, potrà concludere con successi gli impegni già in atto. In salute, l’energia psicofisica sarà buona, potrete contare su una bella forma e un buon tono muscolare. Occhio ai peccati di gola.

La settimana dal 25 aprile al 1° maggio secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, sarà una settimana piena di dubbi, ma con il dialogo tutte le cose diventeranno chiare e limpide. Sarà importante capire anche le esigenze del vostro partner, dei vostri figli, della vostra famiglia. I cuori solitari potranno vivere qualche avventura sentimentale. Arriveranno numerose occasioni, sia per le coppie longeve e sia per quelle appena nate.

Sotto il profilo lavorativo l’Oroscopo consiglia massima cautela nelle nuove iniziative e quelle in corso. Polemiche con i soci, situazioni abbastanza pesanti e ingestibili, e tutto questo vi costringerà a tirare fuori il peggio di voi stessi. In salute, lo stress si ripercuoterà sul sistema nervoso. I vostri punti deboli potrebbero essere colon e bronchi, quindi, massima prudenza.

Capricorno – In campo amoroso, sarà una settimana all’insegna del romanticismo, sarete dei grandi sognatori e inguaribili romantici. Gli incontri di questa settimana lasceranno un segno indelebile. I cuori solitari proveranno una forte attrazione per una persona di età diversa. Sul fronte del lavoro, dovrete essere pronti all’azione e concludere gli affari entro la fine di aprile.

I rapporti lavorativi dovranno essere curati con il dialogo costruttivo. Potrete allargare i vostri spazi professionali e gli investimenti saranno quasi tutti positivi. In salute, colon irritabile: sarà meglio tenere a bada la vostra emotività.

Acquario – In amore, sarà una settimana molto tesa, dovrete fare un esame di coscienza per come vi siete comportati ultimamente con gli altri, soprattutto con il partner. Nelle ultime settimane avete peccato spesso di egoismo, perché non provate ad ammorbidire questo lato del vostro carattere? Nel lavoro avrete opportunità di allargare i vostri orizzonti, il settore del denaro e delle finanze sarà baciato dalla fortuna. Una vostra idea vi porterà al successo.

In salute, sarete pieni di energia, dovrete mangiare in maniera equilibrata e dormire di più.

Pesci – In campo amoroso, sarà una settimana incandescente, alcune coppie avranno voglia di trasgressione. Le coppie innamorate, invece, non avranno nessun problema e godranno di una settimana fatta di serenità. Grazie al fascino, alcuni single vivranno avventure di breve durata. In ambito lavorativo, dovrete fare attenzione soprattutto all’aspetto burocratico, dovrete ascoltare di più il vostro intuito. Sarete scaltri più che aggressivi quando sfiderete i vostri superiori. In salute, il nervosismo creerà qualche problema all’apparato digerente. Colon delicato.