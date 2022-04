L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 aprile 2022 [VIDEO]. Sotto osservazione in questa sede i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'inizio settimana ci ha pregiati della novità relativa all'ingresso di Mercurio in Toro; questo martedì ancora un'interessante notizia per il settore legato ai sentimenti, parliamo ovviamente del transito della Luna in Vergine. Cosa ci riserverà la giornata ai sei segni in esame? Semplice, poco o tanto, dipende dal simbolo astrale di riferimento.

Diciamo che in generale sarà un periodo abbastanza ricco di buone nuove - vedi l'ottima giornata per l'Acquario e colpi di scena astrologici di notevole entità come il trigono Luna-Mercurio.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo un pochino delicato per molti del segno: il momento potrebbe essere segnato da un sottotono generalizzato a ogni livello. Imparando a utilizzare le vostre risorse interiori, anche le chance che la vita prima o poi vi offrirà, senz'altro seguiranno le vostre aspettative più elevate.

Se invece, malconsigliati dalla Luna in Vergine, continuate a lamentarvi, poco o nulla otterrete: un po' di pazienza, su... Nel lavoro, intanto, evitate di guardare in continuazione l’orologio nella speranza che si metta a correre. In questo modo il tempo passerà anche più lentamente. In amore serve un po’ di sensibilità in più: non guasterebbe di sicuro in questo periodo, specialmente se avete percepito più di una richiesta da questo punto di vista: riflettete!

Scorpione: ★★★★. Giornata discreta in generale, ma davvero ottima per mettere in sicurezza problemi eventualmente legati al settore lavorativo o affini allo stesso. Ultimamente avete avuto la netta impressione di sentire pareri poco positivi nei vostri confronti e la cosa tende ad abbassare il tono dell’umore. Prima di giungere a conclusioni affrettate, però, considerate anche la volontà di qualcuno nel mettere a tacere qualsivoglia contenzioso: tutto passa!

Nel lavoro, intanto, per raggiungere determinati obiettivi siete pronti a fare qualche sacrificio in più, ma dovete anche capire se il gioco vale la candela. In ambito sentimentale in questi giorni il vostro stato d’animo ballerino mette a dura prova i nervi del partner. Cercate almeno di dargli una mano, magari chiedendogli un po’ di pazienza.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 12 aprile non porta cattive notizie, anzi è abbastanza benevolo a questo giro. Sarete infatti interessati da un martedì del tutto normale a tanti altri giorni. Con l'entrata della Luna nelle mani del segno zodiacale successivo, ossia quello della Vergine, vi sentite abbastanza svuotati di energia e vorreste poter fare qualche passo indietro.

Tuttavia trarre conclusioni affrettate potrebbe essere poco produttivo. Non fasciatevi la testa prima di averla rotta, ok? Nel lavoro se i segnali sono chiari, non negatene l’evidenza e fermatevi allo stop, giusto il tempo necessario per far passare il momento per poi ripartire al meglio. In amore, nel frattempo, non accontentatevi delle regole comuni di comportamento. Cercate una strada originale, non battuta prima, che sia soltanto la vostra. Ovviamente dovete crederci.

Oroscopo e stelle del 12 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un occhio di riguardo in questa giornata dev'essere tenuto per eventuali situazioni aperte o in corso di definizione. Infatti il periodo non è proprio adatto per fare scelte o quant'altro.

La settimana è iniziata un po’ a rilento, ma non per questo in modo negativo, ma da questo martedì le cose cambiano. Forse dovreste iniziare con il fare un po’ di chiarezza mentale a tanti piccoli rebus ai quali non sapete (o non volete...) dare risposta. Una volta tracciata la rotta, il cammino sarà più semplice e il rischio di perdersi molto minore. Il lavoro risulta abbastanza in linea con le attese: vorreste fare mille cose contemporaneamente, ma potreste incappare nel rischio di perdervi a metà strada e di non concludere nulla. In amore, affrontando quotidianamente i nodi più intricati della vostra relazione, eviterete un’esplosione improvvisa, di sicuro mal gestibile.

Acquario: ★★★★★. Si prevede per voi del segno un meraviglioso martedì, a tutto tondo con speranze e programmi.

La bellissima congiunzione Marte-Saturno splende sul vostro cielo e con il sestile con il Sole in Ariete vi regala una giornata stupenda, intensa e davvero gradevole sotto ogni aspetto. Perfetto un tocco di romanticismo in più in coppia, il che fa sempre piacere: potreste ricevere una gradita sorpresa dal partner entro i prossimi due o tre giorni! Nel lavoro avete finalmente trovato quella marcia in più, che nel mondo intricato degli affari potrebbe fare la differenza. Adesso andate avanti così. Spesso l’ambizione vi porta a puntare in alto verso qualcosa di ideale da portare avanti, magari un nuovo impiego possibilmente a tempo indeterminato. Non vi accontentate, ma spingete con forza sogni e speranze.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 12 aprile, carta astrale alla mano, è pronto a decretare successi e buone notizie in ambito affettivo/sentimentale. A dare una grande scossa all'amore senz'altro un'ottima Venere, nel segno e in congiunzione a Marte. In questo momento una richiesta del partner non può e non deve essere elusa facilmente. Single, è vero che spesso state bene anche da soli, ma quando l’amore chiama è difficile resistere. L’alleanza Venere-Marte sarà un’arma vincente anche in ambito lavorativo, specialmente in quelle occasioni in cui occorre tirare fuori un po’ di sagacia e di furbizia. Alcune battute di spirito però, per quanto divertenti, potrebbero offendere qualcuno: dunque attenzione! Avete il coltello dalla parte del manico, quindi in grado di girare "la frittata" come pare e piace: gli altri dovranno adeguarsi.