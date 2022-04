L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 aprile 2022. Curiosi di sapere quali saranno i segni favoriti dalle stelle tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno Acquario e Pesci?

Iniziamo subito a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 19 aprile così da poterlo scoprire. Focus sul responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti con i segni della seconda setina protagonisti assoluti.

Previsioni zodiacali del 19 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Una bella sorpresa per voi in arrivo proprio questo martedì: una visita inimmaginabile, un regalo o un prezioso segreto vi verrà svelato.

Arriverà ciò che vi spetta e che senz'altro meritate: evviva! Interessanti sviluppi nella vita sociale a partire da questo martedì o al massimo entro giovedì. Troverete degli amici che sono sulla stessa lunghezza d’onda della vostra e vi divertirete un mondo. Nel lavoro, sono in arrivo proposte interessanti da persone fidate. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare mansione o addirittura datore di lavoro: chissà! Coraggio, rimettetevi in gioco. In amore la Luna in Sagittario un po' vi pungola e vi rende oltremodo gelosi. Smettetela di fare il terzo grado al partner, se non volete farlo arrabbiare sul serio... Date sfogo alla vostra aggressività, se potete, facendo uno sport leggero.

Scorpione: ★★★★.

La Luna nel segno del Sagittario, amica del Sole in Ariete e di Venere in Pesci, creerà l’atmosfera giusta per prendere le iniziative che vi stanno a cuore. Buono lo spirito di gruppo in ambito familiare o nelle amicizie. Saprete armonizzare i vostri interessi con quelli di chi vi è accanto senza risultare troppo invadenti.

Nel lavoro imposterete nuove politiche e vi assumerete l’incombenza di portarle avanti con abilità e, per quanto sarà possibile, con altrettanta prudenza. In amore, se single di certo già siete abituati a pensare che fare da soli è sempre la miglior cosa, ma forse incontrerete qualcuno che vi farà ricredere. Se avete qualche idea fissa in un sottofondo di leggera ipocondria, andate dal medico: dovete arginare eventuali acciacchi con intelligenza, mai con in fai da te...

Sagittario: 'top' del giorno'. L'oroscopo del 19 aprile predice una giornata davvero forte, in ogni campo. Moltiplicherete la vostra capacità di andare incontro agli altri, grazie alla curiosità, alla spinta verso il nuovo che il periodo vi regalerà a iosa. Proporrete e confronterete con gli amici un programma che vi apre delle nuove possibilità lavorative. Per quanto riguarda l’economia, occhio alle compravendite di immobili, agli investimenti: potrebbero non essere molto vantaggiosi in questo periodo. In amore nel frattempo non lasciatevi trascinare in dolorose polemiche. Aprite la porta del cuore e andate incontro alla persona amata con una grande dolcezza. Farete qualcosa di veramente inedito, tanto che la vostra vita ne risulterà così rivoluzionata in meglio, da ricevere il plauso della famiglia.

Oroscopo e stelle del 19 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La Luna in Sagittario conquisterà la simpatia di molti di voi del segno. Ne seguirà un mix di emozioni così eccitanti da rendere la giornata davvero divertente, certamente molto piacevole. Non siete soddisfatti di come vanno le cose in famiglia? Il disordine e la confusione regnano sovrani in ogni luogo? Calma: stanno per aprirsi nuove strade con possibilità di porre fine ad annose diatribe. Nel lavoro, quanto prima risolverete alcune questioni non rilanciando la palla, ma pianificando con attenzione ogni intervento, fin nei più piccoli dettagli. In amore invece nascerà un’attrazione da vivere senza farsi tante domande.

Non tormentatevi nel dubbio, ma accettatela: è la vita che ve la manda! Vivendo dei momenti di raccoglimento nel silenzio della natura riuscirete ad allontanare eventuali pensieri pieni di paura, ansia e tensione.

Acquario: ★★★. Il Sole in Ariete pretende da voi cambiamenti drastici, però pensateci bene prima di lasciare la strada vecchia per quella nuova. Meglio evitare colpi di testa, tenendo conto che con Giove e Marte saranno abbastanza contrari: vi sarà molto difficile essere obiettivi e lungimiranti, per cui siate scaltri e non credete ad eventuali "favole". Nel lavoro vi aspetta una giornata piena di impegni ma con una piccola novità: ciò che avete atteso invano, finora, potrebbe iniziare a muoversi...

Procedete con cautela e senno di poi. In amore intanto, scoprirete di provare un gran bisogno di tenerezza. E il partner, visto che per voi è un’insolita novità, non saprà bene come rispondervi. In generale non vi sentirete al top nemmeno a livello fisico, perciò converrà curare attentamente la dieta, perché un leggero nervosismo interiore potrebbe indurvi ad esagerare a tavola.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 19 aprile annuncia un parziale Marte contrario a causa della pessima quadratura lunare in atto. Cercate di evitare progetti e spese non preventivate. Siate anche disponibili a sacrificare un po’ del vostro tempo e denaro a favore della famiglia. Forse dovreste rassegnarvi in questo periodo a fare le cose più per dovere che per il piacere.

Nel lavoro, grazie ai favori di Nettuno saprete leggere, al di là delle esteriorità, le vere dinamiche competitive esistenti e ne otterrete vantaggio. In amore, quando è ora di chiudere con il passato, è necessario essere determinati. Aggrapparsi inutilmente ad esso spesso causa sofferenza e disagio. Se vi sentite demotivati, stanchi ed anche un po’ depressi, createvi un bel programma rilassante da mettere in pratica nei prossimi giorni di ferie o di vacanza.