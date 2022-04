L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 aprile 2022. In rilievo le analisi astrologiche in esclusiva per i segni della seconda tranche zodiacale: curiosi di scoprire quali saranno i simboli favoriti e quali invece saranno costretti a restare al palo? Lo saprete sono leggendo il report estrapolato dalle effemeridi e messo nero su bianco nel trattato seguente.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata non troppo a favore. Diciamo che non tutte le cose che desiderate riusciranno ad andare in porto. E spesso la causa sta nella vostra scarsa costanza nel concretizzarle. Una volta calmati gli ardori iniziali tendete a perdere la concentrazione o ad iniziare qualcos’altro. Ci vorrebbe in qualche caso uno spunto diverso per cambiare le cose. Ma tentare una manovra azzardata porterebbe sicuramente a correre dei rischi. Confidate intanto al partner i vostri pensieri più intimi, ma forse non è questo il momento migliore per farlo perché vi sentireste inascoltati. Utilizzate il tempo libero per fare qualcosa per il vostro fisico.

Come una leggera corsetta nel parco, se logicamente il tempo lo permette.

Scorpione: ★★★★. Si profila a voi nativi un lunedì decisamente normale. Un giorno tranquillo quindi è proprio quello che vi occorre per tirare un bel sospiro di sollievo, magari dopo che la passata settimana è risultata impegnativa. Un po’ di shopping servirà a rilassarvi: approfittando delle eventuali offerte, specialmente online, potrete permettervi forse anche quel pensierino che avevate tanto desiderato.

In ambito lavorativo mettete a tacere tutte le dicerie con un gesto autorevole. mai ammettete gli sciocchi pettegolezzi nel vostro ambiente. In coppia cercate di trovare il tempo per fare insieme più cose possibili. Non basta stare davanti alla tivù ogni sera, per creare un rapporto stabile...

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 aprile predice un ottimo lunedì, quasi su ogni fronte.

La Luna in Leone si presta per sistemare analiticamente un po’ di lavoro arretrato, magari approfittando del tempo libero a disposizione. Prendete spunto da una buona lettura, ma siate sempre critici verso le informazioni ricevute "per sentito dire". Nel lavoro coltivate i rapporti di amicizia fra colleghi: il cameratismo è sicuramente utile per portare avanti un progetto assai complicato. In amore di sicuro non siete innocenti come agnellini. Forse per questo vi riuscirà più facile chiudere un occhio nei confronti del partner, non è così?

Oroscopo e stelle dell'11 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo un periodo normale, positivo quel pizzico che basta a farvi sbarcare la giornata senza stress.

Puntando al miglioramento di alcune situazioni, grazie al sestile Nettuno-Plutone, non vi lascerete scappare l’occasione per mettervi in luce. Anche la Luna in Leone, in trigono al Sole nel segno dell'Ariete, sarà uno stimolo in più per fare un bel balzo in avanti. Nel lavoro, grazie a voi il team riuscirà a guadagnare tempo e denaro. Senza il vostro appoggio sarebbe stato molto probabilmente impossibile fare meglio. In amore, concentrandovi più sulla mente che sul cuore non avete forse ascoltato tutto ciò che quest'ultimo vi stava chiedendo, e adesso ve ne rammaricate tanto.

Acquario: ★★★★. La routine vi fa un baffo! Tanto siete abituati a vivere nella normalità più assoluta. Il fervore della Luna in un segno di Fuoco poi, di certo non può che aiutarvi a preparare a dovere una piacevole seratina a sorpresa per la persona del cuore.

Tutto sarà perfetto, dal cibo alla musica, e quel che più conta, anche voi riuscirete a divertirvi un modo. Nel lavoro tutto stabile: in questo periodo gli impegni possono attendere. Ma se invece provate un sottile piacere nello stare in compagnia dei colleghi, allora fate pure... In amore, parlando di famiglia, servirebbe sacrificare un po' più tempo in casa, visto che non siete quasi mai presenti. Il desiderio di fare conquiste ogni tanti ritorna più forte di prima: dovreste pensare bene a ciò che lasciate e a ciò a cui andate incontro.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 11 aprile prevede uno splendido inizio settimana. Quello che forse un tempo vi pareva poco chiaro d'ora in avanti potrebbe svelarsi completamente e portare magari anche un po’ di scompiglio generale.

Nulla di male però, dato che su certe questioni vi siete arrovellati fin troppo senza venirne a capo. Nel lavoro, a volte non siete abbastanza determinati nell’esporre le vostre idee, ma già provandoci ne saggerete la consistenza e potrete migliorarle. In amore invece, ciò che cercate innanzitutto nell’altro è un buon feeling a livello mentale. Non rischiereste mai di giocare nell’incertezza e nel dubbio: la sincerità per voi è sacra.