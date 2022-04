Secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 aprile, i nati sotto il segno dei Pesci possono risolvere situazioni in sospeso. I Bilancia, invece, farebbero bene a rimandare i chiarimenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: questa non è la giornata giusta per prendere delle decisioni affrettate. In amore dovete mettervi in gioco un po' di più. La paura spesso tende a rendervi particolarmente titubanti.

11° Toro: siete un po'n troppo frettolosi in questo periodo. Prendete con più leggerezza le critiche, soprattutto quelle che sono finalizzate solamente a screditarvi.

In amore dovete essere più attenti.

10° Vergine: in amore potrebbe sorgere qualche piccola controversia. Se avete delle opinioni differenti non deve essere necessariamente un problema. La cosa importante è rispettarsi e parlarsi in modo tranquillo.

9° Acquario: tendete a perdere la pazienza con troppa semplicità. Siate più tolleranti, soprattutto in amore. L'Oroscopo del 17 aprile vi invita a mantenere la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno sono un po' troppo logorroici. Di solito, quando vi fissate su qualcosa, difficilmente riuscite a distogliere l'attenzione e a passare ad altro e questo potrebbe essere un problema.

7° Scorpione: l'oroscopo del 17 aprile vi invita ad essere un po' più pazienti.

Cercate di trovare la via di mezzo nelle cose, senza eccedere troppo. In amore è importante sempre confrontarsi.

6° Sagittario: siete un po' confusi dal punto di vista sentimentale, forse ci sono troppe situazioni in ballo, pertanto, state andando in confusione. Dal punto di vista professionale, invece, siate più risoluti.

5° Pesci: se ci sono state delle divergenze in amore, adesso è il momento giusto per appianarle.

In ambito professionale è importante mantenere sempre un comportamento pacato.

Oroscopo segni fortunati del 17 aprile

4° in classifica Ariete: meglio non giocare troppo con la fortuna. Se siete stati graziati una volta non sfidate la sorte. Riflettete attentamente prima di prendere decisioni affrettate.

3° Capricorno: questo momento è molto intenso, sia dal punto di vista personale sia professionale.

Ci sono molte cose da fare ma, allo stesso tempo, saranno molto gratificanti.

2° Cancro: in questo momento siete pervasi da un'aurea di positività, pertanto, cercate di fare quante più cose possibili. In amore è il vostro momento, quindi, sfoderate le vostre armi vincenti.

1° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 17 aprile esortano i nati sotto questo segno ad essere impavidi. Se avete un obiettivo, inseguitelo, costi quel che costi. In amore, invece, venite in contro alle esigenze del partner.